창작극 <흥양수군>... 임진왜란과 흥양수군 역사를 그린 공연

큰사진보기 ▲11일 오후 6시 30분, 고흥 존심당 역사문화공연에서 열린 창작극 <흥양수군> 공연이 시작되기 전 공영민 고흥 군수가 인사말을 하고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲전쟁 수행을 위해 흥양 백성들이 식량과 군수물자를 조달해 군인들에게 바쳤다 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진왜란 당시 판옥선을 움직인 것은 격군과 노비였다. ⓒ 오문수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲창작극 <흥양수군> 공연 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진왜란이 발발하자 여도진 박고산 박궁산 박석산 3형제가 참전해 박석산만 살아돌아왔다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 <흥양수군> 역사문화제에 참가한 배우들의 열연 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲창작극 <흥양수군>에 참가한 배우들이 열연하는 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

11일 오후 6시 30분, 전남 고흥 존심당 역사문화공원에서는 고흥군이 주최하고 고흥문화재단이 주관한 창작극 <흥양수군> 공연이 열렸다. 이 자리에는 공영민 군수를 비롯한 주민 300여 명이 참석해 멋진 공연을 감상했다.존심당은 조선시대 흥양현 수령이 정무를 보던 동헌이다. 현재의 건물은 1739년에 지어져 1871년에 중건됐다. 흥양은 고흥의 옛 이름이다. 그런데 왜 하필 창작극 제목이 <흥양수군>일까? 이유가 있다.임진왜란 당시 전라좌수영 휘하에는 5관(순천, 낙안, 광양, 흥양, 보성)과 수군진인 5포(사도, 여도, 녹도, 발포, 방답)가 있었다. 흥양수군은 전라좌수영 산하 5관 5포 중 1관 4포(여도, 사도, 발포, 녹도)가 소속된 전라좌수영 수군의 주축이었다.행정구역상으로는 흥양수군 진이 전라좌수영 본영인 여수에서 멀리 떨어진 것처럼 보인다. 하지만 전라좌수영 본영인 여수 진남관에서 흥양 4포까지의 거리는 생각보다 가깝다. 본영에서 여도진까지는 25.3㎞, 사도진은 32.5㎞, 발포진은 46㎞, 녹도진은 60.2㎞ 떨어져 있다. 육지가 아닌 뱃길로 가면 금방 도달할 수 있는 거리다.임진왜란이 발발하기 1년 전인 1591년, 전라좌수사로 부임한 이순신 장군은 1580년에 발포만호로 근무한 이력이 있어 흥양 수군과는 인연이 깊다. 그래서인지 이순신 휘하 전라좌수영 수군 지휘관 가운데는 흥양 출신이 가장 많았다.대표적 인물로는 정걸·정연·정홍록·배흥립·정운·김완·김인영·김붕만·송희립·송대립·진무성·신군안·송제·신여량·송덕일 등이다<이충무공전서> 2권에 나타난 1592년의 4대 해전 사상자 수는 모두 216명인데 그중 흥양현 소속 사상자가 131명에 달해 전체의 반 이상을 차지하고 있다. <임진장초>는 1592년 5월 4일 여수를 떠난 전라좌수군 함대의 중심인 판옥선은 24척이었고 그중 11척이 흥양수군 소속이었다고 기록하고 있다.전쟁을 장군 혼자 치루는가? 전쟁이 발발해 배를 움직인 것은 노를 젓는 사람들의 힘이었다. 활을 쏘고 포를 다루는 이들이 있었고, 뭍에서는 누군가 돌아올 가족을 기다린다. 임진왜란의 바다에는 장군의 이름과 함께 기억해야 할 수많은 삶이 있었다. <이순신과 흥양수군-바다가 된 별들>은 흥양 사람들과 그들을 보낸 가족의 이야기다.창작극 <흥양수군>은 모내기를 마친 사람들이 잔치를 벌이며 고된 하루를 달래는 모습으로 시작한다. 그때 다급한 북소리와 함께 송희립이 나타나 전쟁이 시작됐음을 알린다. 흥양 1관 4포의 수군과 토병에게 자정까지 각 진으로 모이라는 명이 내려지고 평온하던 마을은 이별을 준비한다.여도진 출신 박고산· 박궁산· 박석산 3형제가 병장기를 들고 어머니께 하직 인사를 올린다. 어머니는 주먹밥을 쥐여 주며 아들들을 떠나보낸다. 어머니는 자식들의 발걸음이 멀어지자 장독대에 물과 탁주를 올리며 세 아들이 살아 돌아오기를 빈다.흥양관아 마당에 1관 4포의 수군과 토병이 모여든다. 이순신의 지휘에 따라 노를 젓고 활과 포를 쏘며 옥포·사천·당포의 전투가 벌어진다. 함께 거둔 승리 뒤에는 깊은 상처가 남는다. 첫째 고산과 둘째 궁산이 목숨을 잃고 막내 석산도 크게 다친다.청중이 창작극에 몰입하며 숨죽일 때 홀로 살아 돌아온 석산이 형들의 유품을 어머니에게 건넨다. 어머니는 슬픔을 삼키며 바다에서 죽은 이들에게 따뜻한 밥과 술을 올린다. 이순신도 전사한 수군을 추모한다. 그러나 적이 다시 밀려온다는 소식이 전해지고 살아남은 이들은 또다시 바다로 나선다.수군은 부산포로 향한다. 다시 전장에 선 석산의 두려움 앞에 두 형의 영혼이 나타나 손을 잡아준다. 살아남은 이들과 먼저 떠난 이들의 마음이 하나로 모인다. 흥양 1관 4포의 깃발 아래 사람들은 서로를 의지하며 삶터를 지킬 싸움을 이어간다.흥양수군과 전쟁의 역사를 이야기할 때 이들과 함께 노를 젓고 군량을 나르며 삶터를 지킨 사람들의 몫도 기억해야 한다.고흥의 밤이 깊어가고 멋진 창작극 공연에 흠뻑 취한 청중은 내년을 기약하며 아쉬운 발걸음을 내딛었다.