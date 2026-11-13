미 국방장관에게 "정숙하라" 외친 병사… 그가 지키던 것은 무엇이었나

큰사진보기 ▲2026년 4월 30일 미국 버지니아주 알링턴국립묘지에서 미 육군 제3보병연대 '올드 가드' 소속 초병이 무명용사의 묘를 지키고 있다. 초병들은 정해진 절차에 따라 묘 앞을 순찰하며 24시간 경비 임무를 수행한다. ⓒ 미 육군 관련사진보기

"모든 방문객은 언제나 정숙하고 경의를 표하는 분위기를 유지해야 합니다!"

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큰사진보기 ▲피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관이 11월 12일(현지시각) 자신의 X 계정에 올린 게시물. 헤그세스 장관은 알링턴국립묘지에서 자신의 일행에게 정숙을 요구했던 토머스 이글레시아스 상병에게 직접 메달을 수여하는 사진과 함께 "우리는 군인들을 사랑한다. 우리는 규율을 사랑한다. 잘했다, 스페셜리스트.애국자들이여, 흔들림 없이 임무를 이어가라"는 글을 남겼다. ⓒ 피트 헤그세스 장관 X 갈무리 관련사진보기

"이곳에 영광스럽게 잠든 미국 병사, 그의 이름은 오직 신만이 아신다."

큰사진보기 ▲2026년 1월 25일 폭설이 내리는 가운데 미 육군 제3보병연대 '올드 가드' 소속 병사들이 알링턴국립묘지 무명용사의 묘에서 경비 교대 임무를 수행하기 위해 이동하고 있다. 이곳의 경비는 날씨와 관계없이 1년 내내 계속된다. ⓒ 미 육군 관련사진보기

지난 11일(현지시각) 미국 버지니아주 알링턴국립묘지. 무명용사의 묘(Tomb of the Unknown Soldier)를 지키던 한 병사가 갑자기 걸음을 멈추고 큰 목소리로 외쳤다. 그가 주의를 준 대상은 다름 아닌 피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관과 그 일행이었다.이날은 미국의 재향군인의 날(Veterans Day)이었다. 헤그세스 장관은 도널드 트럼프 대통령 등이 참석한 기념행사에 참석한 뒤 부인과 참모진을 대동하고 무명용사의 묘 인근에서 기념사진을 촬영했다. 사진 촬영이 끝난 뒤 일행 사이에서 웃음소리와 대화가 들려왔다.그러자 묘 앞을 순찰하던 병사가 걸음을 멈추고 일행을 향해 돌아서서 정숙을 요구했다. 병사는 경고를 마친 뒤 다시 묘를 지키는 임무를 이어갔다.미국 국방장관이 일개 병사에게 공개적으로 주의를 받는 영상은 한국에서도 화제가 됐다. 군대에서는 계급과 직책에 따라 명령과 복종 관계가 정해지지만, 이날만큼은 장관도 병사가 지키는 규칙에서 예외가 아니었다.더욱 눈길을 끈 것은 미국 국방부의 반응이었다. 숀 파넬 국방부 대변인은 병사가 모든 사람에게 예의를 지키도록 정확하고 정중하게 상기시켰다고 밝혔다. 병사의 행동이 잘못이 아니라 정당한 임무 수행이었다는 것이다.이튿날인 12일에는 뜻밖의 일이 벌어졌다. 헤그세스 장관이 해당 병사를 국방부로 초청해 직접 합동근무공로메달(Joint Service Commendation Medal)을 수여한 것이다. 병사의 이름은 토머스 이글레시아스(Thomas Iglesias). 미 육군의 스페셜리스트(Specialist·상병급 병사) 계급인 그는 무명용사의 묘를 지키는 제3보병연대 4대대 무명용사묘경비소대(Tomb Guard Platoon)소속이었다.헤그세스 장관은 소셜미디어에 훈장 수여 사진을 공개하며 "우리는 군인들을 사랑한다. 우리는 규율을 사랑한다. 잘했다, 스페셜리스트"라는 글을 남겼다.이 병사가 소속된 부대는 어떤 곳일까. 미국은 왜 이름조차 알 수 없는 전사자들의 묘를 이처럼 엄격하게 지키고 있을까.이글레시아스가 소속된 미 육군 제3보병연대는 '올드 가드(The Old Guard)'라는 별칭으로 더 유명하다.올드 가드는 미국에서 가장 오랜 역사를 지닌 현역 보병연대다. 그 계보는 독립전쟁이 끝난 직후인 1784년까지 거슬러 올라간다. 미국 헌법이 제정된 1787년보다도 오래된 부대다. 물론 처음부터 제3보병연대라는 이름을 사용한 것은 아니다. 미국 독립 이후 창설된 보병부대들이 여러 차례 개편과 통합을 거치면서 오늘날의 제3보병연대로 이어졌다.'올드 가드'라는 별칭은 19세기 미국과 멕시코의 전쟁에서 비롯됐다. 당시 미군을 지휘했던 윈필드 스콧 장군은 멕시코시티를 점령한 뒤 열린 승전 행사에서 제3보병연대의 용맹을 높이 평가했다. 그가 병사들에게 경의를 표하며 이 부대를 '육군의 올드 가드'라고 부른 것이 별칭의 유래로 전해진다.올드 가드는 이후 미국의 여러 전쟁에 참가했다. 오늘날에는 수도 워싱턴 D.C. 일대에서 대통령과 외국 정상에 대한 의전, 주요 국가 행사, 군 장례식 등을 담당하는 미 육군의 공식 의장부대다.그러나 올드 가드의 가장 상징적인 임무는 알링턴국립묘지의 무명용사 묘를 지키는 일이다. 올드 가드가 이 임무를 맡은 것은 1948년 4월 6일부터다. 그보다 앞서 1926년부터 다른 부대의 군인들이 묘를 경비했고, 1937년부터는 밤낮을 가리지 않는 24시간 경비가 시작됐다.이 전통은 지금까지 이어지고 있다. 비가 쏟아지거나 눈보라가 몰아쳐도 무명용사의 묘에는 1년 365일 언제나 초병이 서 있다.무명용사의 묘가 처음 만들어진 것은 제1차 세계대전이 끝난 뒤였다. 1914년부터 1918년까지 이어진 전쟁에서는 수많은 병사가 목숨을 잃었다. 참호와 포격으로 뒤덮인 전장에서는 시신을 찾지 못하거나, 발견하더라도 신원을 확인하기 어려운 경우가 적지 않았다.전쟁이 끝난 뒤 영국과 프랑스는 신원을 확인할 수 없는 전사자 한 명을 선정해 국가적 예우를 갖춰 안장했다. 이들은 이름을 알 수 없는 모든 전사자를 상징했다.미국도 이 전통을 받아들였다. 1921년 프랑스의 미군 묘역에서 신원 미상의 전사자 네 명을 선정했고, 그중 한 명을 미국으로 송환했다. 유해는 워싱턴 국회의사당에 안치돼 국민의 조문을 받은 뒤, 1921년 11월 11일 알링턴국립묘지에 안장됐다.장례식에는 워런 하딩 대통령이 참석했다. 하딩 대통령은 미국 최고 무공훈장인 명예훈장(Medal of Honor)을 무명용사의 관 위에 올려놓았다.이후 제2차 세계대전과 한국전쟁에서 전사한 신원 미상의 미군 장병도 1958년 이곳에 안장됐다. 1984년에는 베트남전 무명용사가 추가로 안장됐지만, 1998년 DNA 검사를 통해 마이클 조지프 블래시 미 공군 중위로 신원이 확인됐다. 유해는 가족의 뜻에 따라 다른 국립묘지로 옮겨졌다.현재 무명용사의 묘에는 제1차 세계대전과 제2차 세계대전, 한국전쟁에서 전사한 신원 미상의 미군 장병 세 명이 안장돼 있다. 베트남전 무명용사 묘역은 비어 있으며, 전쟁에서 실종된 장병들을 기리는 공간으로 남아 있다.무명용사의 묘에 세워진 흰색 대리석 석관에는 다음과 같은 글이 새겨져 있다.누구인지 알 수 없는 병사이기에 오히려 모든 전사자를 대표할 수 있다는 의미다.무명용사의 묘가 처음부터 오늘날처럼 엄격하게 관리됐던 것은 아니다. 1921년 첫 무명용사가 안장된 이후 이곳을 찾는 방문객이 늘어나면서 문제가 생겼다. 일부 방문객이 묘 위에 올라가거나 추모시설을 함부로 대하는 일이 벌어진 것이다.결국 1925년 11월 민간 경비원이 배치됐고, 1926년 3월 25일부터 군인들이 낮 시간에 경비를 서기 시작했다. 당시에는 묘를 지키는 군인이 24시간 상주하지 않았다. 그러나 방문객이 계속 늘어나고 무명용사의 묘가 국가적인 추모시설로 자리 잡으면서 경비체계도 강화됐다.1937년 7월 1일, 미 육군은 무명용사의 묘를 24시간 경비하도록 명령했다. 그날 이후 지금까지 묘를 지키는 임무는 단 하루도 중단되지 않았다. 1948년 올드 가드가 경비 임무를 넘겨받으면서 이 전통은 부대의 가장 중요한 임무 가운데 하나가 됐다.올드 가드 소속이라고 해서 누구나 무명용사의 묘를 지킬 수 있는 것은 아니다. 무명용사 묘 경비소대에 지원한 병사들은 엄격한 선발 과정과 교육, 시험을 거쳐야 한다. 군복과 장비를 완벽하게 관리하는 것은 기본이다. 무명용사 묘와 알링턴국립묘지의 역사, 경비 절차와 의전 규정도 숙지해야 한다. 근무를 마친 뒤에도 일정 요건을 충족하면 제복에 영구적으로 착용할 수 있는 무명용사 묘 경비병 배지(Tomb Guard Identification Badge)를 달 자격을 얻는다.초병들의 움직임에는 정해진 규칙이 있다. 묘 앞 검은색 통로를 따라 21걸음을 걷고, 방향을 바꿔 동쪽을 향해 21초간 멈춰 선다. 이어 북쪽을 향해 다시 21초간 대기한 뒤 21걸음을 걷는다. 여기서 숫자 21은 미국의 국가적 의전에서 최고의 예우를 뜻하는 21발의 예포에서 유래했다.초병은 소총을 방문객 쪽 어깨로 옮기기도 한다. 자신이 묘와 외부의 위협 사이에 서 있다는 상징적인 의미가 담겨 있다. 경비 교대 역시 엄격한 절차에 따라 진행된다. 4월부터 9월까지는 낮 시간에 30분마다, 10월부터 이듬해 3월까지는 한 시간마다 교대식이 열린다.초병의 임무는 단순히 외부인의 접근을 막는 데 그치지 않는다. 무명용사의 묘를 찾는 사람들이 경건한 분위기를 유지하도록 하는 것도 중요한 임무다. 방문객이 큰 소리로 떠들거나 경비구역에 무단으로 접근하면 초병은 정해진 절차에 따라 주의를 줄 수 있다. 그 대상이 누구인지에 따라 규칙이 달라지지도 않는다.이번에 이글레시스가 헤그세스 장관 일행에게 외친 경고 역시 특별한 행동이 아니라 평소 그가 수행하는 임무의 연장선에 있었다.이번 일이 우리나라에서도 관심을 끈 것은 단순히 국방장관이 병사에게 주의를 받았기 때문만은 아닐 것이다. 군대는 계급과 명령에 따라 움직이는 조직이다. 그러나 군인이 지켜야 할 규율과 원칙이 높은 계급의 사람을 위해 존재하는 것은 아니다.오히려 어떤 경우에는 현장에서 임무를 수행하는 병사가 자신보다 훨씬 높은 지위에 있는 사람에게도 규칙을 지켜달라고 요구해야 한다. 무명용사의 묘를 지키는 초병이 보여준 행동은 바로 그런 경우였다.미국 국방부는 병사의 행동을 문제 삼지 않았다. 장관 역시 이튿날 병사에게 직접 메달을 수여했다. 자신을 향한 경고였지만 정해진 임무를 충실히 수행했다는 사실을 인정한 것이다.물론 미국에서도 역사적으로 군의 정치적 중립과 지휘관의 책임, 군 내부의 부당한 명령 등을 둘러싼 논란은 끊이지 않는다. 그러나 적어도 무명용사의 묘 앞에서는 지위와 계급에 관계없이 누구나 같은 규칙을 지켜야 한다는 원칙이 이번 일을 통해 다시 한번 확인됐다.105년 전 알링턴국립묘지에 안장된 첫 무명용사는 자신의 이름조차 남기지 못했다. 그를 위해 시작된 경비 임무는 100년 가까이 이어졌고, 올드 가드 장병들은 지금도 같은 걸음으로 묘 앞을 오간다.그날 이글레시아스가 지키려 했던 것은 단순히 묘역의 정숙만은 아니었다. 이름 없는 전사자들에게 국가가 약속한 예우였다. 그 약속 앞에서는 국방장관도 예외가 아니었다.