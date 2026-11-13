147조 개인 자금이 떠받치는 증시, 전문가 3인의 처방은

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 발언하고 있다. 2026.11.13 관련사진보기

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올해 들어 가계 자금 147조 원이 주식시장으로 흘러들었다. 사상 최대 규모다. 하지만 외국인과 기관은 오히려 주식을 팔았다. 외국인 자금이 빠져나간 자리를 개인투자자와 기업의 자사주 매입이 메운 셈이다. 개인에 의존하는 수급 구조만으로는 시장의 상승세를 이어가기 어렵다. 그렇다면 우리 증시를 투자자들이 꾸준히 찾는 매력적인 시장으로 바꾸려면 무엇이 필요할까.13일 한국거래소에서 이재명 대통령 주재로 열린 '자본시장 정책 간담회'에서는 기업·시장·수급 분야 전문가 3명이 해법을 제시했다. 기업은 일반주주의 이익을 우선하는 방향으로 경영하고, 시장은 부실기업을 걸러내며, 장기 투자자금이 유입될 수 있도록 제도와 통로를 넓혀야 한다는 것이다.이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 기업에서 출발했다. 코스피 주가순자산비율(PBR·주가를 장부가치로 나눈 비율)은 오랜 박스권을 벗어나 지난 10월 1.74배까지 올랐다. 하지만 미국(5.67배)이나 일본(2.03배)과 비교하면 여전히 낮은 수준이다. 장부가치에도 못 미치는 기업이 코스피와 코스닥을 합쳐 1400곳이 넘는다. 반도체가 끌어 올린 온기가 시장 전반으로 번지지 못했다는 진단이다.그는 기업들이 실적을 내고 주주환원을 늘린 점은 인정하면서도, 근본적인 걸림돌로 지배구조를 꼽았다. 상속세 부담 등으로 대주주가 의도적으로 주가를 낮게 관리하는 이른바 '주가 누르기' 관행이나, 기업 인수합병 과정에서 발생하는 거대한 '경영권 프리미엄'을 일반주주와 나누지 않고 지배주주만 독차지하는 문제가 반복되는데도 이를 제어할 견제 장치가 여전히 부족하다는 지적이다.처방은 제도와 세금의 '투 트랙'이다. 먼저 저 PBR 기업 명단을 공개하면서도 기관투자자의 감시를 키우자고 했다. '스튜어드십 코드'는 국민연금 같은 연기금이나 자산운용사가 투자한 회사의 경영을 살피고 주주로서 목소리를 내도록 한 행동 지침이다. 이 지침이 제대로 지켜지는지 점검을 강화하자는 것이다.세금으로 보완하자는 제안도 내놨다. 대주주가 주식을 자녀에게 물려줄 때 내는 상속·증여세가 주가를 기준으로 매겨지다 보니 주가가 낮을 때 물려줄수록 세금이 줄어들어 주가를 일부러 누를 유인이 생긴다는 것이다. 이 연구위원은 고의로 주가를 눌렀다고 판정된 기업에 한해, 세금을 매길 때 주식 가치를 최소 30% 이상 높여 계산하자고 제안했다.경영권을 사들일 때 소액주주 주식도 같은 값에 사도록 하는 '의무공개매수제'에는 신중론을 폈다. 해외 사례처럼 인수자가 기존 회사의 지분 전부를 사도록 하면 소액주주는 보호할 수 있겠지만, 인수 비용이 불어나 기업 인수합병(M&A) 시장이 위축될 수 있다는 것이다. 그는 현재 국회 법제사법위원회를 통과한 법안처럼 절반 남짓만 사게 할지, 전부 사게 할지는 단계적으로 접근하자고 했다.임형준 한국금융연구원 선임연구위원은 코스닥을 들여다봤다. 1996년 1000으로 출발한 코스닥지수는 11월 6일 기준 644에 머물러 있다. 벌어서 이자도 감당하기 어려운 '한계기업' 비중은 2017년 13.1%에서 2025년 32.6%로 높아졌다. 거래의 73.8%는 개인 몫이고, 기관은 좀처럼 들어오지 않는다.임 연구위원은 그 원인을 스타트업 업계의 투자 구조에서 찾았다. 다른 기업에 회사를 팔거나 다른 투자사에 지분을 넘기는 길이 워낙 좁다 보니, 스타트업에 투자한 벤처캐피털(VC)이 투자금을 돌려받는 길이 사실상 주식시장 상장뿐이기 때문이라는 것. 이 때문에 성숙하지 못한 기업도 서둘러 상장하고, 한번 시장에 들어온 기업은 퇴출되지 않는 구조가 됐다는 설명이다. 실제 국내 VC의 회수 중 상장 비중은 37.3%로 미국(4.7%)의 여덟 배에 이른다.다만 2016년 이후 코스닥에 새로 들어온 기업의 상장 1년 뒤 주가 변동률 중윗값은 -17.1%였고, 기술특례로 상장한 기업의 81.5%는 지난해 영업 적자를 냈다.그가 내건 해법은 '다산다사(多産多死)'다. 좋은 기업은 많이 나와 크게 자라고, 부실기업은 빨리 떠나는 시장을 만들자는 것이다. 이를 위해 상장 말고도 투자금을 회수할 길을 넓히자고 했다. 기업 인수합병과 함께 투자사끼리 지분을 사고파는 세컨더리 시장을 키우자고 제안했다. 또 상장 과정을 이끄는 주관사와 기관투자자의 책임도 높이자고 했다.임 연구위원은 최근 논의되는 코스닥 '세그먼트 분리'도 짚었다. 코스닥을 우량 기업 그룹과 부실 우려 기업 그룹으로 나누는 방안이다. 우량 기업만 모은 그룹에는 기관 자금이 들어올 수 있다. 다만 아래 그룹에 속한 기업에는 '낙인'이 찍힐 수 있다. 그는 "설계보다 운영이 관건"이라고 했다.마지막 '수급' 측면에서 김학균 신영증권 리서치센터장은 가계 자금이 증시로 계속 들어오려면 개인 투자자가 '집단적 성공의 경험'을 쌓아야 한다고 했다. 지금까진 그러지 못했다. 최근 10년 동안 코스피는 185% 넘게 올랐지만, 정작 주가가 떨어진 종목이 훨씬 많았다.그는 시장 자체의 매력을 높이자고 했다. 기업의 배당을 이끌어내고, 상장 종목 관리도 강화하자는 것이다. 장기 투자자금이 들어올 유인도 넓히자고 했다. 예금·펀드·주식을 한 계좌에 담아 굴리면 세금을 깎아주는 개인종합자산관리계좌(ISA)를, 오래 보유할수록 혜택을 더 주는 '국민 평생 자산관리 계좌'로 키우자는 제안이다. 미성년자 가입을 허용해 노후 연금 계좌까지 이어지게 하자는 안도 내놨다.한편 정부는 이날 나온 의견과 서면으로 추가 접수하는 제안을 정책 설계에 반영할 계획이다.