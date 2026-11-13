피고인 6명 전원 무죄... 공소청이 '국가 폭력' 마침표 찍어야

2026년 11월 12일 오전, 서울북부지방법원 형사 대법정. 윤석열 정부 출범 직후인 2022년 6월 감사원의 전격적인 감사로 시작되어 검찰 수사와 기소 그리고 3년 넘게 31차례 이어진 법정 공방의 첫 사법적 판단이 내려졌다.
서울북부지방법원 형사합의13부(재판장 나상훈)는 이른바 'TV조선 재승인 심사 점수 조작 사건'으로 기소된 한상혁 전 방송통신위원장과 양한열 전 국장, 차중호 전 과장, 윤석년 전 심사위원장, 윤여진·정미정 심사위원 등 피고인 6명 전원에게 무죄를 선고했다.
심사가 이루어진 2020년 3월을 기준으로 하면 6년 8개월, 감사원 감사 착수로부터는 4년 5개월, 첫 재판이 시작된 때로부터는 약 3년 6개월 만에 나온 1심 판결이다.
검찰(현재 공소청이지만 수사와 재판이 이루어진 시기를 감안해 검찰로 표현)이 공소장에 적어 넣은 수많은 주장들이 공개된 법정에서 하나하나 검증 받았고, 마침내 법원이 그 주장들을 범죄 사실로 인정할 수 없다고 판단한 것이다.
판결문은 법원의 인증 부분을 제외하고 161쪽에 이른다. 그 긴 판결문에는 검찰이 제기한 혐의와 이를 뒷받침한다는 증거, 피고인들의 반박 그리고 재판부가 무죄를 선고한 이유가 상세하게 담겨 있다. 그 판결문을 읽으면서 필자는 지난 31차례 공판에서 품었던 질문을 다시 떠올렸다.
도대체 검찰은 무엇을 근거로 이들을 범죄자로 확신했던 것일까.
4년의 세월, 찢긴 일상과 공직자의 뼈아픈 눈물
윤석열 정부 출범 직후 이 사건이 세상에 처음 던져졌을 때, 검찰과 일부 언론은 TV조선에 불이익을 주기 위한 거대한 공모가 있었던 것처럼 사건을 설명했다. 그러나 그 뒷면에는 국가의 강력한 수사권 앞에서 평범한 일상을 잃어버린 공직자들과 학자들이 있었다. 두 차례의 구속영장 청구 끝에 결국 구속됐던 양한열 전 국장은 수사 과정에서 극심한 압박을 받았다고 법정에서 증언했다.
양 전 국장에 대한 피의자신문조서는 모두 21차례 작성됐다. 여기에 조서를 작성하지 않은 이른바 '검사 면담' 4차례를 더하면 모두 25차례 조사를 받았다. 양 전 국장은 수사의 최종 목표였던 한상혁 전 위원장에 대한 불리한 진술을 강요받았다고 증언했다. 12일 무죄가 선고되는 순간, 재판정 한쪽에서 판결을 지켜보던 가족들이 터뜨린 흐느낌은 그동안 견뎌온 고통을 짐작하게 했다.
이 사건 첫 구속자였던 차중호 전 과장도 마찬가지다. 차 전 과장은 5개월의 수감생활 이후 보석으로 풀려나 재판을 받았지만 장기간 직위해제 상태에서 공직에 복귀하지 못했다. 공무원 신분으로 다른 경제활동마저 제약받는 동안 가족의 삶도 심각한 어려움에 놓였다.
먼 이국땅에서 학업에 매진하던 한 전 위원장의 수행비서 역시 수사 과정에서 평온한 일상을 잃었다. 그는 미국 체류 중 검찰로부터 여러 차례 연락을 받았고, 협조하지 않으면 국내로 소환될 수 있다는 취지의 말을 들었다고 법정에서 증언했다. 특히 검찰에 제출한 진술서가 작성된 경위는 그 진술의 신빙성을 둘러싼 중요한 논란을 불러일으켰다. (관련 기사: "협조하지 않으면 국내 소환"...한 실무자의 일상을 파괴한 검찰 https://omn.kr/2it4s
)
방송의 공공성과 시청자 권익을 고민하며 심사에 참여했던 미디어 학자들도 기소가 됐다는 이유만으로 공영방송 이사직에서 해임되는 등 큰 아픔을 겪었다. 한상혁 전 위원장 역시 임기를 채우지 못하고 면직됐다.
물론 형사재판에서 무죄가 선고됐다는 이유만으로 수사와 기소의 모든 과정이 위법했다고 단정할 수는 없다. 재판부도 절차상의 문제는 피고인들의 주장을 받아들이지 않았다. 그러나 4년 넘게 국가권력의 수사와 기소에 대응해야 했던 여섯 사람의 고통은 말로 표현할 수 없을 정도였을 것이다.
이제 감사원, 검찰 등에 묻고 싶다. 6명의 피고인들의 빼앗긴 시간과 명예는 누가 돌려줄 수 있는가.
'점수 수정'과 '점수 조작'은 달랐다... 법원이 무너뜨린 검찰의 공소사실
이번 판결에서 가장 중요한 부분은 TV조선 재승인 심사 점수 수정의 법적 성격에 대한 판단이다. 검찰은 방송통신위원회 간부들과 일부 심사위원들이 공모해 심사가 끝난 이후 밀실에서 TV조선의 평가점수를 조작해 재승인 심사 결과를 왜곡했다고 주장했다. 일부 심사위원들이 최초 작성한 평가점수를 수정한 것은 사실이다. 그러나 점수를 수정했다는 사실과 범죄적 공모에 따라 점수를 조작했다는 주장은 전혀 다른 문제다. 재판부는 바로 이 두 가지를 구분했다.
판결문은 방송통신위원회의 심사계획과 운영 절차, 심사위원들의 점수 수정 경위, 관련자들의 진술, 심사위원회와 방송통신위원회 사이의 업무 분담 등을 검토했다. 그 결과 검찰이 주장한 공모와 위계에 의한 공무집행방해 등의 범죄가 증명됐다고 보기 어렵다고 판단했다. 특히 검찰은 일부 심사위원들이 점수를 수정한 사실 자체에 상당한 의미를 부여했지만, 재판부는 점수 수정이 이루어진 구체적인 절차와 당시의 심사 운영 방식까지 함께 살폈다.
심사위원들의 평가와 점수 수정이 있었다는 이유만으로 방통위 공무원들이 기망당했다거나, 특정한 재승인 결과를 만들기 위한 범죄적 공모가 성립한다고 단정할 수 없다는 취지다. 이 판단은 지난 공판에서 방통위 실무자들이 증언했던 내용과도 맞닿아 있다. 실무자들은 심사위원들이 최종 채점표를 제출하기 전까지 자신의 판단에 따라 점수를 수정할 수 있었고, 심사 일정표에 적힌 시간 역시 실무상 운영을 위한 기준이었다고 설명했다.
한상혁의 '공모'는 어디에 있었나… 판결문이 검토한 연결고리들
검찰의 수사와 기소에서 핵심적인 인물은 한상혁 전 방송통신위원장이었다. 검찰은 한 전 위원장이 심사위원 선정 과정에 부당하게 관여하고, TV조선의 평가점수가 높게 나오자 이를 낮추도록 하는 과정에 개입했으며, 이후 재승인 유효기간 결정에도 부당한 영향력을 행사했다고 주장했다. 하지만 판결문은 이러한 주장들을 각각 나누어 검토했다.
먼저 심사위원 선정 과정이다. 검찰은 한 전 위원장이 특정 인사를 심사위원으로 선정하도록 지시하거나, 자신과 가까운 인사를 심사위원으로 포함시키려 했다는 취지로 주장했다. 그러나 재판부는 당시 심사위원 추천과 선정 절차, 관련자들의 진술, 실제 심사위원 구성 과정 등을 검토한 결과, 검찰이 주장한 부당한 관여가 있었다고 인정하기 어렵다고 판단했다. 점수 수정과 관련한 공모 주장도 마찬가지였다.
검찰은 한 전 위원장이 TV조선의 평가점수가 높게 나온 사실을 보고 받고 이를 낮추도록 지시했다는 취지로 공소사실을 구성했다. 그 근거 가운데 하나가 당시 한 전 위원장의 발언과 이를 들었다는 수행비서의 진술이었다.
"미치겠네."
"시끄러워지겠네."
"욕 좀 먹겠네요."
검찰은 이러한 발언에 한 전 위원장이 TV조선의 심사 결과를 받아들이지 못했다는 의미를 부여했다. 그러나 법정에서 수행비서는 그 발언들이 특별한 분노나 점수 수정 지시를 의미하는 것은 아니었다고 증언했다. 그는 한 전 위원장이 평소에도 비슷한 표현을 사용했으며, 당시 특별히 화를 냈다고 생각하지 않았다는 취지로 증언했다. 더욱 주목할 부분은 진술서 작성 경위였다.
수행비서는 검찰에 제출한 진술서의 일부 내용이 자신의 독립적인 기억만으로 작성된 것이 아니라 검사가 보내준 문자메시지와 자료 등을 참고해 정리된 것이라고 증언했다. 재판부는 이 수행비서의 주장을 받아들여, 그러한 발언이 한 전 위원장의 범죄적 공모를 인정할 만한 결정적 근거로 받아들이기 어렵다고 판단했다.
"재승인 유효기간 3년 결정도 적법"
검찰은 TV조선의 재승인 유효기간을 3년으로 정한 과정에도 범죄 혐의를 적용했다. 방통위의 심사계획과 세부계획에 따라 TV조선의 재승인 유효기간이 달라질 수 있었는데, 검찰은 한 전 위원장 등이 부당하게 개입해 3년의 유효기간을 부여하도록 했다고 주장했다. 그러나 판결문은 이 부분에서도 검찰의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부가 당시 재승인 심사 기준과 세부계획, 방송통신위원회의 의결 과정, 관련 문서와 업무 기록 등을 검토한 결과이다.
재판부는 검찰이 주장한 방식으로 피고인들이 공모해 직무집행을 방해하거나 권한을 남용했다고 인정할 증거가 부족하다고 판단했다. 재판부는 윤석열 정부 시절 이루어진 2023년 11월 MBN 재승인 사례를 중요한 판단 근거로 삼았다. 당시 윤석열 정부의 방송통신위원회는 MBN의 재승인 심사점수가 720.77점으로 5년의 유효기간을 부여할 수 있는 기준을 충족했음에도, 전체회의에서 재승인 유효기간을 3년으로 단축했다. 사무처가 제출한 5년 재승인 원안을 이상인 당시 부위원장이 전체회의에서 3년으로 수정 제안했고, 방통위는 이를 의결했다. 역설적으로 윤석열 정부 방통위가 검찰의 주장을 무너뜨린 셈이다.
'밀실 진술'보다는 '법정 증언' 신뢰한 재판부
지난 31차례 공판에서 필자가 가장 주목했던 장면들은 수사기관에서 작성된 진술과 공개 법정에서 이루어진 증언이 서로 달라지는 순간들이었다. 감사원과 검찰의 조사 과정에서 특정한 의미로 정리됐던 진술들이 법정에서는 전혀 다르게 설명되는 경우가 적지 않았다. 특히 점수를 수정하지 않은 동료 심사위원들의 증언이 그랬다. 검찰은 이들이 점수 수정 과정을 이례적으로 인식했다는 점을 공모의 정황으로 제시하려 했다.
그러나 재판부는 검찰 조사라는 밀실에서의 진술보다는 공판중심주의, 증거 재판주의에 따라 법정 진술을 토대로 판단했다. 재판부는 형사소송법에 따라 증거능력이 인정되는지를 검토하고, 증거로 사용할 수 있는 진술에 대해서도 작성 경위와 객관적인 기록, 다른 증언과의 일치 여부 등을 살펴 검찰 공소장 주장을 배척했다.
'허위공문서' 작성 혐의도 범죄증명 부족
검찰은 한 전 위원장 등이 방통위 명의로 배포한 TV조선 재승인 관련 보도설명자료에도 허위 내용이 담겼다고 주장했다. 그러나 재판부는 이 부분에서도 범죄가 증명되지 않았다고 판단했다. 판결문에서는 해당 보도설명자료가 작성된 배경과 경위, 실제 문안의 수정 과정, 당시 관련자들이 알고 있었던 사실 등을 상세히 검토하고 있다.
특히 한 전 위원장이 보도설명자료에서 '일체'라는 표현을 삭제하도록 한 사정도 판단에 포함됐다. 재판부는 이러한 표현 수정이 오히려 단정적인 내용을 피하려는 취지로 해석될 수 있다고 보았다. 또한 피고인들이 보도설명자료의 내용을 허위라고 인식했으면서도 작성하도록 지시했다고 인정하기 어렵다고 판단했다.
결국 해당 보도설명자료에 허위 내용이 기재됐거나, 피고인들이 그 허위성을 인식하면서 작성하도록 했다고 인정할 증거가 부족하다는 것이다. 검찰은 심사위원 선정부터 점수 수정, 재승인 유효기간 결정, 사후 보도설명자료 작성에 이르기까지 일련의 행위를 범죄적 공모의 연속으로 구성했다.
그러나 법원은 그 각각의 단계에서 검찰의 증명이 충분하지 않다고 판단했다. 그 결과 피고인 6명에 적용된, 직권남용 권리행사 방해, 위계에의한 공무 집행 방해, 공무상 비밀 누설, 허위 공문서 작성등 모든 혐의에 대해 '범죄 증명 부족'으로 무죄가 선고됐다.
재판부가 판결문에서 "의심이 들긴 하지만 합리적 의심을 배제할 만큼 입증이 안 돼 피고인의 이익으로 판단한다"고 명시한 부분은 당시 심사위원장과 심사위원들간의 소통정황뿐이었다. 사실상 검찰 공소장을 전면 부정한 셈이다.
아직 끝나지 않은 고통... 검찰은 항소 포기로 답해야
1심 선고는 끝났지만 피고인들의 고통이 모두 끝난 것은 아니다. 이번 판결은 아직 확정판결이 아니다. 검찰(공소청)이 항소를 하면 피고인들은 다시 항소심 법정에 다시 서야 한다. 형사소송법상 항소기간은 판결 선고일부터 7일이다. 항소가 이루어지면 6명의 피고인들은 또 기나긴 고통에 시달려야 한다. 그래서 공소청이 항소를 결정하려면 적어도 이번 판결문이 제시한 무죄 이유에 대해 구체적으로 답할 수 있어야 한다.
심사위원들의 점수 수정이 있었다는 사실을 넘어, 범죄적 공모가 있었다는 것을 입증할 새로운 근거가 있는가. 한상혁 전 위원장이 점수 수정에 관여했다는 사실을 인정할 직접적이고 신빙성 있는 증거가 있는가. 재승인 유효기간 결정과 보도설명자료 작성에 관한 법원의 판단을 뒤집을 만한 법리적·사실적 근거가 있는가. 이 질문에 답하지 못한 채 관행이라는 이유만으로 항소한다면, 그것은 과연 공익을 위한 공소권 행사라고 할 수 있을까.
이미 31차례 공판에서 수많은 증인이 법정에 출석했고, 공소사실은 장기간에 걸쳐 검증받았다. 검찰이 범죄의 근거로 제시했던 심사위원 선정 과정, 점수 수정, 한 전 위원장의 발언과 보고, 재승인 유효기간 결정, 보도설명자료 작성 등 주요 쟁점에 대해 1심 법원은 무죄를 선고했다.
그렇다면 검찰은 먼저 자신들의 수사와 기소가 왜 법원의 판단을 얻어내지 못했는지 냉정하게 돌아봐야 한다. 그 과정 없이 이루어지는 기계적 항소는 여섯 명의 피고인과 가족들에게 또 다른 고통을 안길 뿐이다. 이번 사건은 단지 몇몇 공직자와 학자들의 형사재판으로 끝날 문제가 아니다. 정권이 교체된 뒤 독립적 합의제 행정기관의 수장이 수사와 기소를 거쳐 면직됐고, 방송통신위원회와 공영방송을 둘러싼 권력구조에도 중대한 변화가 이어졌다. 물론 그 모든 변화를 이번 사건 하나로 설명할 수는 없다. 그러나 이 사건의 수사와 기소가 당시 방송정책과 언론 환경에 미친 정치적·사회적 파장을 외면해서도 안 된다.
그런 점에서 이번 무죄 판결은 형사사법적 판단인 동시에 국가권력의 행사에 대해 다시 질문하게 만드는 계기다. 이제 검찰이 답할 차례다. 입증할 수 있는 범죄사실이 무엇인지 분명하게 제시하지 못한다면, 더 이상 이들의 고통을 연장해서는 안 된다.
검찰이 진정으로 공익의 대표자라는 자신의 책무를 지키고자 한다면, 이번 판결을 겸허히 받아들이고 항소를 포기해야 한다. 그것이 4년 넘게 수사와 재판에 시달린 이들에게 하루라도 빨리 평범한 일상을 돌려주는 길이다. 그리고 국가권력이 잘못 행사됐다는 의혹에 대해 진상을 규명하고 책임을 묻는 일도 이제 시작돼야 한다. 공소청이 항소 여부를 결정할 앞으로 일주일은 6명의 피고인에게는 7년처럼 느껴질 것이다.