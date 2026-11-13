남도 음식, '고독한 미식가'와 일본 안방 간다

큰사진보기 ▲일본 인기 드라마 ‘고독한 미식가’의 주연 마츠시게 유타카. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나주곰탕진득한 국물의 곰탕 ⓒ 최홍대 관련사진보기

전남광주통합특별시는 일본 인기 드라마 '고독한 미식가'의 주연 배우 마츠시게 유타카와 함께 남도 음식과 지역 식문화를 소개하는 특집 다큐멘터리를 제작한다.오는 12월 일본 방송사 특집으로 방송되며, 이를 통해 일본인 관광객 유치를 꾀한다는 계획이다.13일 전남광주시에 따르면, 다큐멘터리는 남부권 광역관광 개발사업의 하나인 '2026년 명가·명인 연계 남도한상 상품화' 사업의 일환으로 기획됐다.단순한 맛집 탐방을 넘어 계절별 식재료와 남도 명인들의 음식 철학이 담긴 한상차림을 소개한다. 여기에 '혼밥 먹방'으로 잘 알려진 마츠시게 유타카가 직접 음식을 맛보며 남도 음식의 매력을 전달할 계획이다.촬영은 오는 16일까지 일주일간 진행되며, 지역민의 일상이 담긴 전통시장과 노포, 명인의 공간 등을 중심으로 이뤄진다.주요 촬영지는 ▲나주 목사고을시장·곰탕 ▲담양 기순도 전통장·양태수 전통주·안복자 한과 명인과 떡갈비·대나무잎 아이스크림 ▲강진 달빛한옥마을·청자골한정식·갓김치 체험 ▲해남 고구마빵 ▲영암 독천 낙지 ▲무안 짚불구이 등이다.다큐멘터리는 다음달 16일 일본 RKB 마이니치 방송에서 1시간 분량의 특집으로 방영될 예정이다. 방송사 공식 유튜브 채널 등을 활용한 온라인 홍보도 병행해 현지 홍보 효과를 높일 계획이다.최영주 시 관광국장은 "마츠시게 유타카의 방문이 전남의 풍성한 식재료와 종가·명인 문화의 가치를 일본 현지에 생생하게 전달할 것"이라며 "인기 콘텐츠의 파급력을 바탕으로 해외 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.