당신의 탄생을 축하하는 남쪽 바다의 섬

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큰사진보기 ▲생일도의 상징인 대형 생일 케이크. 배를 타고 서성항에 내리면 제일 먼저 여행객을 맞아주는 조형물이다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

한 생명이 이 세상에 온다는 것은 세상의 가장 부드러운 별빛 하나가 흘러내려 작은 숨결로 피어난 기적이 아닐까.생일은 누구에게나 찾아오지만, 누구에게나 같은 얼굴로 다가오지는 않는다. 누군가에게는 축하와 선물이 기다리는 날이고, 누군가에게는 먼저 떠난 사람을 그리워하는 날이며, 또 누군가에게는 아무도 기억하지 않는 평범한 하루일 수 있다. 기쁨과 쓸쓸함이 한날에 함께 깃드는 까닭은 생일이 단순히 나이를 더하는 날짜가 아니라, 자신이 이 세상에 왔다는 사실과 지금까지 살아온 시간을 함께 마주하는 날이기 때문일 것이다.한 사람의 탄생을 기리는 생일이라는 말이 사람의 이름을 넘어 섬 하나의 이름이 되었다면 어떨까. 한 사람의 탄생을 축하하는 말이 바다 위 한 섬의 이름으로 남아 있다는 사실은 흔치 않은 일이다. 전남 완도군의 남쪽 바다에 자리한 생일도(生日島)가 바로 그런 섬이다. 이름을 듣는 순간부터 평범한 지명과는 다른 울림이 전해진다.생일도는 처음부터 지금의 이름으로 불린 것은 아니었다. 산일도(山日島), 산이도(山伊島) 등으로 불리다가 주민들의 마음결이 갓 세상에 나온 아기처럼 티 없이 맑고 꾸밈없었다 하여 생일도라는 이름이 붙었다는 이야기가 전해진다. 여러 지명 유래 가운데 하나이지만, 섬의 이름에 사람의 탄생을 축하하는 뜻이 깃들었다는 것은 생각할수록 다정하다.한 사람의 생일은 하루의 축복으로 지나가지만, 생일도라는 이름은 그 축복을 섬에 새겨 오래도록 간직한다. 섬에 발을 들이면 이름에 얽힌 이야기가 문득 자신의 태어난 날과 지나온 시간을 불러낸다. 바다를 건너 찾아온 낯선 섬에서 오래전의 기억 하나를 마주하는 일도 그리 낯설지만은 않다.생일도라는 이름은 누군가의 특별한 생일에만 머물지 않는다. 태어난 날짜도, 살아온 사연도 서로 다른 세상 모든 사람에게 당신의 존재 자체가 축복이라는 말을 건네는 섬인지도 모른다. 바다 위에 놓인 작은 섬 하나가 이토록 넓은 의미를 품을 수 있다는 사실이 새삼스럽다생일도로 향하는 길은 강진 마량에서 고금도를 지나 약산도 당목항에 이른 뒤 배를 타고 바다를 건너는 여정이다. 물길을 건너 서성항에 닿으면 커다란 생일 케이크 조형물이 방문객을 맞는다. 완도 특산물인 전복과 해산물, 과일, 촛불로 장식한 케이크를 본떠 만든 조형물은 섬의 이름을 한눈에 보여준다. 사진을 남기고 지나칠 수도 있지만, 잠시 그 앞에 서 있으면 문득 누군가의 생일날을 떠올리게 된다. 태어나 줘서 고맙다고, 오늘까지 살아와 주어서 고맙다고.생일도는 이름을 관광 상품처럼 내세우는 데서 그치지 않고, 그 이름에 담긴 축복을 방문객과 나누려는 섬이기도 하다. 생일을 맞아 찾아온 이들을 축하하는 작은 이벤트와 선물을 마련하기도 했다. 그 마음은 거창한 행사보다 찾아온 이를 반갑게 맞아주는 인사에 가깝다.낯선 이에게도 오늘 하루가 당신의 날이라고 말해주는 일, 그것은 섬이 건넬 수 있는 가장 소박하고 따뜻한 환대다. 섬을 찾은 사람들 사이로 생일을 축하하는 인사가 오가고, 그날의 기억은 각기 다른 결로 남는다.생일도라는 이름을 다시 생각하면 섬의 풍경도 조금 다른 의미로 다가온다. 산은 생명을 품고 바다는 마을의 하루를 이어주며, 해안의 돌과 모래는 오랜 시간을 견뎌온 흔적을 보여준다. 산자락에는 숲이 자라고 바다에는 물결이 쉬지 않고 밀려든다. 해안의 돌과 모래 위로는 바람과 파도가 지나간 자리가 겹겹이 쌓인다. 이곳의 자연은 이름이 전하는 축복을 말없이 품은 채, 오랜 세월 생명의 시간을 이어오고 있다.섬 안쪽으로 들어서면 생일도는 이름에 기대지 않고도 자신만의 풍경을 펼쳐 보인다. 백운산은 해발 483미터의 산으로, 완도에서도 손꼽히는 높이를 자랑한다. 산길을 오르면 소사나무 숲과 능선 너머로 다도해의 섬들이 겹겹이 펼쳐진다.숲 사이로 난 길에는 나뭇잎이 드리운 그늘이 이어지고, 능선에 오르면 시야가 트이며 바다 위 섬들이 모습을 드러낸다. 산중턱의 학서암은 바다를 향해 열린 섬의 또 다른 고요를 품고 있다. 서성항에서 시작해 학서암과 백운산, 금곡해변과 용출리 해안으로 이어지는 길은 산과 바다가 어우러진 생일도의 속살을 만나는 여정이다.금곡해변에는 모래가 부드럽게 펼쳐지고, 용출리 해안에는 파도에 닳아 둥글어진 갯돌이 이어진다. 모래 위에 남긴 발자국은 밀려온 물결에 지워지고, 몽돌은 오랜 시간 파도와 부딪치며 모난 자리를 내어준다. 이 두 풍경은 서로 다른 방식으로 시간을 보여준다. 모래 위에 남았던 발자국은 흔적 없이 사라지고, 파도에 몸을 맡긴 돌은 오랜 세월을 거쳐 둥글어진다. 사람 역시 각자의 시간을 지나며 조금씩 달라진다. 누군가는 일찍 피고 누군가는 오래 기다리지만, 꽃이 피어나는 철은 사람마다 다르다.백운산에서 바라보는 다도해의 섬들도 제각기 다른 윤곽으로 바다 위에 놓여 있다. 어느 섬은 낮고 둥글며, 어느 섬은 산등성이를 높이 세운다. 서로 다른 모습으로 바다에 자리한 섬들은 멀리서 하나의 풍경을 이룬다. 그 사이로 바람이 지나고 햇살이 내려앉으며 바다는 시시각각 다른 빛깔을 띤다. 모든 것이 각자의 자리에서 서로를 재촉하지 않고 존재하는 섬들의 모습은, 사람마다 다른 속도로 살아가는 삶의 풍경과도 닮아 있다.섬을 떠나는 길에도 바다는 처음과 다르지 않게 물결을 일으킨다. 배가 항구를 향해 나아가는 동안 산등성이와 해안선은 조금씩 멀어지고, 섬에서 보낸 시간은 마음속에 남는다. 삶에 지쳐 있을 때 필요한 것은 언제나 거창한 위로나 화려한 축하가 아닐지도 모른다. 때로는 누군가가 나의 존재를 기억해 주는 일, 그리고 스스로에게 괜찮다고 말해 주는 일이 더 깊은 위로가 된다.생일을 축하한다는 것은 기쁜 사람에게만 웃음을 건네는 일이 아닐 것이다. 기쁨과 그리움, 기대와 후회까지 한 사람의 삶에 깃든 시간을 함께 존중하는 일일 것이다. 생일도라는 이름을 떠올리면 서로 다른 사연을 지닌 사람들의 생일이 하나씩 겹쳐진다.우리는 태어나는 순간부터 누군가의 축복 속에 있었지만, 살아가면서 그 사실을 자주 잊게 된다. 태어남에는 저마다의 날짜가 있고, 삶에는 저마다의 계절이 있듯이 그 모든 시간을 건너온 생명에게 생일도는 처음 세상에 내려앉은 별빛처럼 조용히 속삭인다. 당신이 이 세상에 와주었다는 것만으로도 충분히 축복받을 이유가 있다고.