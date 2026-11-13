"동성애는 죄"라며 환호한 교회... 그런 천국엔 안 가겠다

"하고 싶은 건 다 하면서 천국은 가고 싶나 보지?"
한 교회의 인스타그램 릴스에서 웃음과 환호 속에 터져 나온 이 말은, 그 웃음의 대상이 된 사람들에게 지워지지 않는 상처가 됐다. 논란은 이미 언론 보도로 알려졌다. 성소수자이자 크리스천, 그리고 시민기자인 나는 앞선 보도가 미처 닿지 못한 두 지점을 기록하려 한다.
조롱의 당사자로서 마주한 참담한 기억, 그리고 해당 교단에 직접 질의해 받은 입장과 목사의 사과문 사이의 모순이다. 분명히 말해 둔다. 그런 천국이라면 갈 수 있다고 해도 가지 않겠다.
웃음과 환호로 소비된 존재, 16살에 멈춘 나의 교회
논란이 된 영상은 "동성애자인데 천국 갈 수 있을까요?"라는 질문에 담임목사와 청년 교인들이 이른바 '힙하게' 답하는 형식이었다. 목사가 "죄는 맞아, 근데 그래도 하나님이 사랑하실 거야"라며 손으로 하트를 그리자 청년들은 웃음을 터뜨렸고, '동성'으로 이행시를 지을 때마다 환호가 이어졌다.
영상은 동성애 반대 근거로 자주 인용되는 레위기 18장 22절을 비추며 끝났다. 원본은 삭제됐지만 이미 여러 사람이 공유하고 있다.
나는 모태신앙이었다. 초등학교 시절 쌍둥이 자매의 전도로 교회에 발을 디뎠고, 13살부터 5~6년간 학생회 임원과 찬양팀으로 활동하며 성실히 섬겼다. 성적지향을 자각한 것도 13살 때였다. 16살, 학생부 부회장이던 무렵 가장 믿었던 찬양팀 여성 임원에게 처음 커밍아웃했다. 돌아온 말은 "네가 아직 여자 맛을 보지 않아서 착각하는 것"이었다.
첫 커밍아웃은 그렇게 무너졌고, 그 뒤로 교회에서 가장 낮은 자리의 사람들을 위해 몸을 내어준 예수의 모습을 더는 찾을 수 없었다(이 경험은 행동하는성소수자인권연대 웹진 '영원한 짝사랑'
에 자세히 적은 바 있다).
기사를 쓰려고 아카이브된 릴스를 여러 번 돌려 봤다. 웃음과 조롱이 뒤섞인 목소리 앞에서 나는 되뇌었다. '그래, 나는 바로 이런 공동체에 실망해서 교회를 떠났지.' 곁에 성소수자 친구나 가족이 단 한 명이라도 있었다면 이 영상은 세상에 나왔을까.
커밍아웃은 깊은 신뢰를 전제로 한다. 누군가를 웃음거리로 소비하는 사람들 앞에서 직장과 가족, 친구를 잃을 수도 있는 도박을 할 성소수자는 없다.
청년들은 "하나님이 남자와 여자를 창조하신 이유가 있지 않을까?"라고 물었지만, 그렇다면 하나님은 왜 성소수자를 창조하셨는지도 되물을 수 있었다. 예수는 돌을 든 군중 앞에서 "너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라"고 했다.
'악'이라 규정하고 '환영'을 말하는 교단의 모순
|대한기독교나사렛성결회 총회의 동성애에 대한 규정(교리와 장정)
|▲ 대한기독교나사렛성결회 총회의 동성애에 대한 규정(교리와 장정)은 다음과 같습니다.
▲ [조항 21.2(3) / 장정 원문] 둘째, 다음에 열거한 모든 종류의 악을 피한다. (3) 결혼 전, 결혼 외, 또는 동성간의 관계 등 모든 형태의 성적 부도덕 혹은 타락 그리고 부적절한 행위.
▲ [조항 31 / 장정 원문] 모든 사람이 하나님의 형상을 따라 지음을 받았기 때문에, 인간은 값으로 매길 수 없는 가치를 지니고 있다.
▲ [조항 31 / 장정 원문] 동성 간의 성행위: 우리의 성생활을 위한 하나님의 계획은 한 여자와 한 남자의 언약적 연합을 통해 이루어져야 한다고 믿기에, 우리는 동성 간의 성적 친밀함을 표현하는 행위는 인간의 성생활을 향한 하나님의 뜻에 반한다고 믿는다. 한 개인에게 있어서, 동성 혹은 양성 간에 일어나는 성적 충동의 원인은 복잡하고 다양할 뿐 아니라, 성적인 순결함으로 우리를 부르신 것을 따르는 대가도 크겠지만, 이 부르심을 위한 하나님의 은혜 또한 충분하다고 우리는 믿는다. 우리는 모든 사람에게 관대함과 격려와 변화와 책임을 제공할 수 있는 환영과, 용서와, 사랑을 베푸는 공동체가 되어야 할 공동의 책임이 그리스도의 몸 된 교회에 있음을 인정한다.
나는 시민기자 자격으로 해당 교회가 속한 대한기독교나사렛성결회 총회에 공식 입장을 요청했다.
교단의 '교리와 장정'은 동성 간의 관계를 결혼 전·결혼 외 관계와 나란히 '악'으로 규정하면서, 동시에 모든 사람이 값으로 매길 수 없는 가치를 지녔고 교회는 '환영과 용서와 사랑'을 베푸는 공동체가 되어야 한다고 적고 있다. 영상 속 "죄는 맞아"라는 말은 앞의 규정과 맞닿아 있지만, 존재를 조롱한 영상은 뒤의 문구 앞에서 공허한 모순일 뿐이다. 성경을 문자 그대로 지키겠다면 두 가지 재료를 섞어 짠 옷을 입지 말라거나 돼지고기를 먹지 말라는 율법도 똑같이 따라야 앞뒤가 맞는다. 유독 동성애 구절만 골라 적용할 수는 없다.
교단의 미디어 규정은 콘텐츠가 '존중될 만한 것'이어야 하고 '모든 사람을 고양시켜야' 한다고 명시한다.
|교단 내 콘텐츠에 대한 규정(교리와 장정) 및 이번 릴스 사건에 대한 교단의 간략한 의견
|▲ 교단 내 콘텐츠에 대한 규정(교리와 장정)은 다음과 같습니다.
▲ [조항 934 / 장정 원문 발췌] 무엇보다도 우리가 공유하는 콘텐츠는 존중될 만한 것이어야 한다. 모든 대인 관계에 있어서, 우리는 소셜 미디어의 내용이 우리가 노력하는 성화된 마음을 반영해야 한다고 믿는다. 목회자와 평신도 모두 소셜 미디어에서의 활동이 그리스도와 교회의 이미지에 어떤 영향을 미치고 지역 사회에서의 사명에 어떤 영향을 미치는지 염두에 두어야 한다. 우리의 활동은 생명을 주고 확신을 주어야하며 모든 사람을 고양시키기를 구해야 한다.
▲ 해당 사안에 대해 교단 자체에서도 인지 중이며 남○○ 목사가 사과문을 올린 것으로 확인되었습니다. 대한기독교나사렛성결회 교단은 위 사건 관련하여 면밀한 전후 상황을 파악 후 후속 조치할 예정입니다.
이 영상은 과연 누구를 고양시켰는가. 그런데 교단은 사안을 인지하고 있으며 "면밀한 전후 상황을 파악 후 후속 조치할 예정"이라고만 답했다. 더 납득하기 어려운 것은 대응 방식이다. 공식 홈페이지에 입장문을 올리는 대신, 나처럼 직접 연락한 이들에게만 개별 답변을 내놓고 있다. 공론화해 책임 있게 처리하기보다 개별 민원 응대 수준으로 다루고 있는 것이다.
'불편함'으로 축소된 사과문, 그리고 '공동정범' 청년들
|남아무개 담임목사의 사과문 전문
|사과의 말씀을 드립니다.
○○○○를 섬기고 있는 남○○ 목사입니다.
최근 ○○○○ 인스타그램에 게시되었던 동성애 관련 영상으로 인해 상처와 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 사과드립니다.
특히 당사자분들과 그 가족분들께 깊이 사과드립니다.
목회자로서 더욱 신중하고 깊이 고민했어야 할 주제와 내용을 충분한 숙고 없이 경솔하게 다루었습니다.
저의 부족하고 부적절한 행동으로 인해 상처를 드리고, 나아가 교회와 기독교 공동체에 대한 부정적인 인식을 갖게 한 점을 무겁게 받아들이고 있습니다. 다시 한번 죄송합니다.
또한 이번 일은 제가 개인적으로 판단하고 행동한 것입니다.
제가 소속된 나사렛교단과 라이트하우스 무브먼트의 공식적인 입장과는 무관합니다.
오히려 사람을 사랑하고 존중하며, 예수님의 마음으로 이웃을 섬기고자 하는 라이트하우스 무브먼트의 정신에 부합하지 않는 저의 개인적인 경솔함이었습니다.
이로 인해 함께하는 분들께도 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.
앞으로 목회자로서 더 겸손하게 배우고, 지도와 가르침을 구하며, 공부와 성찰을 게을리하지 않겠습니다.
무엇보다 사람을 향한 예수님의 마음을 더 깊이 배우고, 말과 행동으로 사랑을 나누고 전하는 목사가 되겠습니다.
이번 일을 단순히 지나가는 논란으로 여기지 않겠습니다.
저 자신과 사역을 돌아보는 계기로 삼겠습니다.
다시 한번 상처받으신 모든 분께 진심으로 사과드립니다.
2026년 11월 12일
○○○○ 담임목사 남○○ 드림
영상을 올린 남아무개 목사는 11월 12일 인스타그램·스레드·페이스북에 사과문을 올렸다.
그러나 조롱당한 이들이 느낀 참담함을 '불편함'이라는 완곡한 단어로 줄였고, '당사자분들과 그 가족분들'이 누구인지도 모호하다. 또한 "개인적으로 판단하고 행동한 것"이라며 교단과 단체에는 선을 그으면서, 함께 웃고 환호한 청년 교인들에 대해서는 일언반구도 없었다.
그들 역시 조롱의 판을 함께 깔고 소비한 '공동정범'이나 다름없다. 진실로 사과할 뜻이 있다면 출연자 한 사람 한 사람이 나와 무엇을 잘못했는지 밝혀야 한다.
'배우겠다'는 다짐도 공허하다. 동성애를 '치료'한다며 기도원 축사나 '탈동성애 치유 상담'을 벌이는 현실, 성소수자를 품었다는 이유로 징계와 출교를 받고 법정 다툼을 이어 온 이동환·남재영 목사의 현실에 단 한 번이라도 관심을 기울여 본 적이 있는가. 하나님의 이름으로 자기 안의 혐오를 정당화하는 태도는 목회도, 신앙도 아니다.
그런 천국은 갈 수 있다고 해도 안 간다
이 기사를 읽을 남 목사와 출연진, 그리고 성경 구절로 성소수자를 정죄하려는 이들에게 영화 <바비를 위한 기도>(2009)의 마지막 대사를 건넨다. 아들을 잃은 어머니 메리 그리피스가 시의회 단상에서 남긴 말이다.
"집이나 예배당에서 '아멘'을 외치기 전에 생각하십시오. 생각하고 기억하십시오. 아이가 듣고 있습니다."
창세기 1장 31절은 "하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라"고 기록한다. 창조의 질서는 누군가를 배제하고 조롱하기 위한 틀이 아니라, 모든 존재를 '심히 좋다'고 긍정하는 선언이다.
타인의 존재를 웃음거리로 소비하는 태도가 천국의 기준이라면, 나는 그런 천국에 갈 수 있다고 해도 결코 가지 않겠다. 천국과 지옥 가운데 하나를 택해야 한다면, 차라리 가장 낮은 자의 곁을 지켰던 예수의 흔적이 더 깊이 배어 있는 지옥을 택하겠다.
덧붙이는 글 | 오늘도 내일도 자신의 자리에서 성별정체성과 성적지향으로 인해 종교 공동체 안에서 외롭게 싸우는 당사자들에게 위로와 연대의 마음을 그리고 평화의 인사를 건네고자 합니다.