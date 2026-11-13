충남 평화통일 활동 본격화... 청소년 교육·북향민 지원 강화

큰사진보기 ▲민주평화통일자문회의 충남지역회의(부의장 정윤)는 11일 충남도청 본관 중회의실 510호에서 운영위원 19명이 참석한 가운데 ‘2026년 4분기 충남지역운영위원회’를 개최했다. ⓒ 민주평화통일자문회의 충남지역회의 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

민주평화통일자문회의 충남지역회의가 내년 평화공존 콘서트와 국제평화 교류협력사업 등을 추진한다. 청소년 평화통일 교육과 북향민 정착 지원 등 지역 활동도 이어갈 계획이다.민주평통 충남지역회의는 지난 11일 충남도청 본관 중회의실에서 운영위원 19명이 참석한 가운데 '2026년 4분기 충남지역운영위원회'를 개최했다고 12일 밝혔다.이날 회의에는 정윤 충남부의장과 15개 시·군 협의회장, 지역회의 간사, 분과위원장 등이 참석해 올해 3분기 활동성과를 점검하고 4분기 사업계획과 내년도 주요사업 추진 방향을 논의했다.충남지역회의는 2027년 전문가 초청 평화공존 콘서트, 평화통일 시민교실, 국제평화 교류협력사업, 제23기 충남지역회의 출범식 등을 추진할 계획이다.지역별 활동성과도 공유됐다. 15개 시·군 협의회장은 각 지역에서 추진한 평화통일 관련 사업의 성과와 앞으로의 계획을 발표했다.회의를 마친 운영위원들은 박수현 충남도지사와 간담회를 갖고 지역 평화통일 활동에 대한 협력 방안을 논의했다.운영위원들은 청소년 평화통일 교육, 북향민 정착 지원, 평화통일 시민교실 등 올해 추진한 주요 사업을 소개하고 충남도의 관심과 지원을 요청했다.특히 오는 19일 충남교육청과 체결할 예정인 미래세대 평화·통일·민주시민교육 업무협약을 비롯해 앞으로 추진할 사업에 대한 협력 필요성을 전달했다.박수현 지사는 "지역 곳곳에서 평화통일의 씨앗을 뿌려온 자문위원 여러분께 감사드린다"며 "도가 추진하는 사업과 더불어 민주평통과 함께할 수 있는 사업을 적극 찾아 손잡고 추진해 나가겠다"고 말했다.한편 이날 운영위원회에서는 앞으로 지역운영위원회 회의 내용을 비공개로 전환하는 안건도 의결됐다.민주평통 충남지역회의 관계자는 13일 <서산시대>와의 통화에서 "위원 간 자유로운 의견 개진을 보장하고 논의 중인 사항의 외부 유출을 방지하기 위한 목적"이라고 설명했다. 기존에는 공개 방식으로 운영했지만 이번 회의부터 비공개로 전환했다는 것이다.지역운영위원회에서는 통일정책과 관련한 논의뿐 아니라 시·군 협의회의 활동성과와 사업계획, 지역회의 운영에 관한 사항도 다룬다.민주평통 측은 자유로운 토론과 정보 유출 방지를 이유로 제시했으나, 특정 안건만 비공개하는 방식이 아닌 회의 전체를 비공개로 전환해야 하는 구체적인 사유는 별도로 설명하지 않았다.정윤 충남부의장은 "국내외적으로 어려운 정세 속에서도 올 한 해 평화통일을 위해 헌신해 주신 협의회장들께 감사드린다"며 "남은 4분기 사업과 내년에 추진될 사업들이 지역사회에 평화통일 공감대를 더욱 넓히는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.