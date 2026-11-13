한옥의 기품을 품어낸 벽돌, 세월을 건너온 신앙의 집

"여기서 그리 멀지 않은 익산 나바위성지를 다녀오는 게 좋겠어요. 우리 고장 대한성공회 강화성당과 나바위성당을 비교해 보면 색다르고 깊은 답사가 될 겁니다."

큰사진보기 ▲맑은 가을 하늘 아래, 노랗게 물든 은행나무 사이로 고딕식 종탑을 올려 세운 나바위성당의 전경이 웅장하게 펼쳐진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"위엄 있는 서양식 붉은 벽돌 종탑과 고풍스러운 한옥 팔작지붕이 빚어내는 첫인상이 오묘하죠?"

큰사진보기 ▲한옥 팔작지붕의 부드러운 처마 곡선과 서양식 붉은 벽돌 외벽이 절묘하게 조화를 이루는 나바위성당 외관. 고풍스러운 멋이 풍겨났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저기 회랑은 원래 툇마루로 되어 있던 자리죠. 조금 상상이 가나요?"

"자, 우리 성당 안으로 들어가 볼까요?"

큰사진보기 ▲웅장한 목조 기둥과 대들보가 돋보이는 성당 실내. 과거 남녀석을 나누었던 중앙 기둥의 흔적이 선조들의 신앙 풍경을 짐작게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲화려한 스테인드글라스 대신 정갈한 한지 문양 창호 위에 은은하게 그려진 성화. 찌르는 듯한 광선 대신 따스한 빛을 머금는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이번에는 화산 위로 올라가 보세요. 이곳이 나바위라는 이름의 유래를 느껴볼 수 있을 거예요."

큰사진보기 ▲이중환이 《택리지》에서 칭송한 화산 너럭바위 위에 호젓하게 자리한 정자, 망금정. 전망이 참 좋았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲화산 너럭바위 정상에 있는 성 김대건 안드레아 신부 순교 기념탑. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"천주교 성지 한복판에 마애불이 있다니…"

큰사진보기 ▲망금정 아래 너럭바위 암벽에 선으로 희미하게 음각되어 있는 불교 마애삼존불. 천주교 성지 한복판에 오랜 세월 민초들의 기원이 겹쳐진 묘한 울림을 전한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲1845년 김대건 신부 일행이 거친 서해 풍랑을 뚫고 황산포에 닻을 내렸을 당시 타고 온 '라파엘호'가 복원 하여 놓았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

문화공간 '바람의 언덕' 갤러리에서 바라보는 탑정호는 한 폭의 그림처럼 아름다웠다. 마음 같아서는 호숫가를 느긋하게 걸으며 600여 미터에 이르는 출렁다리도 다녀오면 좋으련만, 길잡이를 맡은 동국대 황평우 교수는 돌아가는 시간까지 고려해 의미 있는 제안을 꺼냈다.황 교수의 안내에 따라 우리는 탑정호의 풍경을 뒤로하고 금강의 옛 물길이 닿았던 익산 나바위로 향했다.전북특별자치도 익산시 망성면 화산리, 나바위성지 마을로 들어섰다. 여느 소박한 시골 마을처럼 정겹다. 탐스럽게 붉은 감이 익어가는 감나무 몇 그루가 여행자를 맞이하는 풍경은 내가 살고 있는 강화 마을의 가을 정취와도 많이 닮아 있었다.골목을 돌아 성지 안 나바위성당에 들어서자 특별히 해설을 맡아주실 건양대 전명숙 교수님이 반갑게 인사를 건네며 화두를 던졌다.그렇다. 강화에서 늘 마주하는 대한성공회 강화성당과 닮은 듯하면서도 사뭇 다른 느낌으로 다가왔다.사적 제424호인 대한성공회 강화성당(1900년 건립)이 궁궐을 짓던 대목수의 손길로 정갈하고 당당한 순수 한옥의 골격을 완성한 곳이라면, 사적 제318호인 나바위성당(1906년 착공, 1907년 완공)은 시간의 흐름을 몸으로 견뎌낸 이행(移行)의 공간이었다.처음에는 순수 한옥으로 출발했지만, 10여 년 뒤 흙벽을 털어내고 서양식 붉은 벽돌 외벽과 고딕식 종탑을 세워 정면을 새롭게 바꾸면서 오늘날의 모습을 갖추었다고 한다. 서양의 신앙이 조선 한옥의 뼈대를 입고, 다시 벽돌 옷을 둘러입은 세월의 흔적이 오묘하게 어우러져 있었다.전 교수의 말을 듣고 다시 성당 측면을 바라보았다. 붉은 벽돌 기둥 사이로 옛 교우들이 신을 벗어두고 조용히 오르내렸을 나뭇결 고운 툇마루의 온기가 환영처럼 겹쳐졌다. 서양식 회랑이라는 모습 뒤에 한옥의 다정한 처마 그늘과 툇마루가 숨어 있었다.전 교수의 안내로 문을 열고 안으로 들어섰다. 밖에서 보았던 벽돌 종탑의 서양식 느낌과 달리, 웅장하면서도 아늑한 전통 한옥의 목조 골격이 그대로 드러나 있었다. 천장을 지탱하는 굵은 대들보와 고고하게 늘어선 나무 기둥들. 무엇보다 눈길을 사로잡은 것은 중앙 기둥들 사이에 남아 있는 남녀석 구분의 흔적이었다.유교적 관습이 서슬 퍼렇던 시절, '남녀칠세부동석'의 엄격함을 지키기 위해 기둥 사이마다 휘장이나 나무 칸막이를 치고 미사를 드렸다니. 강화성당에서도 마주했던 선조들의 조심스러우면서도 간절했던 신앙의 풍경이 이곳 나바위에도 고스란히 남아 있었다.어디 그뿐인가. 여느 서양 성당에서 흔히 볼 수 있는 화려한 스테인드글라스 대신, 창마다 한지 창호를 통해 은은한 빛이 스며들었다. 그 빛 속에 성화를 닮은 그림들이 어우러져 있었다. 창호지 결을 따라 들어오는 묵직하고 따스한 빛줄기가 사뭇 가슴을 울렸다.발걸음을 옮겨 제대 쪽으로 다가섰다. 100여 년 전 중국 남경에서 제작해 들여왔다는 고풍스러운 제대와 세례대가 눈에 들어왔다. 오랜 세월의 흔적을 가만히 바라보다 한편에 자리한 성 김대건 안드레아 신부의 유해 앞에서 성호를 긋고 고개 숙여 묵상했다.성당 뒤편 야외 십자가의 길을 걸어 오르니 널찍하게 펼쳐진 거대한 바위 암반이 나타났다. '크고 널찍한 바위'라는 뜻의 '나바위(羅岩)'라는 지명이 단번에 이해됐다. 조선 시대 이중환이 <택리지>에서 금강변의 가장 아름다운 산으로 꼽았다는 화산(華山)의 풍광도 이 너럭바위에 담겨 있는 듯했다.바위 언덕 정상에는 멀리 금강 들녘을 바라보는 성 김대건 신부의 순교 기념탑이 서 있었고, 바로 옆 바위 끝자락에는 정갈한 정자 망금정(望錦亭)이 호젓하게 자리하고 있었다. 1915년에 세워진 이 정자에 올라서니 시원한 가을바람과 함께 눈앞으로 광활한 평야가 펼쳐졌다. 원래 망금정 발아래까지 금강 물길이 넘실거리고 배들이 드나들었을 터인데, 일제강점기 간척사업으로 물길은 저 멀리 물러나고 그 자리는 평화로운 너른 들판으로 변해 있었다.망금정에서 내려오는 길, 암벽 아랫부분을 살피던 우리 입에서 나지막한 탄성이 새어 나왔다.커다란 바위 표면에 음각으로 희미하게 새겨진 불교 마애여래입상의 흔적이었다. 천주교의 거룩한 성지 한복판, 그것도 순교 기념탑과 정자 바로 아래 불상이 있다는 사실이 사뭇 묘한 울림으로 다가왔다. 천주교가 들어오기 훨씬 전부터 이 땅의 민초들은 저 너럭바위에 엎드려 부처님께 삶의 안녕을 빌었을 것이다.유교의 남녀유별 관습을 품었던 한옥 성당, 서양식 벽돌과 툇마루 회랑의 조화, 그리고 이 땅의 오래된 기원이 새겨진 마애불까지. 나바위는 단순히 한 종교의 성지를 넘어 이 땅의 수많은 삶과 신앙의 켜가 겹겹이 쌓인 공간이었다.발걸음을 더 옮겨 1845년 청년 김대건 신부가 닻을 내리고 이 땅에 첫발을 디뎠다는 상륙 지점까지 찾아갔다. 지금은 간척으로 물길이 멀어져 너른 들판으로 변해 있었지만, 거친 서해 풍랑을 뚫고 밤을 틈타 조용히 닻을 내렸을 옛 황산포 포구 자리에 서서 가만히 땅을 밟아보았다.스물네 살 청년 사제가 젖은 발로 딛고 섰을 흙의 감촉을 마음에 그려보니, 그가 품었을 간절한 신앙의 결기와 외로움이 발끝에서부터 아득하게 전해오는 듯했다.돌아보니 나바위성당은 청년 김대건 신부가 첫발을 디딘 이 땅에 자리 잡고, 조선 한옥의 뼈대 위에 서양의 벽돌을 두르고 툇마루 자리에 회랑을 내어주며 세월의 변화를 받아들인 신앙의 요람이었다. 반면 내가 살고 있는 강화의 대한성공회 성당은 궁궐 대목수의 당당한 솜씨로 순수 한옥의 정갈함과 기품을 꿋꿋하게 지켜온 신앙의 집이다.두 성당의 모습은 달랐지만 그 안에 깃든 선조들의 마음은 다르지 않았다. 서슬 퍼런 유교 사회의 관습 속에서도 새로운 신앙을 받아들이고, 그것을 우리 삶과 문화 속에 뿌리내리려 했던 지혜와 간절함이었다.이 땅의 민초들이 바위에 새긴 희미한 마애불의 기원부터 거센 풍랑을 뚫고 닻을 내린 청년 사제의 발자국까지. 나바위에서 만난 서로 다른 시대와 신앙의 흔적들이 강화로 돌아오는 내내 마음에 남았다.마당의 감나무가 익어가는 계절, 집으로 돌아와 강화성당의 나뭇결 고운 기둥을 가만히 짚어본다. 늘 곁에 있어 미처 다 헤아리지 못했던 그 기품과 세월의 깊이가 오늘따라 새롭게 다가온다.