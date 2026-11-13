우울증, 꼭 슬퍼야 하나요?

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 약사입니다. 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

"저는 우울하지 않아요. 그냥 아무것도 하기 싫을 뿐이에요."우울증이라는 말을 들으면 고개부터 젓는 사람이 있다. 눈물이 나는 것도 아니고, 특별히 슬픈 일도 없으니 자신과는 상관없는 병이라고 생각한다. 그런데 요즘 좋아하던 드라마가 재미없다. 친구의 전화도 귀찮다.아침이면 몸이 천근만근이고, 늘 하던 일인데 자꾸 실수가 난다. 쉬어도 쉰 것 같지 않다. 우울증은 이렇게 슬픔보다 '평소의 내가 사라진 느낌'으로 찾아오기도 한다.어떤 사람은 마음이 텅 빈 것 같고, 어떤 사람은 작은 일에도 짜증이 난다. 불안하고 가슴이 두근거려 마음보다 몸에 문제가 생겼다고 생각하기도 한다. 물론 이런 증상이 모두 우울증이라는 뜻은 아니다. 빈혈이나 갑상선 질환, 수면 문제 등 다른 원인도 살펴야 한다.다만 "나는 슬프지 않으니 우울증은 아니야"라고 미리 문을 닫지는 말자는 것이다. 사람들 앞에서 잘 웃는다고 괜찮다고 단정할 수도 없다.모임에서 농담을 주고받던 사람이 집에 돌아와서는 손 하나 까딱할 기운이 없을 수 있다. 우리가 보는 얼굴은 그 사람의 하루 중 한 장면일 뿐이다. 우울증은 조용하고 생각이 많은 사람만 걸리는 병도 아니다.타고난 취약성에 스트레스, 몸의 질환, 수면과 생활환경 등이 얽혀 영향을 준다. 누구에게나 올 수 있는 병이고, 걸렸다고 그 사람의 잘못은 아니다. 우울증이 힘든 이유는 기운만 떨어뜨리는 것이 아니기 때문이다.생각까지 나에게 불리한 쪽으로 기울게 만들 수 있다. 친구에게 문자를 보냈는데 답이 없다. 평소 같으면 "바쁜가 보다" 하고 넘길 일을 "내가 싫어진 모양이야"라고 받아들인다. 서운해서 먼저 연락하지 않는다.만남이 줄어 외로워지면 "역시 나는 혼자야"라는 생각이 더 단단해진다. 생각이 기분을 가라앉히고, 가라앉은 기분이 행동을 바꾸면서 처음의 생각을 다시 키우는 것이다. 이럴 때 "좋게 생각해"라는 말만으로는 좀처럼 빠져나오기 어렵다. 그 고리를 함께 살펴보는 치료가 '인지행동치료'다.출발점은 '답장이 없다'는 사실과 '나를 싫어한다'는 해석을 구분해 보는 것이다. 정말 나를 싫어한다는 증거가 있는지, 바쁘거나 답을 잊었을 가능성은 없는지 차근차근 확인한다. 억지로 웃거나 모든 일을 좋게 포장하는 훈련이 아니다. 나를 괴롭히는 생각과 행동을 전문가와 함께 점검하고 바꿔 가는 치료다.그렇다고 생각만 바꾸면 모든 우울증이 낫는 것은 아니다. 증상과 정도에 따라 약물치료도 필요하다. 항우울제는 잠깐 기분을 띄워 주는 흥분제라기보다, 기분과 스트레스에 관여하는 뇌의 신호 전달에 작용하는 약이다.뇌의 신경세포들은 작은 틈을 사이에 두고 신호 물질을 주고받는데, 세로토닌은 그중 하나다. 신호를 보낸 세포는 내보낸 세로토닌 일부를 다시 거둬들인다. 에스시탈로프람 같은 '세로토닌 재흡수 억제제'는 이 회수를 막아 세로토닌이 더 오래 작용하도록 돕는다.다만 약이 이렇게 작용한다고 해서 우울증이 세로토닌 하나가 모자라서 생기는 병이라는 뜻은 아니다. 약마다 특징도 다르다. 미르타자핀은 졸음이나 식욕 증가가 나타날 수 있다. 잠을 못 자고 입맛까지 잃은 사람과 낮에 운전해야 하는 사람에게 같은 특징이 다르게 다가온다.어느 약이 더 세냐보다 내 증상과 생활에 무엇이 맞는지가 중요하다. 약은 복용 초기부터 뇌에 작용하지만, 뇌가 그 변화에 적응하고 감정을 받아들이는 방식이 조금씩 바뀌는 데는 시간이 걸리는 것으로 보인다.그래서 며칠 먹어 보고 효과가 없다고 판단하기보다, 몇 주 동안 작은 변화를 살펴야 한다. 반면 메스꺼움이나 잠의 변화 같은 불편은 먼저 나타날 수 있다. 불편하면 무조건 참거나 혼자 끊기보다 조정할 방법을 상의해야 한다.약을 시작하거나 용량을 바꾼 뒤 불안과 초조가 심해지거나 자신을 해칠 생각이 새로 생기면 바로 의사나 약사에게 알려야 한다. 좋아진 뒤에도 재발을 막기 위해 치료를 이어가는 경우가 많고, 약을 줄일 때도 계획이 필요하다. 그렇다면 집에서는 무엇을 하면 좋을까. "아침마다 등산하면 낫는다"는 말은 지금 씻는 일조차 버거운 사람에게 너무 높은 산이다.한 시간 산책이 어렵다면 집 앞을 잠깐 걸어도 된다. 일어나는 시간을 조금씩 일정하게 하고, 잠을 청하려 술에 기대는 일은 피하자.중요한 것은 남이 정한 모범 생활이 아니라 내가 이어갈 수 있는 작은 일상을 찾는 것이다. 감사한 일을 적거나 편안하게 숨을 고르는 시간이 도움이 되는 사람도 있다.다만 그래도 마음이 나아지지 않는다고 자신을 탓하지는 말자. 감사가 부족해서 생긴 병이 아니다. 오늘 밥을 먹었고 누군가의 전화에 답했다면, 그것도 살펴볼 변화다. 쉬는 시간을 인정하되 모든 생활이 무너진 채 혼자 오래 견디지는 않았으면 한다. 가라앉은 기분이나 즐거움을 잃은 상태가 거의 매일 2주 이상 이어지고 잠과 식사, 일하는 데 영향을 준다면 진료를 받아보자.고통이 크거나 자신을 해칠 생각이 든다면 2주를 채워 기다릴 일이 아니다. 바로 주변에 알리고 도움을 받아야 한다.곁에 있는 사람의 역할도 중요하다. "마음 단단히 먹어"보다 "요즘 무엇이 가장 힘들어?"라고 물어보자. 답이 나오지 않아도 재촉하지 말자. 함께 밥을 먹을지, 진료 예약을 도울지 구체적으로 물어보는 편이 낫다.회복의 목표는 매일 행복하고 언제나 활기찬 사람이 되는 것이 아니다. 아침에 일어나 씻고, 밥을 먹고, 좋아하던 것에 다시 마음이 가는 일이다. 그 길을 걷는 사람에게 필요한 말은 어쩌면 "더 힘내"보다 이것일지 모른다."지금 힘든 걸 알아. 혼자 다 해내지 않아도 돼."