새벽 노래하는 호수의 입김

큰사진보기 ▲초평호 물안개새벽을 노래하는 신선의 입김이 호수 위에 시를 그린다. 강태공의 좌대가 구름 위에 뜬 섬처럼 몽환적이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲초평호 물안개침묵하던 호수가 찬 공기와 만나 뜨겁게 사랑하는 '호르가즘'의 순간, 물오리가 몸을 떤다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲초평호 한반도지형안개가 걷힌 뒤 전망대에서 내려다본 초평호. 가을 빛으로 물든 호수 위에 선명한 한반도 지형을 볼 수 있다 ⓒ 이철원 관련사진보기

교통 및 촬영 포인트 호수 위에 함께 시를 쓰고 싶다면 아침 7시 이전에는 도착해야 한다. 붉은 해가 떠오르는 무렵이 절정이다. 이른 새벽 시간대와 외진 위치를 고려하면 대중교통은 어렵다. 네비게이션을 '초평호 다목적광장'으로 설정하면 주차도 편리하고 바로 앞 수면 위 좌대와 아침 역광을 함께 프레임에 담을 수 있어서 촬영 포인트로 좋다.



물안개가 사라진 뒤에는 인근 '한반도지형전망대'에 오르면 초평호 전체를 조망할 수 있다. 아침 햇살 오르는 호수 안의 신비로운 한반도 지형을 감상할 수 있다. 바로 지척에는 천년의 돌다리 '진천 농다리'가 있다. 보행자는 초평호 수변 데크길인 미르숲길을 따라 늦가을을 산책하며 농다리가 있는 미호천으로 접근할 수 있다.

늦가을 이맘때면 초평호는 물 위로 시를 쓴다. 낮과 밤의 큰 일교차가 빚어낸 짙은 물안개가 수면 위로 피어오른다. 시간의 꽃이 피어오른다.내륙 깊숙이 자리한 초평호는 기온 차가 극명해, 피어오르는 물안개의 역동적인 몸짓을 더욱 생생하게 마주할 수 있다.특히 잔잔한 수면 위에 떠 있는 강태공들의 알록달록한 좌대와 물안개가 어우러지면 현실과 비현실의 경계가 허물어지는 몽환적인 세계가 열린다.침묵의 호수가 대기의 찬 공기와 만나 뜨겁게 사랑하는 순간이다. 그 황홀한 순간은 짧다. 호수가 온몸으로 느끼는 순간이다. 모리스 라벨의 '볼레로(Boléro)' 한 곡을 들을 정도면 끝나버린다. 물오리떼가 몸을 부르르 떤다.그러나 짧게 끝나도 허무하지는 않다. 그 뜨거웠던 사랑의 전율이 이미 더욱 짧은 찰나의 순간, 카메라의 셔터를 통해 내 온 몸으로 깊숙이 스며들었기 때문이다.