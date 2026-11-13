부마항쟁 취재원고·민주투쟁선언문, 예비문화유산 됐다

큰사진보기 ▲고 김택용 부산일보 기자가 남긴 기록물인 ‘부마민주항쟁 취재 원고(총 111매)' ⓒ 부마민주항쟁기념재단 관련사진보기

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부마민주항쟁 당시 유인물과 마산의 시위 현장을 기록한 기자의 취재 원고가 국가유산청의 예비문화유산이 됐다. 지난해 12월 관련 공모전에서 우수상을 받은 데 이어 이번엔 미래 세대에 전해야 할 중요한 사료로 인정받았다.13일 부산시에 따르면, 유산청이 지난 11일 발표한 예비문화유산 6건에 부마항쟁 현장 기록물 2건이 포함됐다. 그 주인공은 '부마민주항쟁 민주투쟁선언문', '부마민주항쟁 김택용 취재원고'다.예비문화유산은 제작된 지 50년이 지나지 않은 근현대문화유산 가운데 보존 가치가 큰 자료를 지키고, 미래 세대에게 물려주겠다는 취지에서 만든 제도이다. 이에 따라 이번에 선정된 6건은 한국 현대사의 주요 장면을 보여주는 유산들이다.그 중 하나인 민주투쟁선언문은 부마항쟁 하루 전인 10월 15일 부산대 학생(법대 2학년)이었던 신재식 씨가 등사해 배포한 것이다. 유신 철폐, 박정희 독재 타도에 나서자는 내용이 담겼다. 당시 뿌려진 세 선언문의 하나로, 현재까지 발견된 유일한 원본이다.취재원고는 <부산일보>의 마산 주재 기자였던 고 김택용 기자가 위험을 무릅쓰고 나흘간 시위 현장을 기록한 자료다. 언론 통제가 극심한 상황에서 기자가 직접 목격한 항쟁의 전개 과정이 날짜별로 생생하게 담겨 있다.두 기록물은 지난해 유산청 주관 예비문화유산 발굴 공모전에서 우수상으로 선정되기도 했다. 앞서 부마민주항쟁기념재단은 이를 항쟁 재조명의 계기로 보고 문화유산 등재를 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.이후 부마항쟁 발발 47주년을 맞은 올해, 예비문화유산 선정으로 이어졌다. 유산청 발표가 나오자 부산시는 그 역사적 가치를 인정받았다고 의미를 부여했다. 동시에 지역의 6월 민주항쟁 관련 기록물 발굴에도 더 속도를 내기로 했다.유산청은 23일부터 이번 예비문화유산을 소개하는 사진전을 연다. 장소는 국립고궁박물관이다. 부마항쟁 민주투쟁선언문과 취재원고는 '비둘기 합창 만화원고, 독고탁의 비둘기 합창 TV애니메이션 대본', '산악인 김홍빈 등반 장비와 자료', '이응노 군상 연작과 관련 유품' 등과 함께 나란히 사진으로 공개된다.한편, 부마민주항쟁은 박정희 유신독재에 맞서 1979년 10월 벌어진 민주화운동을 말한다. 부산을 시작으로 마산까지 대규모 시위가 진행됐고, 군사정권은 비상계엄·위수령을 발동해 탄압했다. 그러나 항쟁은 정권 내부의 갈등을 격화시키는 계기가 됐다. 열흘 뒤 박 대통령이 사망하면서 유신체제도 결국 붕괴했다.