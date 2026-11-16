법정에서 '부실' 질타받고 "할 얘기 없다"는 종합특검

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲권창영 2차 종합특별검사가 지난 8월 24일 과천 특검팀 사무실에서 열린 최종 수사결과 발표를 진행했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"현재 진행 중인 공판 관련해서는 얘기할 게 없다."

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큰사진보기 ▲3대 특검 이후 남은 의혹을 수사해 온 권창영 2차 종합특별검사가 지난 8월 24일 과천 특검팀 사무실에서 최종 수사결과 발표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"형사재판에서 검사 역할은 원고다. 법원의 선택을 자유롭게 할 수 있도록 폭을 넓혀주는 것, 정당한 법리로 (재판을) 청구하는 게 검사의 의무다. 최소한 1심 판결 때까지 중립을 지키고 차분히 기다려주시길 바란다."

종합특검(특별검사 권창영)이 연일 법정에서 수세에 몰리고 있다. 부실한 공소장과 잘못된 법리 적용, 준비 미흡 문제가 반복되면서다. 기자가 종합특검에 재판부 질타 관련 입장을 물었는데, 돌아온 답은 예상 밖이었다.'할 얘기가 없다'는 말은 유구무언이라는 뜻일까? 아니면 기자에게 답할 의무가 없다는 것일까? 이재명 정부 출범 이후 여러 특검을 취재하며 적잖은 질문을 던져왔다. 다른 특검들이 기소한 사건에서 피고인 전원에게 무죄가 선고되는 등 곤란한 상황에서 입장을 물었고, "법리 검토를 하고 있다"는 원론적인 답변이나마 돌아왔다."얘기 할 게 없다"는 종합특검 관계자의 말은 수사 기간 내내 언론 질문에 적극 응하며 여러 공보활동을 해온 것과도 대조된다. 물론 특검은 법정에서 입증 책임을 질 뿐 기자의 질문에 답할 의무는 없다.그러나 현재까지 특검 사건 공판을 취재해 보니 법정에서 책임을 다하고 있다고 평가하기도 어렵다. 기자에게는 할 말이 없다고 할 수 있다. 그런데 정작 법정에서는 얼마나 충실하게 할 얘기를 하고 있나?지난 14일 심우정 전 검찰총장 내란중요임무종사 사건 재판부(서울중앙지방법원 형사합의38-3부·재판장 최영각 부장판사)는 특검을 향해 "법정에서 수사하면 안 된다"고 일갈했다. 특검이 "수사 기간이 제한돼 있고 증거가 부족해 수사가 잘 안 된 상황"이라고 해명한 데 따른 질책이었다.특검은 2024년 12월 3일 윤석열씨의 비상계엄 선포 후 심우정 총장이 박성재 법무부 장관 지시로 계엄사령부 합동수사부에 검사를 파견하기 위한 절차를 정리하고, 검사 명단을 마련했다며 지난 8월 그를 기소했다.그런데 특검은 첫 공판에서 심 전 총장 기소를 두고 "증거 부족과 잘 안 된 수사"에 기반했다고 법정에서 실토한 셈이다. 증거가 부족한 수사라면 기소하지 않았어야 했다. 심지어 기소로부터 3개월이 지난 상황인데, 특검은 피고인 방어권 행사의 기본인 증거 열람·등사에 관해 "논의를 아직 다 못했다"고 말했다.최영각 재판장은 "열람 등사 제한이 돼 있으면 피고인도 못 보는 건데 특검에서 결정을 못 하고 관련 기관에 문의도 안 하면 어떻게 하나"라고 한숨을 내쉰 뒤 "특검 측의 주된 담당자가 누구인가"라고 묻기도 했다. 이 사건은 수사부터 공소유지까지 권영빈 특검보가 맡고 있다.특검은 법정에서 "공소장에 중대 흠결이 있다"는 지적도 받았다. 여러 재판부에서 특검 법리 적용에 의문을 표하는가 하면, (사실의) 선후관계가 맞지 않는다고 지적하기도 했다.국민의힘 의원들의 윤석열 체포방해 사건 재판에서는 재판장이 공소장을 일일이 짚어가며 첨삭하기도 했다. 공소장은 형사재판의 기본이다. 형사소송법은 공소장 기재 사실에 대해 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하라고 규정하고 있는데(제254조), 특검은 이를 지키지 못한 것이다.더군다나 이 사건은 특검이 내란특검(특별검사 조은석)의 각하 처분을 뒤집고 기소까지 한 것이다. 앞선 수사기관의 판단을 뒤집을 정도로 신중한 수사와 법리 검토를 거쳐 기소한 것인지 반문하지 않을 수 없다.미흡한 공소장을 고치라는 재판부를 들이받는 듯한 태도도 우려스럽다. 서울중앙지방법원 형사합의38-1부(재판장 장성진 부장판사)는 윤석열·신원식(전 국가안보실장) 우방국 비상계엄 옹호 메시지 전달 사건 첫 공판준비기일에서 특검에 쟁점을 명확하게 하기 위한 의견서 제출을 요구했다. 그러나 특검은 증거조사를 거쳐 판단할 사항이라며 재판부 요구를 따르지 않았다.장성진 재판장은 지난달 28일 "석명할 의무는 없다고 해도 재판부로서 불분명하거나 누락된 게 있다고 보여 그 부분 위주로 대략적인 답변 의견을 제출하라는 취지였다"며 "(재판부를) 무시한 듯하다"고 질책했다.특검은 3대 특검(내란·채해병·김건희)의 잔여 의혹을 180일간 수사해 총 58명을 기소했다. 특검은 이를 성과로 자평했지만, 그간 숱한 부실수사 논란과 앞선 수사기관의 판단을 뒤집는 과정에서 갈등도 빚어왔다.권창영 특별검사가 지난 8월 수사결과 발표 브리핑에서 취재진을 향해 한 말이다. 비상계엄이 해제된 때를 폭동 종료 시점으로 규정한 기존 대법원 판례와 달리 국회의 윤석열 탄핵소추안 의결 시점(2024년 12월 14일)까지 내란이 지속됐다고 자체 판단해 일부 사건을 기소한 것을 두고 비판이 일자 내놓은 답이기도 했다.수사결과 발표 브리핑 때 쏟아졌던 지적은 현재 공소유지 단계에서 현실적 어려움으로 되돌아오고 있다. 내란죄의 구성요건은 폭동과 국헌문란의 목적인데, 당장 비상계엄 해제 뒤 병력이 철수한 상황에서 폭동이 어떻게 유지됐는지 객관적으로 입증하기 쉽지 않다. 지난 13일 비상계엄 옹호 메시지 전달 사건 첫 공판에서 윤석열씨가 "계엄이 다 해제됐는데 그다음에 (내란이) 존속된다는 건 이해하기 어렵다"며 웃어보이기도 했다.법원의 선택을 자유롭게 하기 위한 공소장이라면, 완결성부터 갖춰야 하지 않았을까? 앞선 수사기관의 판단을 뒤집으며 기소한 사건일수록 더욱 그렇다. 무엇보다 특검 내부에서조차 일부 사건 공소유지 역량을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 특검 출범 이후 수사 단계까지 투입된 세금만 100억 원에 이른다. 그러한 수사의 부실함이 법정에서 드러나고 있는 지금, "중립을 지키라"는 당부가 얼마나 설득력을 가질 수 있을지 의문이다.관련 기사