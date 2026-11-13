이 대통령 국정지지율 39%... "조작기소 특검 찬성" 44%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 13일 발표된 한국갤럽 11월 2주차 조사에서 전주 조사 대비 2%p 내린 39%로 나타났다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 변화 없이 50%였다. 10%는 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 9960명, 응답률 10.1%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).전주 조사와 비교할 때 등락은 있었지만, 한국갤럽 조사기준 이 대통령의 직무긍정률은 사실상 한 달간 40%대 전후에 머무르고 있는 상황이다.대통령 국정수행 긍·부정평가 사유를 보면, 긍정평가 사유에서는 '경제/민생'(19%) 응답이 전주 조사 대비 4%p 늘어 최상단에 자리했다.부정평가 사유에서는 '부동산 정책'(17%) 응답이 한국갤럽 7월 4주차 조사 때부터 최상위를 유지하고 있는 가운데, '도덕성 문제/본인 재판 회피'(12%) 응답이 전주 조사 대비 4%p 늘었다. 2주 연속 증가세로, '조작기소 특검법' 국회 통과와 연관이 있는 것으로 풀이된다.지역별로는 서울(4%p↑, 34%→38% 부정평가 57%)과 인천/경기(1%p↑, 41%→42%, 부정평가 48%) 등 수도권의 긍정평가가 30% 후반대에서 40% 초반대로 나타났다.대전/세종/충청(3%p↓, 36%→33%, 부정평가 56%)과 부산/울산/경남(6%p↓, 42%→36%, 부정평가 52%)의 긍정평가는 30%대로 조사됐고, 대구/경북(2%p↑, 26%→28%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 20% 후반대였다. 전남광주/전북(3%p↓, 68%→65%, 부정평가 28%)의 긍정평가는 60% 중반대로 집계됐다.연령별로는 18·19세 포함 20대(4%p↓, 28%→24%, 부정평가 57%)와 30대(9%p↓, 32%→23%, 부정평가 62%)의 긍정평가가 20%대로 집계됐다.40대(10%p↓, 55%→45%, 부정평가 47%)와 60대(3%p↑, 40%→43%, 부정평가 54%)의 긍정평가가 40% 초중반대, 70대 이상(1%p↓, 38%→37%, 부정평가 46%)의 긍정평가가 30% 후반대였다. 50대(10%p↑, 48%→58%, 부정평가 40%)의 긍정평가만 유일하게 과반으로 나타났다.지지정당·이념성향별로 봤을 땐 전주 조사 대비 모두 소폭 하락세를 탔다.더불어민주당 지지층(n=393)의 긍정평가는 전주 조사 대비 4%p 내린 74%(부정평가 21%), 국민의힘 지지층(n=256)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 내린 5%(부정평가 89%)로 집계됐다. 지지정당이 없는 무당층(n=274)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 24%(부정평가 54%)였다.보수층(n=278)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 내린 17%(부정평가 78%), 진보층(n=279)의 긍정평가는 6%p 내린 65%(부정평가 31%)로 조사됐다. 중도층(n=330)의 긍정평가는 전주 조사 대비 4%p 내린 38%(부정평가 49%)로 나타났다.한국갤럽은 이번 조사에서 조작기소 특검에 대한 찬반 조사도 진행했다. "전 정부 당시 검찰청 등의 조작 수사·기소 의혹 진상 규명을 위한 특검법안이 국회를 통과했는데 이에 대해 어떻게 생각하냐"고 물었다.그 결과, "찬성한다" 44%, "반대한다" 37%, "모름/응답거절" 20%로 조사됐다. 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖 격차지만 크지 않다.지지정당·이념성향별로는 확연히 엇갈렸다. 민주당 지지층의 70%, 진보층의 74%가 특검에 찬성한 반면 국민의힘 지지층의 69%, 보수층의 63%가 특검에 반대했다. 중도층의 경우, 찬성 43%, 반대 37%, 유보 20%로 찬반이 엇비슷했다.이에 대해 한국갤럽은 "지난 10여 년간 여러 특검 도입 관련 여론에서 찬성은 대체로 60% 안팎, 반대는 30%를 넘지 않았다"며 "그에 비하면 이번 조작기소 특검에는 찬성이 적고, 반대가 많은 편"이라고 짚었다.한편 이번 조사의 자세한 개요와 내용은 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.