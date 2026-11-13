가을 절정 맞은 순천 선암사

큰사진보기 ▲선암사선암사 뒤편 수려한 은행 나무가 황금빛으로 절정을 이루고 있다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲선암사 가는 국도 가로수엔 붉게 익은 감나무들이 주렁주렁 연이어 있어서 드라이브 하기에 아름다운 풍경을 보여준다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲순천 선암사선암매순천 선암사 선암매 잎이 없으니 600살 고령의 나이가 더 느껴진다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲춘추벚꽃 11월 11일 모습봄 가을 두번 피는 춘추벚꽃이 이제 막 피어나고 있다 ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲선암사 은행나무선암사 뒷곁으로 많은 은행나무가 절정을 이루고 있다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조계산 단풍11월 11일 조계산 등산 중 단풍과 산죽 ⓒ 김용자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스,브런치에도 실립니다.

깊어가는 가을, 유네스코 세계문화유산인 전남 순천 선암사가 오색 단풍과 황금빛 은행잎으로 절정을 맞이하며 나들이객들의 발길을 사로잡고 있다.지난 11일 찾은 선암사는 진입로부터 완연한 가을 정취로 가득했다. 선암사로 향하는 국도변 가로수길에는 붉게 익은 감나무들이 주렁주렁 열매를 맺어 방문객을 반겼으며, 사찰 입구까지 이어지는 약 1km의 숲길은 걷는 이들마다 가을의 낭만에 젖어 들게 했다.경내에 들어서자 붉은 단풍이 먼저 시선을 사로잡았고, 뒤꼍에는 노랗게 물든 거대한 은행나무가 바람에 잎을 흩날리며 가을 산사의 운치를 더했다.반면 봄철 화사한 자태를 뽐내던 천연기념물 '선암매'는 꽃과 잎을 모두 떨군 채 지팡이를 짚은 노파처럼 앙상하고 구부정한 가지만을 드러내며 세월의 깊이와 계절의 순환을 보여주었다.이날 방문객들의 눈길을 가장 끈 것은 경내 작은 연못가에 피어난 벚꽃이었다. 이상기후로 인한 개화로 오해하기 쉽지만, 이 나무는 봄과 가을 일 년에 두 번 꽃을 피우는 '춘추벚꽃'이다. 현재 막 꽃망울을 터뜨리기 시작해, 이번 주말 선암사를 찾으면 황금빛 은행나무의 절정과 11월에 피어난 화사한 벚꽃을 동시에 감상하는 특별한 경험을 할 수 있을 전망이다.선암사뿐만 아니라 순천 전역이 가을 여행의 적기를 맞았다. 조계산 일대는 단풍이 절정에 달해 등산객들을 유혹하고 있으며, 순천만습지에는 겨울 진객인 흑두루미들이 속속 찾아 들어 장관을 이루고 있다.산사의 고즈넉한 단풍부터 순천만의 황홀한 갯벌 노을까지 다양한 매력을 품은 순천은 이번 주말 가을 정취를 만끽하려는 여행객들에게 최적의 여행지가 될 것으로 보인다.