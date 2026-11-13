"동성애는 죄"라며 환호한 교회... 그런 천국엔 안 가겠다

사과의 말씀을 드립니다.

○○○○를 섬기고 있는 남○○ 목사입니다.

최근 ○○○○ 인스타그램에 게시되었던 동성애 관련 영상으로 인해 상처와 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 사과드립니다.

특히 당사자분들과 그 가족분들께 깊이 사과드립니다.

목회자로서 더욱 신중하고 깊이 고민했어야 할 주제와 내용을 충분한 숙고 없이 경솔하게 다루었습니다.

저의 부족하고 부적절한 행동으로 인해 상처를 드리고, 나아가 교회와 기독교 공동체에 대한 부정적인 인식을 갖게 한 점을 무겁게 받아들이고 있습니다. 다시 한번 죄송합니다.

또한 이번 일은 제가 개인적으로 판단하고 행동한 것입니다.

제가 소속된 나사렛교단과 라이트하우스 무브먼트의 공식적인 입장과는 무관합니다.

오히려 사람을 사랑하고 존중하며, 예수님의 마음으로 이웃을 섬기고자 하는 라이트하우스 무브먼트의 정신에 부합하지 않는 저의 개인적인 경솔함이었습니다.

이로 인해 함께하는 분들께도 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.

앞으로 목회자로서 더 겸손하게 배우고, 지도와 가르침을 구하며, 공부와 성찰을 게을리하지 않겠습니다.

무엇보다 사람을 향한 예수님의 마음을 더 깊이 배우고, 말과 행동으로 사랑을 나누고 전하는 목사가 되겠습니다.

이번 일을 단순히 지나가는 논란으로 여기지 않겠습니다.

저 자신과 사역을 돌아보는 계기로 삼겠습니다.

다시 한번 상처받으신 모든 분께 진심으로 사과드립니다.



2026년 11월 12일

○○○○ 담임목사 남○○ 드림