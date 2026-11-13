죄 없는 북향민 청소년까지 거부하는 사회... 이게 맞나요?

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서울 강서구 가양동 옛 염강초등학교 부지에 북한이탈주민 청소년을 위한 대안학교인 여명학교의 새 건물을 짓는 계획이 일부 주민의 반대에 부딪혔다. 여명학교는 국내에 있는 북한 배경 청소년을 위한 중등 학력 인정 대안학교로, 지난 2023년 3월부터 폐교 건물을 임차해 활용해왔다. 지난 7월 24일 통일부와 서울시교육청, 현대자동차그룹, 사단법인 여명이 현 부지에 건물 신축 계획을 하기 위한 협약을 체결했으나 그에 반대하는 지역 주민들과 갈등을 겪고 있다.지난 9월 17일 주민설명회에서는 조명숙 여명학교 교장이 무릎을 꿇고 학교 건립을 호소하기도 했다. 서울시교육청은 10월 15일 주민 반발에도 신축 사업을 예정대로 추진해 오는 2029년 3월 학교를 이전하겠다는 방침을 밝혔다.우여곡절 끝에 신축이 이뤄질 것으로 전망하지만 여전히 반대가 만만치 않다. 지역민 일부가 여명학교의 신축을 반대하는 근원에는 두말할 것 없이 북한에 대한 뿌리 깊은 혐오와 적대감이 자리하고 있다.과거, 북한에 대한 적대 의식 고취 목적의 방송물이 지상파 채널을 통해 일상적으로 방영되던 시절이 있었다. 북한이 실질적으로 남한 체제를 위협하던 당시 상황에서 불가피한 것이었다고 할 수 있다. 시간이 흐르고 상황이 바뀌어 이제는 과거와 같은 형식으로 북한을 다루는 방송 프로그램은 더 이상 찾아보기 어렵다. 때로는 북한 쪽 주인공이 남한의 상대 주인공과 동료, 연인이 되어 함께 문제를 해결하는 내용의 드라마, 영화가 나오는 등 북한을 대하는 태도에서 이전과 다른 모습도 발견된다.그러나 그것은 그저 한 때의 외형적 모습일 뿐, 우리 사회에 내재한 북한에 대한 적대감은 여전하다. 시간이 흘러 분단과 전쟁을 직접 경험했던, 즉 사안을 감정적으로 대응할 수밖에 없는, 세대의 규모가 점점 줄어들수록 이러한 적대감이 조금은 줄어드는 것이 순리일 것 같은데, 오히려 더 심해지는 양상을 보이고 있다. 그리고 그러한 적대감은 남북 관계를 떠나 우리 사회에서 발생하는 여러 문제의 원인이 되고 있다.사회에 내재한 북한에 대한 적대감이 우리 사회에 가져온 가장 심각한 문제는 그것이 사회 내 다른 구성원에 대한 적대감으로 작용하면서 극심한 갈등을 유발하고 있다는 것이다. 나와 생각이 다른 사람이나 집단은 여지없이 친북 좌파라는 딱지를 붙여 편을 나누어 비판하고 최소한의 논의 자체를 불가능하게 한다. 나의 편에 대해서는 이유를 불문하고 적극 옹호하는 반면, 상대방은 무조건 폄하하고 악으로 매도한다.더 나아가 대북정책이나 북한 관련 사안은 물론, 그와 관련이 없는 정책, 사건까지 북한과의 연관성을 주장하며 비판을 가하는 방식으로 내 편의 결집을 유도한다. 국가 정책을 둘러싼 갈등 상황에서 자신을 반대하는 집단을 종북 세력으로 규정하며 자행된 12.3 내란이 대표적 사례라고 할 수 있다. 정치적 갈등의 상대를 북한과 연결 지어 적으로 간주하고 제압을 획책하면서 사회 제도의 근간인 민주주의를 뿌리째 흔든 것이다.극심한 정치적 대립 상황에서 남북 관계를 정쟁의 도구화하는 모습은 이미 오래 전부터 있었다. 문제는 상대에 대한 적대감을 계속 확대·재생산하면서 분단의 또 다른 피해자인 실향민까지 '북한출신'으로 폄하하려는 모습이 나타나는 등 남한 내 갈등이 점점 극단으로 치닫고 있다는 것이다.분단 문제의 주무 부처인 통일부는 북한과의 관계 개선을 통한 한반도 평화공존 환경을 조성하기 위해 다방면에서 분투하고 있다. 적대적 두 국가론을 주장하는 북한이 문을 걸어 잠그고 거친 언사를 반복하며 계속 도발하는 상황에서 통일부가 한반도의 평화를 위해 애쓰는 것은 마땅히 필요하다.그러나 나는 통일부가 힘을 기울여야 할, 북한과의 관계 개선 과제만큼이나 시급하고 중요한 과제가 있다고 생각한다. 바로 북한에 대한 적대감에 근거해 우리 사회에 내재하고 있는 남한 내 갈등을 완화하는 것이다. 시간이 지날수록 약해지기보다 더 강화되고 있는 남남갈등을 어떻게든 해결하지 않고는 한반도의 평화도, 한국 사회의 안정이나 발전도 요원하기 때문이다.분단 갈등을 유발하는 핵심 원인이라고 할 수 있는 북한의 도발적 행동이 현재진행형으로 계속되고 있는 상황에서 문제를 다루는 것에 어려움이 있음은 자명하다. 그럼에도, 많은 경우 북한과 무관하게 우리 안에서 훨씬 더 심각한 내부 갈등이 계속되고 있는 상황의 심각성을 인식하고 이에 적극 대응하는 것이 필요하다. 사회 구성원 간의 묵은 감정이 새로운 갈등의 씨앗이 되지 않도록, 극단적 대립을 완화할 수 있는 개방적 소통 형식의 갈등 완충장치를 구축하는 것이 필요하다. 이를 통해 모든 사안이 분단 갈등을 경유해 사회의 갈등으로 전이되지 않게 해야 한다.뿌리 깊은 대북 적대감과 그로 인해 형성된 분단 갈등을 다루는 것이 결코 쉬운 일은 아니다. 과거를 되짚어 보는 과정에서 많은 아픔과 상처를 피할 수 없을 것이다. 그럼에도 불구, 해결되지 않은 과거의 경험이 21세기를 향해 가는 우리 사회에게 더 이상의 걸림돌이 되지 않기 위해 이러한 과정은 건너뛸 수 없다. 진솔한 인정과 공감을 토대로 미래 지향적 관점에서 분단 갈등을 완화할 수 있는 방안을 함께 모색해야 한다. 이를 통해 과거에 기인한 현재의 갈등을 미래 세대에게 더 이상 대물림하지 않아야 한다.동서독 분단 시기, 서독은 동독을 비롯한 동유럽 정책을 추진하는 과정에서 보수와 진보 진영 간의 극심한 갈등을 겪었다. 그 과정에서 정치권력에 대한 불신임투표가 감행되고 헌법소원이 제기되는 등 여러 우여곡절이 있었지만 서독은 민주적 제도 안에서 정치 세력 간 상호 타협점을 찾는 방식으로 문제를 다뤘다. 이러한 결과, 수십 년 째 심각한 남남갈등 문제를 겪고 있는 우리 사회와 달리, 분단 시절 서독에서는 동독정책을 둘러싼 갈등이 사회의 통합을 위협하는 심각한 수준으로 나타나지 않았다. 그런 토대 위에서 서독은 정치권력의 교체 상황에서도 일관된 동독 정책을 추진하며 통일을 위한 기반을 조성했다.서독과 한국의 상황을 동등 비교하기 어렵지만 과거를 둘러싼 문제가 정치권에서 적절히 해결되지 않으면서 사회 구성원 간의 갈등으로 확산되고 있다는 것에서 큰 차이가 있다. 이러한 측면에서 우리의 분단 갈등 완화를 위해 통일부의 역할이 무엇보다 막중하다. 평화, 통일, 민주주의의 틀에서 분단 문제를 다루고 있는 통일부의 대응이 해묵은 남남갈등의 완화를 위한 단초가 되길 바란다.긴 시간 동안 만들어진 북한에 대한 적대감과 그에 기반한 남남갈등을 하루아침에 해소할 수는 없을 것이다. 그렇지만 적어도 여명학교 신축 반대 같이 죄 없는 북향민 청소년들을 거부하는 분위기는 속히 바뀌길 희망한다. 어린 청소년들에게까지 그럴 수는 없지 않은가?