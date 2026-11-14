김치 봉지가 풍선처럼 부풀었다? 버릴 필요 없는 이유

큰사진보기 ▲검은 점과 하얀 막(골마지), 버려야 할까 호주 한인마트의 포장 김치들. 소비기한과 포장 상태를 꼼꼼히 따져 고르는 것이 좋다. ⓒ 이민호 관련사진보기

AD

한국에서는 김장철이 한창일 것이다. 호주에 사는 내게 김장은 조금 먼 이야기지만, 김치는 여전히 매일의 밥상에서 빠지지 않는 음식이다. 양식 주방에서 20년 넘게 일하면서 서양 음식을 만드는 데 익숙해졌지만, 집에서 밥을 먹을 때면 김치부터 찾게 된다. 한국처럼 집 앞 슈퍼에서 언제든 원하는 김치를 사다 먹을 수 있는 환경도 아니다 보니, 마트에서 눈에 띄는 대로 사 오거나 마음 맞는 사람들과 함께 괜찮은 김치를 대량으로 공동구매해 쟁여두곤 한다.그런데 김치를 사다 보면 한 번씩 신경 쓰이는 일이 있다. 마트에서 집어 든 김치 봉지가 풍선처럼 부풀어 있거나, 배송받은 김치 뚜껑을 열었는데 표면에 하얀 막이 보이는 경우다. 상한 건 아닌지, 먹어도 괜찮은 건지 잠시 망설이게 된다.식당 주방에서 식재료를 다룰 때는 보관 온도와 위생 상태를 먼저 살핀다. 집에서 먹는 김치도 마찬가지다. 포장이 부풀었다고 무조건 버릴 일은 아니지만, 어떤 상태인지 알고 먹는 편이 낫다. 마트에서 포장 김치를 고를 때부터 집에서 보관하는 방법까지, 평소 알아두면 도움이 될 만한 몇 가지를 살펴보자.마트 진열대나 택배 상자 안에서 김치 포장지가 풍선처럼 빵빵하게 부풀어 오른 모습을 보면 덜컥 겁부터 난다. 상해서 가스가 찬 게 아닐까 걱정하기 쉽지만, 이는 김치가 익어가는 자연스러운 과정일 수 있다. 김치는 발효 과정에서 유산균 등 미생물이 이산화탄소를 만들어낸다. 이 가스가 밀폐된 포장 내부에 쌓이면 봉지나 용기가 팽창하는 것이다.다만 포장이 심하게 부풀었다면 그만큼 발효가 많이 진행되었거나 유통 과정에서 보관 온도가 높았을 가능성이 있으므로 상태를 잘 살펴야 한다. 특히 포장지가 찢어졌거나 실링(밀봉)이 풀려 국물이 새어 나오는 제품은 위생상 피하는 것이 좋다. 포장 팽창이 심하고 내용물에서 평소와 다른 악취가 나거나 변색 등 이상 징후가 보인다면 섭취하지 않는 편이 안전하다.온라인이나 공동구매를 통해 김치를 받아 들었을 때는 택배 박스를 열자마자 냉장 상태가 제대로 유지되었는지 확인하는 것이 우선이다. 김치는 온도가 높아질수록 발효 속도가 빨라져 본연의 아삭한 식감과 맛이 순식간에 변해버릴 수 있다.만약 배송받은 김치 패키지가 미지근하다면 유통 과정이나 배송 중 온도 관리에 문제가 생겼을 가능성이 있다. 특히 장시간 상온에 노출된 것으로 의심된다면 판매처에 문의해 상태를 확인하는 것이 좋다. 마트에서 구입할 때도 반드시 냉장 진열된 제품을 고르고, 소비기한과 보관 조건을 꼼꼼히 살핀 뒤 가능한 한 빨리 냉장고로 옮겨야 발효를 늦출 수 있다.김치를 썰다 보면 배추 줄기에 검은 깨를 뿌린 듯한 점들이 박혀 있는 경우가 있다. 이는 재배 과정에서 영양 불균형 등으로 발생하는 '깨씨무늬 증상(생리장해)'일 수 있다. 일반적으로 인체에 해롭지 않은 것으로 알려져 있어 안심하고 먹어도 된다표면에 하얗게 생기는 막인 '골마지' 역시 낯설지만, 효모가 만들어낸 부산물로 독성 관련 유전자가 없다는 연구 결과가 있다. 다른 부패 징후나 악취가 없다면 골마지를 깨끗이 걷어내고 김치를 씻은 뒤 찌개나 볶음 등 가열 조리에 활용하면 된다. 다만 골마지와 곰팡이를 구분하기 어렵다면 섭취하지 않는 것이 안전하다.물론 솜털이나 실 모양의 곰팡이가 피었다면 색깔과 관계없이 김치 전체를 버리는 것이 좋다. 특히 녹색이나 검은색으로 변색되거나 심한 악취와 물러짐이 동반된다면 아깝더라도 과감하게 폐기해야 한다. 곰팡이가 생성한 독소는 가열해도 완전히 제거되지 않을 수 있기 때문이다.김치를 오래 두고 먹을 때 가장 신경 써야 하는 것은 온도와 공기 접촉이다. 김치냉장고가 있으면 좋겠지만, 일반 냉장고에서도 몇 가지 습관만 잘 지키면 김치의 맛과 식감을 좀 더 오래 유지할 수 있다.먼저 김치를 보관 용기에 담을 때는 국물에 충분히 잠기도록 눌러준다: 김치가 공기와 오래 접촉하면 표면에 골마지가 생기기 쉬워진다. 위생 비닐을 김치 표면에 밀착시켜 덮어두는 것도 공기 접촉을 줄이는 방법이다.김치를 꺼낼 때도 주의할 점이 있다. 큰 김치통을 식탁에 올려놓고 식사 때마다 뚜껑을 열었다 닫았다 하면 온도 변화가 잦아진다. 먹을 만큼만 작은 용기에 덜어두면 큰 통을 자주 열지 않아도 된다. 김치를 꺼낼 때는 반드시 깨끗하고 마른 집게나 젓가락을 사용해야 한다. 먹던 젓가락을 그대로 김치통에 넣는 습관은 피하는 것이 좋다.보관 온도도 중요하다. 김치는 가능한 한 4℃ 이하의 냉장 상태를 유지하는 것이 좋다. 냉장고 문 쪽보다는 온도 변화가 적은 안쪽에 보관하면 도움이 된다.김치는 한 번 사두면 며칠 만에 다 먹는 음식이 아니다. 특히 공동구매로 넉넉하게 사두는 경우라면 처음 포장을 뜯을 때부터 보관에 신경 써야 한다. 양식 주방에서 오랫동안 식재료를 다뤄온 나에게도 보관은 늘 중요한 일이다.좋은 식재료를 고르는 것만큼 어떻게 보관하느냐도 중요하기 때문이다. 김치 역시 마찬가지다. 포장 상태를 살피고 알맞은 온도를 유지하는 작은 관심이 더해진다면, 마지막 한 조각까지 맛있게 먹을 수 있다.