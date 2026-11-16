내가 좋아했던 우에노, 그 거리에 조선인의 역사가 있었다

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큰사진보기 ▲우에노 야나카 묘지유학시절 찍은 야나카 묘지의 사진. 닛포리에서 우에노 방면으로 전차길을 따라 것다보면 야나카 묘지길이 나온다. 벚꽃 명소이자 필자가 가장 좋아하는 곳이었다. ⓒ 주환선 관련사진보기

큰사진보기 ▲인스타그램 댓글인스타그램 릴스에 달린 몇몇 댓글. ⓒ 주환선 관련사진보기

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조사 자료 /

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쓰쿠바대학 사회학 박사학위 논문 -이가라시 야스마사

히가시우에노(東上野) 친선마켓의 형성과 변용 -박미아

약 3개월 전 인스타그램 릴스와 유튜브 쇼츠를 시작했다. 근대사와 독립운동사 뉴스, 일본과 중국의 역사 왜곡 뉴스를 소개하는 영상이다. 때로는 독립운동가 그림과 일본 유학 시절 찾았던 장소의 근대사도 영상으로 남긴다.최근에는 일본에서 가장 좋아하는 우에노에 관한 짧은 영상을 다섯 편 만들었다.일본의 한류거리라고 하면 가장 먼저 신오쿠보를 떠올린다. 하지만 우에노에도 오래전부터 한국인들의 생활 터전과 상권이 자리 잡고 있었다. 닛포리와 니시닛포리, 우에노로 이어지는 지역에는 지금도 한국 음식점과 시장이 많다. 그 뿌리에는 일제강점기 일본으로 건너간 조선인들의 이주 역사가 있다. 식민지 시절 일본에 정착한 사람들, 해방 이후에도 그곳에 남아 삶을 이어간 사람들의 시간이 켜켜이 쌓인 동네다.우에노의 아메요코 시장은 긴 골목에 선술집과 음식점, 디저트 가게, 구제 옷 가게와 생활용품점이 빼곡하다. 이곳에는 전후의 역사가 있다. 제2차 세계대전이 끝난 뒤 물자 부족과 배급제 속에서 아메요코 일대에는 암시장이 형성됐다. 처음에는 사탕과 고구마엿 등을 파는 노점이 많아 '아메야 요코초'라고 불렸다. (일본어로 사탕이 아메飴) 이후 한국전쟁을 거치며 미군 방출품을 취급하는 상점들이 늘었고, 이 일대가 오늘날의 아메요코 시장으로 자리 잡았다.시장 옆 히가시우에노에는 해방 직후인 1948년 무렵부터 조선인들이 모여 상권을 형성했다. 지금도 이곳은 '김치골목', 일본어로 '김치요코초'라 불린다. 아메요코가 전후 일본 사회의 모습을 보여준다면, 히가시우에노의 골목은 일본에 정착해 살아온 조선인들의 역사를 보여준다.전후 우에노의 시장 형성 과정에는 조선인 상인들의 이야기도 있다. 사회학 연구에 따르면 1946년에서 1948년 우에노에 근도산업시장이 들어서는 과정에서 일부 조선인 상인들이 밀려났고, 그중 일부는 쇼와도리 건너편으로 이동해 국제친선시장을 형성했다. 지금의 히가시우에노 김치요코초가 자리 잡는 과정과 연결되는 역사다. 두 시장 사이의 거리는 가깝지만, 그곳에 자리 잡기까지 조선인 상인들이 겪었던 시간은 결코 단순하지 않았다.15년도 훌쩍 넘긴 일본 유학 시절, 닛포리에서 우에노까지 걸어가는 길을 참 좋아했다. 특히 봄이 오면 눈처럼 휘날리는 벚꽃의 풍경은 정말 아름다웠다. 아무 목적 없이 걷는 것만으로도 좋았던 길이다. 그때 내게는 그저 걷기 좋은 길이었지만, 지금 돌이켜보면 그 일대는 해방 전후 조선인들이 삶의 터전을 일군 공간이기도 했다. 그들은 음식을 나누고 김치를 사고팔며, 무시와 차별을 참으며 낯선 땅에서 살아갔을 것이다.이전에 재일교포 3세 래퍼와 힙합에 담긴 아버지 세대의 디아스포라를 다룬 기사를 썼다. 일본의 근대사뿐 아니라 오늘날의 사회와 대중문화에도 조선인의 역사는 녹아 있다. 박물관이나 오래된 기록 속에만 있는 것이 아니다. 지금 사람들이 걷는 거리와 먹는 음식, 듣는 음악 속에도 이어지고 있다.얼마 전 개봉한 이일하 감독의 다큐멘터리 영화 <호루몽>도 재일조선인의 역사를 돌아보게 한다. 재일 코리안 3세 인권운동가 신숙옥과 그의 어머니, 외할머니의 삶을 통해 세 세대에 걸친 차별과 생존의 역사를 보여준다.우에노와 아메요코 시장을 소개한 영상은 예상보다 많은 반응을 얻었다. <호루몽>의 이일하 감독이 영상을 리포스트하면서 재일한국인들 사이에도 공유된 듯했다. '제대로 된 우리 이야기를 해줘서 고맙다'는 응원 댓글도 받았다.내가 좋아했던 우에노는 누군가에게 가족과 부모 세대의 땀이 새겨진 장소일 수 있겠다는 생각을 했다. 내게는 아름다운 산책길이었던 곳이 다른 누군가에게는 삶을 일구고 버텨온 역사의 공간이었던 것이다.최근 각국의 이민 정책과 이민자를 둘러싼 사회적 분위기가 연일 뉴스에 등장한다. 이민 정책을 둘러싼 논의에는 각 나라의 현실적인 고민이 있겠지만, 그것이 특정 출신 사람들에 대한 편견과 배척으로 이어져서는 안 된다.나 역시 지금은 미국에서 이민자로 살아가고 있다. 낯선 언어와 문화 속에서 일상을 만들어가는 일이 어떤 것인지 조금씩 경험하고 있다. 그래서인지 일본에서 살아온 조선인들의 이야기가 예전보다 크게 다가온다.내가 우에노에 마지막으로 간 것은 미국으로 오기 전인 2024년 1월이었다. 그때도 분위기는 예전과 사뭇 달랐지만, 우에노 공원의 풍경은 크게 변하지 않은 듯했다. 언제 다시 그곳에 갈 수 있을지, 좋아했던 전차 옆길을 언제 다시 걸을 수 있을지 알 수 없다.하지만 우에노에는 조선인들이 살아온 시간이 남아 있을 것이다. 누군가에게는 평범한 골목이지만, 누군가에게는 부모와 조부모 세대의 삶터다. 언젠가 다시 그 길을 걷게 된다면, 예전과는 조금 다른 눈으로 우에노를 바라보게 될 것 같다.