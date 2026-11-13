연명의료 중단 '말기'로 앞당기자? 안전장치가 먼저다

큰사진보기 ▲2026년 11월 7~8일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 열린 ‘생애 말 의료와 돌봄 강화를 위한 제2차 의료혁신 시민패널 공론화 숙의토론회’ 현장. 보건복지부와 의료혁신위원회가 개최한 이번 공론화에서는 시민 300명이 연명의료 유보·중단 시점을 현행 ‘임종과정’에서 ‘말기’로 앞당기는 방안 등을 놓고 숙의했다. ⓒ 보건복지부 유튜브채널 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲병상에 누워 산소포화도를 측정하고 있는 고령 환자. 암 이외의 질환은 말기 판단이 더욱 어려울 수 있어, 연명의료 유보·중단 시점 확대 논의에서는 의료비와 돌봄 부담 때문에 환자의 생명과 치료받을 권리가 경시되지 않도록 해야 한다. ⓒ 안기종 관련사진보기

환자가 생의 마지막을 어떻게 맞을지 스스로 결정할 권리는 존중받아야 한다. 그러나 그 결정이 아직 살아갈 가능성이 있는 환자의 치료 기회를 닫는 결과로 이어져서는 안 된다.지난 11월 7~8일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 보건복지부와 의료혁신위원회가 개최한 '생애 말 의료와 돌봄 강화를 위한 제2차 의료혁신 시민패널 공론화 숙의토론회'에서 300명의 시민이 연명의료 유보·중단의 이행 시점을 현행 '임종과정'에서 '말기'로 앞당기는 문제 등을 숙의했다.현행법은 말기 환자도 연명의료계획서를 미리 작성할 수 있도록 하지만, 실제 유보·중단은 회생 가능성이 없고 사망이 임박한 임종과정에 들어선 뒤에만 허용한다. 시민패널에서는 '말기'로 시점 확대하는 의견이 우세했지만, 환자의 의사 확인 강화와 충분한 숙려기간, 생명 경시 방지 등 안전장치의 필요성도 함께 제기되었다.시점 확대를 요구하는 이유는 충분히 이해된다. 환자가 의식을 잃거나 의사 표현을 할 수 없게 된 뒤에야 자신의 결정을 이행할 수 있다면 자기결정권이 충분히 보장되기 어렵다. 치료 효과 없이 고통만 연장하는 시술을 거부하고 싶은 환자의 뜻도 존중해야 한다. 그러나 '말기(수개월 이내 사망 예상)'와 '임종과정(수일~수주 내 사망 임박)' 사이에는 중요한 차이가 있다. 말기는 수개월 이내 사망이 예상되는 상태이지만, 그 예상대로 언제나 들어맞는 것은 아니다.특히 의료기술의 발전을 간과해서는 안 된다. 표적치료제와 면역항암제, 세포·유전자치료제 등이 일부 질환의 치료 성적을 바꾸고 있다. 과거에는 생존 기간이 얼마 남지 않았다고 여겼던 말기 암환자도 신약의 출시로 생명을 연장하거나 장기 생존할 수 있게 되었다.과거에는 '말기'로 판단했던 암환자도 새로운 치료제가 개발되면서 생명 연장이나 장기 생존이 가능해지고 있다. 따라서 신약 개발 등으로 치료 가능성이 달라졌다면 기존의 말기 판정이 여전히 타당한지 재평가해야 한다. 이 경우 당연히 의사의 역할이 더욱 중요해진다.그런데 연명의료 유보·중단 시점만 앞당기고 재판정 체계를 갖추지 않는다면 어떻게 될까. 이미 말기로 분류된 환자가 더 이상 말기 기준에 해당하지 않는다는 의료진의 판단이 나오더라도, 그 결과가 제때 공유되지 않으면 돌이키기 어려운 일이 벌어질 수 있다. 주기적인 의학적 재평가, 독립된 전문의의 확인, 새로운 치료 가능성에 따른 신속한 재판정과 관련 서류·시스템의 정정, 이행 보류 절차가 함께 마련되어야 한다.'말기' 판정이 상대적으로 쉬운 암과 달리 동일하게 연명의료 유보·중단의 대상인 만성폐쇄성호흡기질환, 만성간경화, 만성호흡부전, 후천성면역결핍증 등은 생존 기간과 회복 가능성을 예측하기 어렵다. 질병의 중증도나 나이가 곧 삶의 끝을 의미하지는 않는다. 특히 고령 환자가 의료비나 돌봄 부담 때문에 '이제 그만 치료받아야 하는 사람'으로 여겨지는 생명 경시 풍조를 경계해야 한다. 가족의 경제적 부담이나 상속을 둘러싼 이해관계가 환자 본인의 뜻을 대신해서도 안 된다.여기에 또 하나의 중요한 문제가 있다. 현재 국회에서는 연명의료 유보·중단 결정이 이행된 환자의 '순환정지 후 장기기증'을 허용하는 법안도 논의되고 있다. 장기이식을 기다리는 환자의 생명을 살리려는 취지는 존중해야 한다. 그러나 연명의료 유보·중단 시점의 '말기' 확대와 장기기증 제도가 함께 추진되는 만큼 장기기증의 필요성이 환자의 치료 지속 여부에 영향을 미치거나 환자와 가족에게 기증 압력으로 작용하지 않도록 해야 한다. 연명의료 유보·중단 결정과 장기기증 동의는 철저히 독립적으로 이루어져야 하며, 의료진의 역할 분리와 엄격한 사망 판정 등 실효성 있는 안전장치를 마련해야 한다.연명의료 유보·중단 시점 확대를 논의하려면 환자 자신의 명시적이고 충분히 설명받은 결정, 독립된 의료진의 신중한 판단, 호스피스·완화의료 상담, 필요한 경우 의료기관윤리위원회의 심의, 언제든 결정을 철회할 권리 등 실효성 있는 안전장치를 먼저 마련해야 한다. 환자가 원하지 않는 무의미한 연명의료도 문제지만, 환자가 원하고 효과를 기대할 수 있는 치료를 너무 일찍 포기하게 하는 것은 더 큰 문제다.생애 말 의료의 기준은 단지 '언제 연명의료를 유보·중단할 것인가'가 아니다. 마지막 순간까지 환자의 생명과 자기결정권을 함께 지킬 수 있는가이다. 이미 초고령사회에 진입한 대한민국에서 생애 말기 환자의 의료와 돌봄, 존엄한 임종을 보장하는 일은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제가 되었다. 이재명 정부는 환자의 생명과 자기결정권을 함께 보호하고 존엄한 삶의 마무리를 보장하기 위해 신속하고 실효적인 대책을 마련해야 한다.