새벽 노래하는 호수의 입김

늦가을 이맘때면 초평호는 물 위로 시를 쓴다. 낮과 밤의 큰 일교차가 빚어낸 짙은 물안개가 수면 위로 피어오른다. 시간의 꽃이 피어오른다.
내륙 깊숙이 자리한 초평호는 기온 차가 극명해, 피어오르는 물안개의 역동적인 몸짓을 더욱 생생하게 마주할 수 있다.
특히 잔잔한 수면 위에 떠 있는 강태공들의 알록달록한 좌대와 물안개가 어우러지면 현실과 비현실의 경계가 허물어지는 몽환적인 세계가 열린다.
침묵의 호수가 대기의 찬 공기와 만나 뜨겁게 사랑하는 순간이다. 그 황홀한 순간은 짧다. 호수가 온몸으로 느끼는 순간이다. 모리스 라벨의 '볼레로(Boléro)' 한 곡을 들을 정도면 끝나버린다. 물오리떼가 몸을 부르르 떤다.
그러나 짧게 끝나도 허무하지는 않다. 그 뜨거웠던 사랑의 전율이 이미 더욱 짧은 찰나의 순간, 카메라의 셔터를 통해 내 온 몸으로 깊숙이 스며들었기 때문이다.
|교통 및 촬영 포인트
|호수 위에 함께 시를 쓰고 싶다면 아침 7시 이전에는 도착해야 한다. 붉은 해가 떠오르는 무렵이 절정이다. 이른 새벽 시간대와 외진 위치를 고려하면 대중교통은 어렵다. 네비게이션을 '초평호 다목적광장'으로 설정하면 주차도 편리하고 바로 앞 수면 위 좌대와 아침 역광을 함께 프레임에 담을 수 있어서 촬영 포인트로 좋다.
물안개가 사라진 뒤에는 인근 '한반도지형전망대'에 오르면 초평호 전체를 조망할 수 있다. 아침 햇살 오르는 호수 안의 신비로운 한반도 지형을 감상할 수 있다. 바로 지척에는 천년의 돌다리 '진천 농다리'가 있다. 보행자는 초평호 수변 데크길인 미르숲길을 따라 늦가을을 산책하며 농다리가 있는 미호천으로 접근할 수 있다.