"당사자 목소리 듣지 않고 법안 발의" 김용만 의원 공개 사과

학교 밖 청소년의 명칭을 바꾸려던 국회의원들의 시도가 당사자와 부모들의 거센 반발을 불러온 가운데 법안을 대표 발의한 김용만 민주당 의원이 공개적으로 사과했다. 명칭 변경의 취지는 좋았지만 정작 그 이름으로 불릴 청소년과 가족들의 의견을 듣지 않은 채 법안을 추진한 것이 논란의 핵심이다.
지난 12일 오후 2시 국회의원회관 제5간담회의실에서 열린 '학교 밖 청소년 지원체계 개선 및 명칭 변경 재검토를 위한 현장·전문가 토론회'는 이러한 갈등을 되짚고 해결책을 찾기 위해 마련됐다.
발단은 당사자 의견 없는 명칭 변경 추진
논란은 지난 7월 9일 김용만 의원 등 국회의원 14명이 발의한 '학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 일부개정법률안'에서 시작됐다.
개정안은 현행 '학교 밖 청소년'이라는 표현이 학교 교육에서 벗어난 청소년이라는 부정적 인식을 줄 수 있다는 문제의식에서 출발했다. 이에 따라 명칭을 '학교 너머 청소년'으로 변경하는 방안을 제시했다. (관련 기사 : 학교 '밖'을 학교 '너머'로?... 의원실이 작명한 청소년 명칭 변경 논란
https://omn.kr/2jiat)
그러나 새로운 이름을 정하는 과정에서 정작 청소년 당사자와 부모, 현장 전문가들의 의견을 충분히 수렴하지 않았다는 사실이 알려지면서 상황이 달라졌다. 특히 의원실 관계자가 대체 용어에 대한 의견 수렴 없이 법안을 먼저 발의했다는 취지로 설명하면서 비판은 더욱 커졌다. 학교 밖 청소년 부모들은 공개 사과와 법안 철회를 요구했고 청소년 관련 단체들도 공동 대응에 나섰다.
김용만 의원 "충분히 듣지 못했다"… 공개 사과
이날 토론회에서 김용만 의원은 법안 추진 과정의 잘못을 인정했다. 명칭을 바꾸려는 취지가 청소년을 위한 것이었다 하더라도 정작 정책의 대상인 청소년과 부모들의 목소리를 충분히 듣지 못한 것은 분명한 문제라는 점을 받아들인 것.
김 의원은 '학교 너머'라는 표현에 대해서도 충분한 검토가 필요하다는 데 동의했다. 기존 명칭을 유지할 것인지 새로운 표현을 사용할 것인지에 대한 판단 역시 폭넓은 의견 수렴을 거쳐야 한다는 입장을 밝혔다.
아울러 이번 논의를 이름을 바꾸는 문제에만 가두지 않고 학교 밖 청소년들이 실제로 겪는 어려움을 해결하는 지원체계 개선으로 이어가겠다는 뜻도 내비쳤다.
"이름을 바꾼다고 차별이 사라지지는 않는다"
박진원 학교밖청소년부모연대 대표는 이번 법안의 가장 큰 문제로 당사자 참여가 빠진 추진 과정을 지목했다.
박 대표는 부모연대가 청소년과 부모, 현장 관계자 등 787명을 대상으로 의견을 조사한 결과 응답자의 88%가 '학교 너머 청소년'으로의 명칭 변경에 반대했다고 밝혔다. 박 대표는 단어 하나를 바꾸는 일이 청소년들의 삶에 어떤 영향을 미칠지 충분히 살피지 않은 채 국회가 먼저 결론을 내렸다는 점을 문제 삼았다.
특히 '학교 밖'을 '학교 너머'로 바꾼다고 해서 학교를 기준으로 청소년을 구분하는 사회적 시선과 차별까지 달라지는 것은 아니라는 지적이다.
학교를 그만둔 청소년들이 교과서를 반납해야 하는 현실 등 교육권에서 겪는 차별부터 살펴야 한다는 주장도 제기했다.
박 대표는 명칭을 다시 논의하더라도 청소년과 부모가 직접 참여하는 절차가 반드시 보장돼야 한다고 강조했다. 아울러 현장의 목소리가 일회성 토론에 그치지 않도록 정책 결정 과정에 의견을 전달할 공식적인 소통 창구도 필요하다고 촉구했다.
이름보다 중요한 것은 실질적인 지원
이날 참석자들은 명칭 논쟁을 넘어 교육과 복지 지원의 격차, 청소년 활동 공간 부족, 지원기관의 인력과 예산 문제 등도 함께 짚었다.
유성상 서울대 교수는 학교를 기준으로 청소년을 구분하는 사회적 인식부터 바꿔야 한다는 의견을 제시했다. 진종순 한국학교밖청소년지원센터협의회 회장은 지역별 지원 격차와 청소년들의 다양한 활동 수요에 대응할 필요성을 강조했다.
청소년 당사자로 참석한 김예성씨도 청소년 정책은 어른들이 지원 내용을 먼저 정하기보다 당사자에게 무엇이 필요한지 물어보는 데서 시작해야 한다고 말했다.
성평등가족부 측은 새로운 명칭이 지원 대상의 범위를 혼란스럽게 할 가능성이 있는 만큼 법률적 검토가 필요하다는 입장을 밝혔다. 현장 전문가들은 명칭 변경보다 안정적인 인력과 예산 확보가 시급하다고 지적했다.
이날 토론회는 당초 예정된 시간을 넘겨 오후 4시 30분까지 이어졌다. 학교 밖 청소년을 둔 한 부모가 자녀를 학교에서 나오게 할 수밖에 없었던 당시의 어려움을 이야기하며 눈물을 보이기도 했다.
좋은 취지의 정책이라도 당사자의 의견을 배제한 채 추진된다면 또 다른 소외를 낳을 수 있다. 이번 논란은 국회의 입법 과정에서 누구를 위한 법인지, 그 당사자들의 목소리를 얼마나 충실하게 반영했는지 되돌아보게 했다.
김용만 의원의 사과가 일회성 해명에 머물지 않고 실질적인 소통과 제도 개선으로 이어질 수 있을지 주목된다.