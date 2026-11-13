두 번의 불륜, 젠슨 황 33년 신화도 무너졌다... 엔비디아 최고 시험대

큰사진보기 ▲2026년 6월 16일, 당시 텍사스주 셔먼에서 코히어런트(Coherent)의 제조 시설 확장 착공식이 시작되기를 기다리고 있는 엔비디아의 젠슨 황 사장 겸 최고경영자(CEO). ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲임시 CEO를 맡게 된 엔비디아의 콜레스 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장 (엔비디아 제공) ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 12일 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사 밖에 꽃들이 놓여 있다 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

33년간 엔비디아를 이끌어온 젠슨 황이 중국 스파이 연루 및 사내 불륜 등 잇단 스캔들에 휘말리며 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났다.엔비디아 이사회는 12일(현지시간) 성명을 통해 황 CEO가 사장과 최고경영자, 이사회 이사직에서 즉각 사임한다고 발표했다. 그러면서 콜레스 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장을 임시 CEO를 맡고, 1993년부터 이사로 활동한 하비 C. 존스를 이사회 의장으로 선임했다.크레스 임시 CEO는 정식 후임자가 임명될 때까지 회사를 이끌며, 기존 직책인 수석부사장과 CFO를 겸임한다. 아울러 이사회는 회사 안팎의 후보들을 대상으로 정식 CEO 선임 절차에 착수했다.크레스 임시 CEO는 시스코와 마이크로소프트 등 주요 기술기업에서 재무 관련 경력을 쌓고 2013년 9월 엔비디아에 합류해 회사의 성장에 핵심적인 역할을 해왔다.크레스 임시 CEO는 성명을 내고 "우리 지도부와 함께 젠슨이 지난 33년간 다져온 탁월한 기반을 더욱 공고히 해나갈 것"이라며 "엔비디아가 가속 컴퓨팅 및 인공지능(AI) 분야의 선두주자가 될 수 있게 한 노력을 계속 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "고객, 파트너, 개발자 및 주주 여러분께 최상의 서비스를 제공하는 데 전념할 것"이라고 덧붙였다.그는 전체 직원들에게 보낸 이메일에서 "엔비디아의 강점은 언제나 임직원들에게서 나왔다"라며 "이 회사와 미래를 진심으로 믿는다. 무엇보다도 여러분 한 분 한 분, 고객과 파트너, 그리고 우리가 세계 경제를 위해 하고 있는 중요한 역할을 믿는다"라고 강조했다. 또한 "지금 매우 어려운 시기라는 것을 잘 알고 있다"라며 "여러분의 회복력, 전문성, 그리고 변함없는 헌신에 진심으로 감사드린다는 말을 전하고 싶다"라고 밝혔다.크레스 임시 CEO는 황 CEO가 매우 신뢰하는 인물로 알려졌다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 황 CEO는 올해 한 팟캐스트에 출연해 크레스를 엔비디아의 CFO로 채용할 당시 그가 황 CEO에게 자신이 얼마나 CFO를 맡아야 하는지 묻자, 황 CEO는 "나는 '우리가 살아 있는 한, 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지'라고 말했다"라고 밝힌 바 있다.존스 신임 이사회 의장도 30년 넘게 기업 경영과 벤처 투자 분야에서 활동했으며, 반도체 설계 소프트웨어 기업 시놉시스의 CEO를 지냈다. 그는 "우리 이사회는 크레스와 경영진을 전적으로 신뢰한다"라며 "회사의 운영과 고객에 대한 약속, 제품 개발 계획이 차질 없이 계속될 것으로 기대한다"라고 말했다.엔비디아는 황 CEO가 "회사와 업계에 헤아릴 수 없을 만큼 큰 기여를 했다"라며 형식적인 감사를 표했지만, 구체적인 사임 이유는 밝히지 않았다.황 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업하고 33년간 회사를 이끌며 AI 반도체 시장의 선두 기업으로 키워냈다. 한때 엔비디아는 애플을 넘어 시가총액 1위에 오르면서 세계에서 가장 비싼 회사가 되기도 했다.그는 보통의 CEO를 넘어 차세대 AI 반도체 발전의 방향을 결정하고, 고객과 공급망을 연결하는 기술자 겸 경영자였다. 황 CEO의 이런 리더십은 엔비디아의 가장 강력한 경쟁력으로 꼽혔다.그러나 최근 황 CEO가 미국 정보당국이 중국 스파이로 지목한 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였던 것으로 드러나 논란에 휩싸였다. 이사회는 황 CEO를 신뢰한다는 입장을 밝혔고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 그를 지지하고 나섰지만 그가 엔비디아 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월과도 외도했다는 보도가 나오면서 분위기가 바뀌었다.중국이 스파이를 이용해 미국이 수출을 규제한 엔비디아의 AI 칩을 대량 밀반입했다는 주장이 나오면서 이번 사태는 황 CEO의 개인적 논란을 넘어 미국의 AI 패권 경쟁과 국가 안보 위기론으로 급격히 확대됐다. 미연방 상·하원은 황 CEO가 의회에 출석해 증언할 것을 요구한 상태다.엘리자베스 워런 연방 상원의원(민주당)은 "황 CEO가 사임한다고 해서 그를 비롯한 엔비디아의 임직원들, 회사 전체가 미국의 국가 안보를 위협하거나 법률을 위반했을 가능성에 대한 책임이 사라지는 것은 아니다"라며 "황 CEO는 자리에서 물러나더라도 의회에 나와 답변해야 할 의무가 있다"라고 밝혔다.반면에 중국 외교부는 전날 브리핑에서 "미국은 이른바 '간첩' 서사를 꾸며내 중국의 과학 및 기술 봉쇄를 위한 구실을 모색하는 것을 중단해야 한다"라고 반발했다.황 CEO가 퇴진하면서 엔비디아의 앞날에 대한 전망도 엇갈린다. 월가 주요 투자은행들은 일제히 목표 주가를 낮췄다. 시티그룹은 기존 285달러에서 225달러로 내렸고, 번스타인은 기존 400달러에서 200달러로 낮췄다.엔비디아는 단순히 AI 칩을 생산하고 판매하는 것을 넘어 하드웨어와 소프트웨어, 개발자 네트워크를 결합한 생태계를 구축하면서 경쟁 기업들이 단기간에 따라잡기 어려운 진입장벽을 세웠다. 이런 성공의 상당 부분은 황 CEO의 비전과 의사결정 능력에 의존했다.황 CEO는 수십 명의 주요 경영진에게 직접 보고 받는 조직 구조를 운영해 왔다. 의사결정 단계를 줄이고 기술 개발 속도를 높이는 데 효과적이었지만, 리더십이 갑자기 자리를 비울 경우 권한과 책임을 누가 이어받을 것인지 불분명해지는 부작용도 있다.그러나 황 CEO의 퇴진과 무관하게 글로벌 AI 시장에서 엔비디아의 입지는 꾸준하게 커질 것이라는 전망도 나온다. CNN은 "일부 전문가들은 이번 경영진 교체가 엔비디아의 매우 성공적인 사업 모델을 근본적으로 바꾸지는 않을 것이며, 주가도 곧 회복될 것으로 예상한다"라고 전했다.CNBC 투자 프로그램 진행자이자 전 헤지펀드 매니저인 짐 크레이머는 "애플은 스티브 잡스 사망 후 주가가 30배 넘게 올랐다"라며 "사람들은 잡스가 떠난 뒤 서둘러 애플 주식을 내다 팔았다가 어떤 교훈을 얻었는지 이미 알고 있다"라고 말했다.반면에 <야후파이낸스>는 "애플의 성공은 계획된 승계 하에서 이루어졌고, 팀 쿡은 잡스가 사망했을 당시 이미 CEO를 맡으면서 투자자들은 그가 회사를 운영하는 모습을 오랫동안 지켜봐 왔다"라며 "엔비디아는 후임자 없이 황 CEO가 떠났고, 투자자들은 엔비디아의 경영진 교체 과정을 주의 깊게 바라보고 있다"라고 비교했다.그러면서 "크레스 임시 CEO는 회사 내부에서 익숙한 얼굴이므로 당분간 안심이 되겠지만, 엔비디아의 사업이 평소와 다름없이 진행될 것이며 회사의 강점인 혁신이 빠른 속도로 지속될 것이라는 점을 투자자들에게 확신시켜야 한다"라고 강조했다.일각에서는 황 CEO가 엔비디아로 복귀할 가능성도 전망했다. NYT는 "잡스는 내부 권력 다툼과 신기술 실패로 애플에서 쫓겨났지만, CEO로 돌아와 전설적인 성공을 거두었다"라며 "오픈AI의 샘 올트먼도 이사회에서 해임됐다가 투자자들과 동료 직원들의 강력한 요청으로 닷새 만에 복귀한 바 있다"라고 전했다.