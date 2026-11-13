포항 군비행장·사격장 소음 보상지역 확대…수혜 주민 늘어난다

큰사진보기 ▲경북 포항시의 군용비행장과 군 사격장 인근 주민들에 대한 피해 보상 대상이 확대될 예정이다. 사진은 주민의견을 수렴하는 모습. ⓒ 포항시 관련사진보기

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경북 포항의 군용비행장과 군사격장 주변 소음 피해 보상지역이 확대돼 그동안 소음 피해를 겪고도 보상받지 못했던 주민들이 새롭게 보상 대상에 포함될 전망이다.포항시는 국방부의 군용비행장 및 군사격장 소음영향도 재조사 결과에 따라 소음대책지역 재지정을 앞두고 오는 19일까지 주민의견을 수렴한다고 밝혔다.이번 재조사는 해군본부와 해병대 제1사단 주관으로 군용비행장 인근 오천·동해·청림·제철지역과 군사격장 인근 장기면 산서·수성리, 흥해읍 칠포리 일대에서 진행된다.재조사에서 가장 큰 변화는 군용비행장 소음대책지역의 지정 기준이 완화된 점이다. 기존에는 제3종구역에 대도시 기준인 85웨클(WECPNL)이 적용됐지만 이번에는 기타 지역 기준인 80웨클로 조정됐다. 이에 따라 기존 소음대책지역에서 제외됐던 일부 지역이 새롭게 포함되면서 소음 피해 보상 대상이 확대될 것으로 보인다.군사격장 주변 지역도 소음대책지역이 일부 확대될 전망이다. 장기면 산서·수성리와 흥해읍 칠포리 일대에서 추가로 보상 대상에 포함되는 지역이 발생할 것으로 예상돼 전체 소음 피해 보상 규모도 증가할 것으로 보인다. 다만 구체적인 확대 범위와 보상 대상 주민 수는 국방부의 최종 지정·고시를 거쳐 확정된다.앞서 군 당국은 지난 4일과 5일 장기와 흥해에서 군사격장 소음영향도 조사 결과에 대한 주민설명회를 개최했다. 이어 10일과 11일에는 오천과 동해에서 군용비행장 소음영향도 조사 결과를 설명하고 주민들의 의견을 청취했다.주민들은 오는 19일까지 군용비행장 소음영향도 조사 홈페이지(https://kmnoise.co.kr)와 군사격장 소음영향도 조사 홈페이지(Kmnoise.samwooanc.com)를 통해 의견을 제출할 수 있다. 온라인 제출이 어려운 주민은 해당 읍·면·동 행정복지센터에서 서면으로 의견을 접수하면 된다. 접수된 의견은 포항시 환경정책과를 거쳐 국방부에 전달된다.국방부는 주민의견을 종합적으로 검토한 뒤 오는 12월 31일 소음대책지역을 최종 지정·고시할 예정이다. 이번에 새롭게 소음대책지역으로 지정되는 지역의 주민들은 2027년부터 2031년까지 소음 피해 보상금을 지급받게 된다.박용선 포항시장은 "국가안보를 위해 오랜 기간 소음 피해를 감내해 온 주민들께 감사드린다"며 "이번 재조사로 보상 범위가 확대된 만큼 주민들의 의견이 최대한 반영될 수 있도록 국방부와 협의하겠다"고 밝혔다.