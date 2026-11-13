'신곡'은 빠지고 '해리 포터'가 들어간 고전 공부?

AD

시간으로는 '어린 왕자'의 시절로 되돌아갈 수 없으나 내 안의 '작은 왕자'는 늘 묻고 답하며 나란히 걸어왔다. 이상은 끝까지 포기하지 않을 때 더 아름답다. 하늘의 별처럼, 꿈은 잃은 것이 아니라 잊은 것이다. 그걸 기억하고 소환할 때 꿈은 다시 내게 되살아난다. 그게 이 책의 가장 큰 매력이다.

큰사진보기 ▲표지표지 ⓒ 그래도봄 관련사진보기

요즘 19세기 영국 사실주의 소설의 대표작 중 하나인 조지 엘리엇의 <아담 비드>를 읽고 있다. 한 문장 안에서 여러 가지 성찰이 전개되고 등장인물에 대한 세밀한 묘사가 들어가다 보니 마치 성경책을 읽듯이 하루에 몇 쪽씩 읽고 있던 차였다. 700쪽에 육박하는 장편소설을 하루에 몇 쪽씩 읽는 재미를 처음 느끼게 해 준 소설이다. 그런데 한 책을 이렇게 아껴 가면서 한 줄 한 줄 음미해 가며 읽는 와중에도 궁금증을 참지 못하고 펼쳐 보는 다른 책이 있기 마련이다.인문학자 김경집 선생의 <살아갈 날들을 위한 52주 고전 공부>가 그런 책이다. 저자도 밝혔듯이 이 책 한 권이면 동서양의 고전을 통달하게 된다는 것은 아니다. 고전에 입문하려는 사람이나 은퇴를 앞두고 노년을 어떻게 하면 알차게 보낼 것인지 고민하는 중장년에게 고전 읽기의 기초 체력을 다지자고 권하는 책이다. 그런데 이 책은 흔한 고전 소개서는 아니다. 나도 처음에는 내가 그동안 읽어 왔던 고전에 대한 김경집 선생의 다른 생각이 궁금해서 서둘러 펼쳐 보았던 것이다.막상 읽어 나가다 보니 이 책은 기존의 고전 소개책과 뚜렷한 차별점이 보인다. 우선 모두가 꼭 읽어야 한다고 인정하는 고전을 목록에서 제외한 점이다. 단테의 <신곡>이 이 경우에 속한다. <신곡>이 인류의 위대한 자산이라는 명제에 찬성하지 않는 사람은 드물다. 그러나 원문만큼이나 촘촘한 주석이 달린 번역서를 읽는다 해도 원문의 운율과 압운을 충분히 맛보기는 어려운 노릇이다. 그리고 당시 이탈리아의 정치 상황과 인물을 낱낱이 알지 못하면 문장의 뜻은 이해할 수 있어도 그 대목이 지닌 의미는 놓치기 쉽다.대신 전통적으로 고전의 범주에 들어가지 않았던 여러 작품이 자리 잡고 있다. 현대 작품일지라도 우리가 생각하는 고전의 미덕을 갖춘 책이라면 고전 독서가로 나아가는 데 군불이 될 수 있다는 것이다. 그래서 <해리 포터>, <감옥으로부터의 사색>, <전태일 평전>, <백범일지> 등을 소개한다. 이 정도의 목록은 많은 독자가 인정할 만하다. 고전을 꼭 수백 년 묵은 책으로 한정한다는 법은 없으니까 말이다.그런데 쉽사리 고전이라고 생각하기 어려운 책도 여럿 있다. 황대권의 <야생초 편지>, 김동식의 <회색 인간>, 이오덕 선생의 <우리 문장 쓰기> 등이 그렇다. 사실 모두가 인정하는 고전문학을 소개하기보다는 모두가 고전이라고 생각하지 않았던 작품에서 시대를 초월한 영감과 감동을 주는 면모를 발견해서 소개하는 것이 이 책의 가장 큰 매력이라고 생각한다. 궁금해서 김동식의 <회색 인간>을 다룬 꼭지를 먼저 펼쳐 보았다. 주물 공장 노동자로 일하면서 틈틈이 인터넷에 이야기를 발표한 김동식 작가의 작품에는 어떤 점이 있기에 우리 시대 독자가 읽어야 할 고전의 반열에 오른 것일까?김경집 선생은 <회색 인간>의 짧은 이야기 속에 담긴 현대적 우화의 면모가 강렬하다고 평가한다. 또한 청년 세대의 사유와 이들이 세상을 읽는 법을 기성세대가 이해하도록 해 주는 '멋진 통행증'의 역할을 높이 평가했다. 과연 고개를 끄덕이게 된다. 아울러 내가 전혀 알지 못했던 목성균 선생의 <누비처네>라는 수필집을 알게 된 것은 이 책을 읽은 중요한 수확이었다. 인문학자의 중요한 역할 중 하나가 세상 사람들이 잘 알지 못하는 작품을 소개하는 것임을 감안하면 김경집 선생의 <살아갈 날들을 위한 52주 고전 공부>는 고전 소개서 분야의 새로운 패러다임을 제시했다고 볼 수 있겠다.다시 처음으로 돌아가면 <살아갈 날들을 위한 52주 고전 공부>는 내가 성경처럼 몇 번이고 곱씹으며 천천히 읽는 조지 엘리엇의 <아담 비드>만큼이나 매우 농밀하고, 기존의 고전 해설과는 전혀 다른 새로운 시각과 성찰을 우리에게 선사한다. 그리고 우리에게 따뜻한 위로와 공감도 선사한다. <어린 왕자>를 다룬 다음 대목은 젊은 날의 꿈을 잊고 지낸 중년의 독자에게 각별하게 다가올 것이다.<돈키호테>를 돈키호테의 모험과 도전이 아닌 그의 하인 산초 판사의 성장 과정으로 보는 것을 비롯해서 <살아갈 날들을 위한 52주 고전 공부>에는 우리들의 생각을 시원하게 자극하는 새로운 시각들이 가득하다. 그 모든 것을 꼼꼼하게 언급하지 않는 것이 이 책을 읽을 독자들을 위한 최고의 배려다.