"22대 국회, 차별금지법 조속히 제정해야"

큰사진보기 ▲기자회견차별금지법제정연대와 박주민 민주당 의원, 정춘생 조국혁신당의원, 손솔 진보당의원 공동 주최로 12일 오전 11시 국회 의사당 앞 계단에서 기자회견을 했다 ⓒ 차별금지법제정연대 관련사진보기

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시민사회단체들과 국회의원들이 22대 국회를 향해 차별금지-평등법' 조속한 제정을 촉구했다.이와 관련해 차별금지법제정연대와 박주민 더불어민주당 의원, 정춘생 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원 공동 주최로 12일 오전 11시 국회 의사당 앞 계단에서 기자회견을 했다.이들은 "지난 2024년 5월 30일 시작된 22대 국회에서 차별금지법안이 발의되기까지 1년 6개월 이상의 시간이 걸렸다"며 "올 초 손솔 진보당 의원과 정춘생 조국혁신당 의원의 차별금지법안 발의로 22대 국회의 긴 침묵이 깨졌다. 그리고 박주민 더불어민주당 의원도 평등에 관한 법률안(평등법) 발의가 예정되어 있다"고 밝혔다.이어 "이로써 22대 국회에 발의된 차별금지-평등법이 3개가 된다. 2026년은 국가인권위원회가 정부에 차별금지법 제정을 권고하며 최초의 시안을 발표한 지 20년이 되는 해"라며 "20년째 차별금지법이 국회에서 발의 이상의 진전이 없었다는 사실이 개탄스럽다"고 밝혔다.특히 "차별금지-평등법 제정이 유예된 지난 20년동안 한국사회의 차별의 현실은 더욱 심화되고 평등으로 가는 길은 더디기만 하다"며 "올해 여름을 기점으로 22대 국회도 벌써 반환점을 돌아 이제 후반기에 접어들었다. 국회의 시간이 얼마 남지 않았다"고 지적했다.이어 "우리 사회 곳곳에서 벌어지는 차별의 현실을 직시하며, 22대 국회의 조속한 차별금지-평등법 제정을 촉구한다"고 강조했다.기자회견문을 통해 "우리는 지난 12·3 비상계엄 사태에서 이 사회의 민주주의를 지켜냈던 그 광장의 열기를, 그 자리에서 울려 퍼진 차별금지법 제정에 대한 시민들의 열망을 잊어서는 안된다"며 "바로 이곳 국회가 군홧발에 짓밟히지 않도록 맨몸으로 거리에 뛰쳐나온 우리 모두의 바람"이라고 밝혔다.국회를 향해 ▲ 법제사법위원회는 차별금지법·평등법 논의 지금 당장 시작할 것 ▲ 더 이상 미루지 말고 차별금지법·평등법 조속히 제정할 것 등을 촉구했다.이날 장예정 차별금지법제정연대 공동집행위원장의 진행으로 박주민 더불어민주당 의원(평등에 관한 법률안 대표 발의), 정춘생 조국혁신당 의원(차별금지법안 대표 발의), 손솔 진보당 의원(차별금지법안 대표발의) 등이 발언을 했다.시민사회를 대표해 조혜인 차별금지법제정연대 공동집행위원장(공익인권변호사모임 희망을만드는법 변호사), 나랑토야 한국이주여성인권센터 활동가, 구구 한국여성민우회 성평등미디어·반차별팀 활동가, 정다은 민주사회를위한변호사모임 광주전남지부 변호사, 진은선 장애여성공감 활동가(차별금지법제정연대 공동대표), 이호림 한국성소수자인권단체연합 무지개행동 공동대표, 로즈마리(홈리스 당사자) 홈리스행동 자원활동가, 연혜원 투명가방끈 활동가, 최형묵 한국교회인권센터 이사장 등이 발언을 했다.이날 구파란 전북평화와인권연대 활동가, 시경(스님) 조계종 사회노동위원회 위원, 박초현 전국탈시설장애인연대 서울지부 공동대표, 이지현 참여연대 사무처장 등이 기자회견문 낭독했다.