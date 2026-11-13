성착취 피해 15세 청소년의 죽음… 시민단체들 "보호체계 전면 재점검하라"

큰사진보기 ▲한국청소년성문화센터협의회는 12일 성명을 내고 성착취 피해를 청소년 개인의 선택이나 일탈로 바라보는 인식도 개선해야 한다고 지적했다. ⓒ 한국청소년성문화센터협의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국청소년정책연대는 12일 성명을 내고 청소년쉼터가 단순히 숙식만 제공하는 공간에 머물러서는 안 된다며 시설 간 연계와 지속적인 사례관리, 퇴소 이후 안전 확인까지 책임지는 보호체계가 필요하다고 밝혔다. ⓒ 한국청소년정책연대 관련사진보기

서울 성북구에서 발생한 15세 청소년 살해 사건과 관련해 청소년·여성·아동 지원단체들이 정부와 관계기관에 보호체계 전반의 개선을 촉구하고 나섰다.이 단체들은 성착취 피해를 입은 청소년이 여러 보호기관을 거쳤음에도 생명을 잃었다는 사실을 강조하면서 이번 사건을 계기로 수사와 보호, 사후관리 과정에서 드러난 문제를 철저히 밝혀야 한다고 목소리를 높이고 있다.성매매문제해결을위한전국연대 등 피해자 지원단체들은 12일 성명을 내고 피해 청소년이 경찰 신고 이후 수사와 쉼터 생활을 거치는 동안 실질적인 안전을 보장받았는지 조사해야 한다고 주장했다. 특히 경찰과 청소년 보호기관, 전문 지원센터 사이의 정보 공유와 협력이 제대로 이뤄졌는지 확인하고 위험 상황이 발견되면 신속하게 공동 대응할 수 있는 체계를 마련해야 한다고 강조했다.한국청소년정책연대도 같은 날 성명을 내고 청소년쉼터가 단순히 숙식만 제공하는 공간에 머물러서는 안 된다며 시설 간 연계와 지속적인 사례관리, 퇴소 이후 안전 확인까지 책임지는 보호체계가 필요하다고 밝혔다.또 성인에 의한 폭력과 성범죄, 착취로부터 미성년자를 보호할 수 있도록 상담과 심리·법률 지원을 강화하고 보호시설을 떠난 청소년에 대한 사후 관리도 확대해야 한다고 강조했다.현장 지원기관의 인력과 재정 여건을 개선해야 한다는 목소리도 나왔다.성착취 피해 아동·청소년 지원센터는 전국 17곳에서 운영되고 있지만 센터별 평균 인력은 3명 수준이다. 이들이 상담부터 심리치료, 의료·법률 지원, 수사 및 재판 동행, 사후관리까지 담당하고 있어 안정적인 지원에 한계가 있다는 것.지원센터는 정부와 지자체에 전문인력 확충과 예산 증액을 요구하고 현장 종사자의 전문성 강화와 소진 예방을 위한 지원도 마련해야 한다고 강조했다.한국청소년성문화센터협의회도 12일 성명을 내고 성착취 피해를 청소년 개인의 선택이나 일탈로 바라보는 인식도 개선해야 한다고 지적했다. 피해자에게 책임을 돌리는 분위기는 청소년의 도움 요청을 어렵게 하고 가해자의 회유와 압박에 취약하게 만들 수 있다는 것.이에 따라 피해자와 가해자 측의 직접 접촉 및 합의 압박을 차단하고 성착취와 그루밍을 예방하는 인권·성평등 교육을 확대해야 한다고 촉구했다. 아울러 피해 청소년의 신변보호를 위한 법적 장치와 관련 가해자에 대한 엄정한 처벌도 요구했다.해당 단체들의 목소리는 모두 위기 청소년을 발견하는 데서 그치지 않고 안전한 일상을 되찾을 때까지 국가와 관계기관이 책임져야 한다는 데 공통점이 있다. 이번 사건의 발생 경위와 관계기관의 대응을 객관적으로 조사하고 확인된 문제에 대해서는 책임을 분명히 해야 한다는데에도 맥락을 같이 한다.도움을 요청한 청소년이 보호의 사각지대에서 다시 위험에 빠지는 일이 없도록 정부와 국회, 지자체가 인력과 예산, 법과 제도를 함께 개선해야 한다는 것이 시민사회단체들의 공통된 요구다.