경북도 내년 예산 14조 8,535억 원… 지역상품권 예산 3.4배 확대

큰사진보기 ▲경상북도는 내년도 예산안을 올해보다 5.8% 늘어난 14조8535억 원 규모로 편성해 도의회에 제출했다 ⓒ 경상북도 관련사진보기

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경상북도가 내년도 예산안을 올해보다 5.8% 늘어난 14조8535억 원 규모로 편성했다. 지역사랑상품권 발행 지원에 1353억 원을 투입하는 등 침체된 민생경제 회복에 중점을 두면서 국립경국대 의과대학 설립과 인공지능(AI) 산업 육성 등 미래 성장 기반 확충에도 재원을 집중했다.경북도는 지난 11일 2027년도 세입·세출예산안을 올해보다 8172억 원(5.8%) 증가한 14조8535억 원 규모로 편성해 도의회에 제출했다고 밝혔다. 일반회계는 13조5억 원으로 올해보다 6410억 원(5.2%) 늘었고, 특별회계는 1조8530억 원으로 1762억 원(10.5%) 증가했다.예산 규모는 확대됐지만 부동산 경기 회복 지연으로 취득세 등 자체수입은 올해와 비슷한 수준에 머물 것으로 예상되는 등 지방재정 여건은 여전히 녹록지 않다. 반면 정부의 확장재정 기조에 따라 국고보조금 증가로 전체 예산 규모는 확대됐다.일반회계 국고보조금은 올해보다 6144억 원(8.7%) 늘어난 7조6657억 원으로 이에 따른 지방비 부담도 함께 늘었다.경북도는 늘어나는 법정·의무지출에 대응하기 위해 성과가 낮은 사업과 일회성 행사, 과도한 시설투자 등을 정비하고 민생경제와 미래 성장 분야에 재원을 우선 배분했다고 설명했다.민생경제 분야에서는 지역사랑상품권 발행지원 예산이 대폭 확대됐다. 경북도는 내년도 지역사랑상품권 발행지원에 1353억 원을 편성했다. 이는 올해 당초예산 395억 원보다 958억 원(242.5%) 증가한 것으로 3.4배가 넘는 규모다. 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출 증대와 골목상권 회복을 뒷받침하겠다는 취지다.자율상권활성화사업에 42억 원, 글로컬 상권 사업에 13억8,000만 원도 투입한다.고물가와 경영비용 상승으로 어려움을 겪는 소상공인 지원 예산도 마련했다. 전통시장 경쟁력 강화를 위한 특성화시장 육성사업에 22억5000만 원, 영세 소상공인 카드수수료 지원에 18억 원, 소상공인 새바람 체인지업 사업에 5억 원을 각각 편성했다.지역 일자리 창출과 고용 안정을 위한 투자도 이어진다. 지역혁신 및 지역형 플러스 일자리사업에 111억 원을 투입하고, K-AI 경북형 동반성장 주력산업 육성에도 5억 원을 배정했다. 지역 주력산업의 경쟁력을 높여 양질의 일자리를 확보하고 지역경제의 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.경북도가 역점적으로 추진해 온 국립의대 설립 관련 예산도 반영됐다. 정부가 2030년 개교를 목표로 국립경국대 의과대학 신설 계획을 발표한 데 따라 경북도는 의대 부지 매입비 93억5000만 원을 편성해 설립을 본격적으로 뒷받침하기로 했다.지역 필수의료 확충에도 재원을 배분했다. 공공보건의료 협력강화 사업에 159억6000만 원, 소아·중증응급환자 지역 필수의료 네트워크 구축에 24억 원을 투입한다. 의료기관 간 협력체계를 강화하고 중증응급환자가 지역 안에서 적절한 치료를 받을 수 있는 의료체계를 구축한다는 계획이다.저출생과 고령화에 대응한 복지·돌봄 예산도 편성했다. 어르신의 식사와 돌봄을 함께 지원하는 '어르신 건강밥상' 사업에 66억 원을 투입하고, 돌봄서비스를 제공하는 K보듬6000 운영에 52억6000만 원을 배정했다. 경북형 통합돌봄체계 구축에는 3억3000만 원, 어린이집 2세 특별활동비 지원에는 6억 원을 편성했다.특히 도내 0~18세 아동·청소년의 자산 형성을 지원하기 위한 '경북 첫걸음 연금모델' 연구용역비 2억 원을 반영해 미래세대에 대한 장기적인 지원 방안도 검토하기로 했다.민생경제 지원과 함께 AI와 첨단산업 육성을 통한 미래 성장동력 확보에도 투자를 확대한다.경북도는 지역 제조업의 인공지능 전환(AX)을 촉진하기 위해 경북 AX 실증산단 구축에 111억4000만 원을 투입한다. 포항 NEO AI 데이터센터 사업에는 40억 원, 소형 데이터센터 기반 AI산업 성장 지원에는 32억7000만 원을 편성했다.반도체와 바이오 등 첨단산업 분야에도 투자가 이어진다. K-반도체 자립생태계 구축에 59억2000만 원, 글로벌 헬스케어 의공학 연구소 육성에 103억6000만 원을 배정해 지역 전략산업의 기술 경쟁력을 높일 계획이다.이 밖에 산불 피해 지역과 북부권 관광 활성화에 51억 원, 스마트 수산가공 종합단지 조성에 31억7000만 원을 투입한다. 북극항로와 연계한 영일만항 화물유치 지원에도 9억 원을 편성했다.이철우 경북도지사는 "지방재정 여건이 갈수록 어려워지고 있지만, 도민의 삶을 지키고 경북의 미래를 준비하기 위한 투자는 멈출 수 없다"며 "한정된 재원을 일회성 소비에 투입하기보다는 미래세대가 지속적으로 혜택을 누릴 수 있는 분야에 집중 투자해야 할 중요한 시기"라고 밝혔다.이어 "관행적인 지출을 줄이고 민생경제 회복과 일자리 창출, AI·첨단산업 등 미래 성장동력 확보에 재원을 집중했다"며 "도민이 체감하는 변화를 만들고 경북의 새로운 도약을 이끌겠다"고 강조했다.경북도가 제출한 2027년도 예산안은 도의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 12월 9일 최종 확정될 예정이다.