충북대 총동문회 16억 횡령 의혹… 피소 직원 숨진 채 발견

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북대 총동문회에서 10억원대 회비 횡령 의혹이 불거진 가운데, 횡령 혐의로 고소당한 회계 담당 직원이 숨진 채 발견됐다. 총동문회는 현재까지 파악된 피해액이 16억 원에 달한다며 자체 조사와 함께 자금 회수 절차에 나서겠다고 밝혔다.충북대 총동문회는 12일 입장문을 내고 "동문들께 심려를 끼쳐 진심으로 송구스럽게 생각하며 깊은 책임감을 느낀다"고 밝혔다. 이어 "사안의 전모를 밝히고 회계관리 체계를 근본적으로 개선해 소중한 자산을 보호하고 회복하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.앞서 청주상당경찰서 등에 따르면 지난 11일 오후 4시께 청주시 상당구의 한 호수에서 A씨(50대·여)가 숨져 있는 것을 행인이 발견해 경찰에 신고했다.A씨는 충북대 총동문회에서 30여 년간 세금과 공문 처리 등 회계 관련 업무를 담당해 왔다. 총동문회는 A씨가 수년에 걸쳐 10억 원 이상의 동문회비를 횡령한 정황을 확인하고, 이날 경찰에 횡령 혐의로 고소장을 제출했다.총동문회는 A씨가 지난 5일 조퇴한 뒤 금융거래 내역을 확인하는 과정에서 동문회 관련 계좌에서 약 1억9000만 원이 인출된 사실을 처음 파악했다고 설명했다.이후 A씨는 지난 9일 사직서를 제출했다. 같은 날 은행으로부터 A씨가 동문회 계좌에서 자금을 인출해 개인 명의 계좌로 이체한 거래에 대한 사실관계 확인이 필요하다는 연락을 받은 총동문회는 자체 조사에 착수했다.조사 과정에서는 동문회관 건립을 위해 조성한 기금이 수년에 걸쳐 반복적으로 인출된 정황과 총동문회 사무처가 정상적으로 관리·보고받지 못했던 별도의 동문회 관련 계좌도 발견됐다.총동문회가 이날까지 확보한 금융자료 등을 토대로 파악한 피해 규모는 신입생 동문회비와 동문회 명부 판매대금 등 약 10억 원, 동문회관 건립기금 약 6억 원 등 모두 16억 원가량이다.다만 총동문회는 현재까지 확보한 자료를 토대로 산정한 잠정적인 규모로, 최종 피해액은 아니라고 밝혔다.총동문회는 자금의 장기간 반복 인출 경위와 별도 계좌의 개설·관리 과정, 금융거래 관련 문서의 위조·변조 여부 등을 중점적으로 확인하고 있다. 아울러 재정 관리와 내부통제 체계의 문제점, 실제 피해 규모 및 자금 회수 가능성도 조사할 계획이다.