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11월 26일(현지시간)은 미국 추수감사절이다. 내가 있는 곳의 학교와 유치원은 한 주 동안 문을 닫는다. 주마다 정책이 조금씩 다르지만, 많은 학교가 추수감사절을 전후해 일주일 정도 쉰다. 겨울방학이 비교적 짧은 미국에서는 일종의 가을방학인 셈이다.

가정마다 음식도 푸짐하게 준비한다. 감자 요리와 칠면조가 대표적이다. 다문화 사회인 미국답게 추수감사절 식탁은 집집마다 다르다. 대표적인 음식 몇 가지를 빼면 각 가정의 문화와 취향에 따라 메뉴도 제각각이다. 솔직히 내 입맛에는 잘 맞지 않는다. 한국에서 추석 음식을 먹으며 자랐고, 명절 음식도 좋아하는 편이라 그런지 이곳의 명절 식탁은 아직 낯설기만 하다.

그러다 문득 궁금해졌다. 오래전 낯선 땅 미국으로 건너온 한인 이민 1세대들, 그리고 미주 지역에서 독립운동을 했던 사람들에게 미국의 추수감사절은 어떤 날이었을까. 독립운동가를 그리고 그들의 삶을 공부하는 사람으로서 자연스럽게 이어진 궁금증이었다.

큰사진보기 ▲1929년 12월 5일자 미주 한인 신문 <신한민보> ⓒ 국사편찬위원회/ 한국사데이터베이스 관련사진보기

1929년 12월 5일자 미주 한인 신문 <신한민보>에는 시카고와 샌프란시스코 교회의 추수감사절 소식이 실려 있었다.

"우리 각 교회에서 감사절을 성대히 지켜 내지에서 굶주리는 형제를 생각하자고" - 1929년 12월 5일 <신한민보>

기사에는 추수감사절을 맞아 고국에서 굶주리는 동포들을 생각하자는 내용도 담겨 있었다. 당시 미국에 정착한 한인들은 가난하고 낯선 환경에서 살아가고 있었다. 일제의 감시와 통제 아래 있던 조선과 달리, 미국에서는 교회를 중심으로 모여 한인 공동체를 꾸려갈 수 있었다. 물론 미국에서도 이민자에 대한 차별과 편견은 존재했다. 그럼에도 그들은 자신들이 누리는 감사의 날에 고국의 어려운 동포들을 함께 떠올렸다.

반대로 미국과 캐나다에서 한국으로 들어온 선교사들은 추수감사절을 어떻게 전했을까. 한국 교회는 미국의 감사절을 그대로 옮기는 데 그치지 않고, 한국의 농사 주기와 계절에 맞춰 감사의 의미를 받아들였다. 낯선 문화가 다른 땅에 정착하려면 그곳의 생활과 만나야 했던 것이다.

추수감사절과 독립운동을 함께 생각하며 자료를 찾다가, 신사참배를 거부하고 독립 의식을 드러냈던 기독교 전도사 권원호 지사에 대한 기록을 발견했다.

큰사진보기 ▲권원호 지사는 1904년 9월 14일 평안남도 중화군에서 태어나 3·1운동 만세시위에 참여하고 1941년 신사참배를 거부한 독립운동가다. 1941년 7월 10일 구속되어 1942년 1월 29일 치안유지법 위반 징역 2년, 불경죄 징역 1년을 선고받았다. 1943년 11월 10일 다시 징역 1년이 가형되어 서대문형무소에서 옥고를 치렀고, 옥중 고문과 악형으로 순교했다. ⓒ 주환선 관련사진보기

"기독교 전도사인 권원호는 1939년 11월 추수감사절에 설교하면서 중일전쟁을 죄악의 전쟁으로 표현했다. 그는 1940년 8월에도 조선인도 후원자가 있고 단결하게 되면 언젠가 독립이 가능할 것이라고 설교했다. 또 사랑으로 참는 것은 좋지만 복수를 잊어서는 안 된다며 조선인은 항상 독립사상을 염두에 두어야 한다고 설교했다. 10월의 어느 주일 예배 때는 계절의 변화를 비유로 들며 조선도 독립이 가능하다는 의미의 설교를 수차례 했다."

국사편찬위원회 한국사데이터베이스에 남아 있는 1941년 경성지방법원 형사사건 기록(1941년 형사 제4874호 / 1941년 형사공소 제2140호)에 담긴 내용이다. 이 기록은 권원호 지사의 설교를 기록한 일제의 형사사건 자료다. 조선의 독립을 이야기했다는 사실이 그에게는 죄목이 됐고, 그 설교는 훗날 우리가 기억해야 할 독립운동의 기록으로 남았다.

그는 신사참배와 동방요배를 거부했다. 1942년 1월 29일 경성지방법원에서 치안유지법 위반으로 징역 2년을 선고받았고, 옥중에서도 일제의 침략정책과 신사참배 강요에 맞서다 불경죄가 추가됐다. 1943년 11월 10일에는 징역 1년을 더 선고받았다. 그는 서대문형무소에서 옥고를 치르다 1944년 옥사했다. 정부는 1990년 건국훈장 애족장을 추서했다.

1929년 미국에서 추수감사절을 맞았던 한인들은 고국의 굶주린 동포들을 생각했다. 그리고 10년 뒤 조선에 있던 권원호 지사는 감사절 설교를 통해 전쟁을 비판하고 독립을 이야기했다. 서로 다른 땅에서 살아갔지만 그들의 마음에는 조국과 동포가 자리하고 있었다. 그 기록이 지금 미국에서 추수감사절을 맞는 내게 특별하게 다가왔다.

올해 추수감사절은 내가 누리는 일상의 감사는 물론, 낯선 땅에서 서로를 의지하며 살아갔던 한인 이민 1세대들, 그리고 조국의 독립을 위해 애썼던 사람들을 생각하며 보내야겠다.