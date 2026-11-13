피고인 6명 전원 무죄... 공소청이 '국가 폭력' 마침표 찍어야

▲11월 12일, 한상혁 전 방통위원장이 'TV조선 재승인 심사 점수 조작 사건' 1심 재판에서 무죄를 선고 받은 뒤 변호인단, 지인들과 함께 기념 촬영하고 있다. ⓒ 김의철 관련사진보기