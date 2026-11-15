철근 5개만 넣고 구정물로... 와우아파트 붕괴의 전말

큰사진보기 ▲옛날 와우아파트가 있었던 와우산의 2020년 03월 모습. 예전 와우아파트가 있던 자리는 텅 비었고, 대신 주변이 아파트 숲을 이뤘다. 격세지감이다. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲당시 와우산 자락에 지을 예정이던 '와우아파트 조감도'(1969년 5월 9일 촬영) ⓒ 서울시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경의선 주변으로 추정되는 곳에서 바라 본 1969년의 와우산과 짓고 있는 와우아파트. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲와우산의 1972년 모습. 무너지거나 철거된 아파트를 제외한 나머지가 와우산 북쪽에 늘어서 있고, 서쪽에는 홍익대학교가 보인다. ⓒ 국토정보플랫폼 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사 막바지로 추정되는 1969년 10월 30일의 와우아파트. 경사지에 아파트를 떠받친 기둥이 보인다. ⓒ 서울시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲붕괴 이틀 후인 1970년 04월 10일의 모습. 수습하지 못한 잔해들이 아직 남아 있다. ⓒ 서울시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲1970년 04월 10일 사진으로, 무너진 와우아파트 아래 민가의 피해 모습을 볼 수 있다. ⓒ 서울시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 와우아파트 진입부로 추정되는 곳. 와우공원으로 바뀌어 시민의 체육과 여가 공간으로 사용 중이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲공원 옆길로 돌아 홍익대학교 후문 쪽으로 가는 길에서 본 축대. 와우아파트를 지탱하던 축대는 아니었을까? ⓒ 이영천 관련사진보기

참으로 부끄럽고 참담한 사건이었다. 1968년 6월 착공된 천연동 '금화아파트' 건립 경험에서 착안한 계획이 발단이었다. 그해 12월 3일에 발표된 이른바 <69 시민아파트 건립 기본계획>이다.계획은 '총비용 240억으로, 1971년까지 동당 45가구를 수용하는 5층짜리 2천 동을 짓는다. 여의도 부지 매각대금으로 비용을 충당한다. 1969년에 400동을 짓는데 시 본청이 183개 동, 각 구청이 나누어 217개 동을 짓는다. 총 36만 평의 필요 부지 중 25만 평은 국·공유지를 활용하고, 나머지는 사유지'라는 게 골자다.당시 서울시가 조사한 불량주택 총수 13만 6650동 중 9만 가구를 2천 동 시민아파트에 수용하고, 나머지는 광주 대단지 등으로 강제 이주시키겠다는 방침이다. 즉각 땅이 파헤쳐진다. 1969년에만 32개 지구에서 총 406개 동 1만 5840가구가 착공된다.부지 측량은 물론 지질조사 등 아주 기초적인 조사도 이뤄지지 않았다. 무작정 파고 봤다. 변변한 도면이나 있었을까. 금화아파트에서 사용한 도면을 복사하여 재탕했다. 공사 기간도 6개월 남짓이다. 모든 게 주먹구구다.시민아파트의 내부구조를 정확히 특정할 순 없다. 거의 자취를 감춰버렸기 때문이다. 기억이나 기록에 의존하는 수밖에 없다. 여러 기록으로 보아, 요즘 아파트와는 판이한 평면구성이었던 것만은 분명하다.1969년 와우산 자락에 앉혀져서 '와우아파트'다. 가까이 대학교가 같은 산자락을 끼고 있다. 당시엔 '와우지구'라 불렀었다. 와우지구는 총 16개 동이고, 무너진 15동이 포함된 13~16동까지는 동 당 30가구다.4개 동에 120가구가 가구당 면적 36.4㎡(11평)로 지어진다. 1969년 6월 26일 착공하여 6개월만인 12월 26일에 준공된다. 실로 어마어마한 속도전이다. 이런 초치기에서 이미 붕괴를 예비하고 있었다.나중에 밝혀진 사실들만 적시해보자. 공공공사 '지명입찰방식'으로 발주하였으니 당연히 '입찰안내서'가 있을 것이다. 입찰안내서에 시공 자격은 '충분한 자금력과 풍부한 시공 경험'을 갖춘 업체라고 명시하는 게 필수다.더구나 시청에서 각 구청에 하달한 기준에도 '특수한 공사를 치른 실적이 있는 우수한 업체'라는 조건이 포함되어 있었다. 와우아파트 13~16동을 수주한 '대룡건설'은 이 기준에 부합하지 않는 회사였다. 더구나 수주 후, 수수료 500만 원을 챙기고 무허가건설업자 '박영배'에게 공사를 떠넘기곤 어딘가로 사라져 버렸다.수주한 총공사비 3002만 7026원에서 500만 원을 떼어갔으니 2502만 7026원이 남았다. 이중 관급자재비 932만 7026원을 제하면, 공사비는 1570만 원이다. 이중 구청 공무원에게 준 뇌물 20만 원을 제외하니 1550만 원이다. 이 돈으로 11평짜리 120세대, 총 1320평을 지어야만 했다.실공사비가 1만 1742원/평이다. 당시 서울시가 제시한 표준공사비가 1만 8000원/평이다. 대한주택공사 발주 공사비가 4만원/평이고, 고급아파트가 8~10만 원/평이다. 부족한 공사비는 이미 부실 아파트를 짓겠다는 선언 다름 아니었다.시공 또한 한심하다. 시멘트와 배합하는 물을 생활하수(구정물)로 사용한다. 고지대까지 물을 끌어오는 비용을 아끼려는 수작이다. 기초공사에 필수라 할 수 있는 기초보(지반 하중의 균등 분포 및 부등침하를 막기 위해 지표면 하부에서 기둥과 기둥을 연결해 건물을 지탱시키는 가로보)를 설치하지 않았다.시방서(공사에 대한 표준안이나 규정을 설명한 문서)엔 각 기둥에 19mm 철근 70개를 넣게 설계하였는데, 5개만 넣고 만다. 슬래브에는 12mm와 9mm 철근을 쓰도록 설계했는데, 12mm는 아예 쓰지도 않았다. 골재와 시멘트 배합 비율도 엉망이다. 관급자재 중 시멘트를 빼돌려 착복하기도 한다.설계도는 없었어도, 지반조사라도 제대로 했다면 참사를 막을 수 있었을까.입주는 준공 3개월 후인 3월 12일부터 이뤄진다. 겨울을 피한 것이다. 새집에 들어가 보니 곳곳이 갈라지고 금이 가 있다. 구청에 신고하니 "별거 아니니 곧 보수해 주겠다"라는 앵무새 같은 답변만 돌아온다.3월 20일이 되자 14동과 15동 받침기둥에 금이 간다. 주민들은 구청과 경찰에 신고한다. 구청장과 건축과장이 부랴부랴 현장을 점검한다. 4월 3일이 된다. 위험해 보이는 14동 주민을 우선 대피시킨다.15동 주민들은 "가벼운 보수공사만으로도 안전하다"라는 말을 듣는다. 구청장과 건축과장 직위가 해제된다. 서울시청에서는 강제(鋼製) I형 빔으로 보강을 시도한다. 땜질 처방이다. 6일에 13동, 7일에 14동을 보강한다. 8일에 15동을 보강할 계획이다.4월 8일이다. 따스한 봄날의 평온한 새벽이다. I형 빔으로 15동을 보강하는 날이기도 하다. 6시 30분, 굉음이 울리면서 15동이 폭삭 주저앉아 버린다. 천지가 진동하고, 생목숨이 죽어 나간다. 아직 잠에서 채 깨지도 않았을 시각이다.폭격 맞은 듯 산산이 조각 난 골조와 건물잔해가 널브러진다. 잔해들 사이로 부서진 가구들과 찢긴 옷들이 뒤섞인다. 쏟아져 내린 콘크리트 더미 아래 살려달라는 비명과 신음, 절규가 터져 나온다. 그나마 입주는 절반인 15가구뿐이다. 이를 다행이라고 해야 하나?입주민 70명 중 32명이 사망하고, 38명이 중상을 입는다. 아파트 아래 허름한 판잣집에 살던 사람들은 날벼락을 맞는다. 1명이 사망하고 2명이 중상을 입는다.총체적인 부실에 더하여 결정적인 원인은 지반에 있었던 것으로 추정된다. 산등성이에 짓다 보니, 절토(切土, 흙깎기)와 성토(盛土, 흙쌓기)가 반반으로 이뤄졌을 개연성이 높다. 아파트 몸체가 깎아낸 지반 위에 얹힌 곳은 문제가 없다.하지만 성토 부위가 문제로 보인다. 아파트는 말뚝을 암반에 닿기까지 박아 기초를 다지고, 그 위에 건축물을 세우는 게 기본이다. 하지만 와우아파트는 성토된 무른 흙에 흉내만 낸 기둥을 박고, 그 위에 건축물을 세운 것으로 보인다.추정해보자. 겨우내 꽁꽁 얼어있던 지반이, 봄이 되자 녹아내린다. 그러자 기둥을 지탱하던 지반이 흘러내린다. 아파트가 앞으로 꼬꾸라진다. 필시 받침기둥도 설계하중에 미달하게 시공되었을 개연성이 높아 보인다. 기획은 물론 설계와 시공, 모두 총체적인 부실이 원인이었다.와우아파트 붕괴는 해방과 전쟁, 혁명과 반혁명을 겪고 난 최소한의 믿음에 대한 철저한 배반이었다. 쿠데타 세력이 내민 총칼 앞에 숨죽이고 엎드려 있었어도, 시민들이 마지막까지 지켜내고자 했던 보루는 무엇이었을까?아마 '이제부터라도 제대로 해보자'가 아니었을까? 자존심처럼 시민들이 끝까지 지켜내고자 했던 소박한 가치관마저 와우아파트가 송두리째 붕괴시켜버린 셈이다. 맹목이 빚어낸 과도한 욕망이 와우아파트와 함께 와르르 무너져 내렸다.와우아파트 15동 붕괴로, 시민아파트 건설은 전면 중단되기에 이른다. 이전에 지어진 시민아파트 전체에 대해 안전 점검이 시행된다. 그 결과 총 대상 405동 중 349동이 안전 기준에 미치지 못한 것으로 드러났다. 철거나 전면적인 보수를 해야 한다는 충격적인 결과다.시민아파트가 얼마나 허술하게 지어졌는지 이제 분명해졌다. 1971~1977년까지 1969~1970년 사이에 건립된 시민아파트 101개 동이 철거된다. 비용은 무려 50억 원이 소요된다. 447개 동의 건립 비용과 맞먹는 액수다.15동이 붕괴하고 3개월 남짓, 와우아파트 '다 동' 뒤 축대가 무너진다. 3미터 높이로 깎아낸 사면이 무너져 내린 것이다. 1984년에는 2동 뒤편에서 산사태가 일어나, 204호와 205호를 덮친다. 이 사고로 2명이 사망하고, 3명이 중상을 입는다.와우아파트 붕괴로 허술하고 부실한 기초 위에 세워진 쿠데타 세력의 허상과 과도한 욕망이 송두리째 드러났다. 정통성 없는 허황한 권력의 민낯마저 만천하에 드러낸 사건이었다. 와우아파트가 있었던 와우산 자락은 지금 한적한 공원이 되어 있다. 여기서 영문도 모르고 죽어간 사람들의 넋은, 충분히 위로 받아 안녕하실까?