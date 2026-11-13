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경제

26.11.13 12:01최종 업데이트 26.11.13 12:01

올해 쌀 생산량 350만8천 톤…당초 예상보다 1만 톤 줄었다

농식품부, '수급조절용 벼' 도입으로 초과 생산량 6만 톤 축소... 산지 쌀값은 전년과 유사한 흐름

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송미령 농림축산식품부 장관이 지난 2일 충남 서산시 동서산농협연합미곡종합처리장에서 쌀 수확 및 수매 상황을 점검하고 있다.
송미령 농림축산식품부 장관이 지난 2일 충남 서산시 동서산농협연합미곡종합처리장에서 쌀 수확 및 수매 상황을 점검하고 있다. ⓒ 농림축산식품부

올해 쌀 최종 생산량이 당초 예상보다 1만 톤 감소한 350만 8000톤으로 집계됐다. 이에 따라 올해 쌀 초과 생산량도 당초 예상했던 7만 톤에서 6만 톤 수준으로 줄어들 것으로 전망된다.

13일 국가데이터처가 발표한 '2026년산 쌀 최종 생산량 조사 결과'에 따르면, 올해 쌀 생산량은 350만 8000톤으로 지난 10월 8일 발표한 예상 생산량 352만 톤보다 1만 2000톤가량 감소했다. 정부 발표 기준으로는 약 1만 톤(0.3%) 줄어든 규모다.

올해 10a당 쌀 생산량은 523.6㎏으로 전년(522㎏)과 평년(521㎏)보다 높았다. 전반적인 생육 여건은 양호했지만, 7~8월 가뭄과 고온이 복합적으로 작용하면서 최종 생산량이 당초 예상에 미치지 못한 것으로 농림축산식품부는 분석했다.

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특히 올해 처음 도입한 '수급조절용 벼'를 고려하면 실제 밥쌀용 쌀 생산량은 345만 톤 수준으로 추산된다. 수급조절용 벼는 평상시 가공용으로 용도를 제한해 밥쌀 시장에서 사전에 격리하는 벼다.

올해 수급조절용 벼 신청 면적은 1만 1000㏊다. 이를 반영한 밥쌀용 쌀 생산량은 당초 예상했던 346만 톤보다 1만 톤 줄어든 수준이다. 이에 따라 올해 쌀 초과 생산량 역시 당초 약 7만 톤에서 6만 톤 수준으로 감소할 것으로 예상된다. 다만 수급조절용 벼의 이행 점검 결과 등에 따라 최종 생산량은 달라질 수 있다.

농식품부는 앞서 지난 10월 14일 쌀 수급 상황을 고려한 수급안정대책을 발표했다. 당시 정부양곡 대여곡 잔여 물량을 당초 계획대로 반납하도록 하는 방안 등을 담았다.

올해 벼 수확은 대부분 마무리된 상태다. 산지 쌀값은 전년도와 유사한 흐름을 보이고 있다. 20㎏ 기준 산지 쌀값은 지난 10월 5일 5만 8803원에서 10월 15일 5만 7580원, 10월 25일 5만 7454원으로 하락한 뒤 11월 5일에는 5만 7403원을 기록했다.

정부는 앞으로 벼 매입가격 등 산지 쌀 시장 상황과 수급 동향을 면밀히 살펴볼 계획이다. 필요할 경우 수급안정대책을 보완하고, 농업인과 소비자 모두에게 도움이 되는 쌀 수급 정책을 추진한다는 방침이다.

송미령 농림축산식품부 장관이 지난 2일 충남 서산시 동서산농협연합미곡종합처리장에서 쌀 수확 및 수매 상황을 점검하고 있다.
송미령 농림축산식품부 장관이 지난 2일 충남 서산시 동서산농협연합미곡종합처리장에서 쌀 수확 및 수매 상황을 점검하고 있다. ⓒ 농림축산식품부

#쌀생산량#농림축산식품부#국가데이터처#쌀최종생산량조사결과#수급조절용벼

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