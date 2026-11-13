생활임금 조례조차 없는 대구 9개 구·군, 민주당 기초의원들 공동 발의 추진

큰사진보기 ▲전국 생활임금 조례 실태. ⓒ AI 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대구 기초의원들은 지난 11일 대구시당에서 기자회견을 열고 기초단체 생활임금 조례를 제정하겠다고 밝혔다. ⓒ 민주당 대구시당 관련사진보기

전국 기초자치단체의 절반 가까이가 노동자의 생활 안정을 위해 최저임금보다 높은 생활임금제를 시행하고 있지만 대구지역 9개 구·군에는 관련 조례조차 없는 것으로 나타났다. 이런 가운데 더불어민주당 소속 대구 기초의원들이 생활임금 조례 제정을 공동 추진하기로 해 관심을 모으고 있다.생활임금은 최저임금만으로는 충족하기 어려운 노동자의 생계와 삶의 질을 보장하기 위해 지방자치단체가 정하는 임금이다. 노동자가 주거비와 교육비, 문화생활비 등을 감당하며 인간다운 생활을 유지할 수 있도록 법정 최저임금보다 높은 수준으로 정한다. 대상은 지방자치단체가 조례를 통해 직접 고용한 노동자와 산하 공공기관 노동자 등을 대상으로 시행하며, 지자체에 따라 민간위탁·용역 노동자까지 적용 범위를 확대하기도 한다.한국노총이 올해 1월 발표한 '2026년 전국 생활임금 현황 전수조사'에 따르면 전국 17개 광역자치단체는 모두 생활임금제를 시행하고 있다. 기초자치단체는 전국 226곳 가운데 106곳(46.9%)이 시행 중이다. 서울 25개 자치구와 경기 31개 시·군, 광주와 대전의 각 5개 자치구는 모두 생활임금제를 도입했다. 반면 대구 9개 구·군과 경북 22개 시·군, 경남지역 기초자치단체의 시행률은 0%에 그쳤다.대구는 생활임금 조례 제정에서도 뒤처져 있다. 2023년 대구시가 생활임금 조례를 제정해 2024년부터 시행하고 있지만, 9개 구·군에는 관련 조례가 없다. 경북은 울진군이 2017년 조례를 제정했으나 실제 시행하지 않고 있다. 광역자치단체가 제도를 운영하더라도 기초단체 소속 노동자에게 자동으로 적용되는 것은 아니어서 기초단위의 제도적 공백이 이어지고 있는 것이다.대구시가 시행하는 생활임금 수준도 전국 하위권이다. 한국노총 조사에서 올해 대구시 생활임금은 시간당 1만2011원으로 전국 17개 광역자치단체 가운데 16번째였다. 전국 평균인 1만2233원보다 222원 적고, 가장 높은 광주시의 1만3303원과 비교하면 1292원 낮다. 월 209시간 근무를 기준으로 환산하면 광주시와 약 27만 원의 차이가 난다.생활임금제 도입의 필요성은 법정 최저임금과 실제 생계비의 격차에서도 확인된다. 올해 최저임금은 시간당 1만320원으로 월 209시간 근무 기준 215만6880원이다.그럼에도 대구시의 생활임금 적용 범위는 제한적이다. 대구시에 따르면 올해 생활임금 적용 대상에 해당하는 노동자는 약 6200명이지만, 이미 생활임금 이상을 받는 노동자를 제외하면 실질적인 적용 인원은 약 800명이다.시 소속 노동자와 공공기관 및 공공기관 자회사 노동자 등이 대상이며 민간위탁·용역 노동자는 포함되지 않는다. 생활임금제가 시행되더라도 적용 대상을 어떻게 정하느냐에 따라 정책의 효과가 크게 달라지는 셈이다.더불어민주당 대구시당 소속 달서구의회 유선경 의원, 서구의회 김성규 의원, 남구의회 주경민 의원, 달성군의회 김명화 의원은 지난 11일 민주당 대구시당에서 기자회견을 열고 생활임금 조례안을 공동 발의하겠다고 밝혔다.이들은 대구의 만성적인 저임금 구조를 개선하기 위해 지방정부가 먼저 노동자의 적정 임금을 보장해야 한다며 4개 구·군의 조례 제정을 시작으로 대구 전역으로 제도를 확대하겠다고 설명했다.특히 최저임금위원회가 조사한 비혼 단신 노동자의 평균 실태생계비 약 275만 원과 비교하면 매달 60만 원 가까이 부족하다고 지적했다. 최저임금만으로는 노동자의 기본적인 생활비를 충당하기 어렵다는 주장이다.기초의원들은 "대구는 오랜 기간 전국 하위권의 임금 수준과 만성적인 저임금 구조라는 문제를 안고 있다"며 "낮은 임금은 노동자의 생활 안정을 위협하고 지역 경제 활력 저하로 이끌고 있다. 최저임금이 최고임금으로 작용하는 구조적 폐해를 철폐해야 한다"고 강조했다.이들은 각 구·군의 재정 여건과 고용 실태를 검토해 적용 대상과 결정 절차를 조례에 담겠다는 계획을 밝혔다. 그러면서 "지방정부부터 노동의 가치를 정당하게 인정하고 노동자의 인간다운 삶을 보장하는 모범적 사용자로 거듭나야 한다"며 "공공부문의 임금 수준 개선이 지역사회 전반으로 확산하도록 노력하겠다"고 말했다.하지만 대구지역 기초의원들의 생활임금 조례 제정 움직임에도 기초자치단체의 생활임금 도입에는 재정 문제가 걸림돌로 꼽히고 있다.지난 4일 달서구의회에서 열린 생활임금 조례 제정 정책토론회에서 대구시의 생활임금 수준을 적용할 경우 달서구 노동자 446명에게 연간 약 10억6500만 원의 추가 예산이 필요하다는 추산이 나왔다. 달서구의 재정자립도가 2023년 21.09%에서 올해 17.28%로 낮아진 상황에서 추가 인건비 확보가 쉽지 않다는 것이다.이 때문에 발제를 맡은 박태경 영남대 교수는 올해 말 조례를 제정한 뒤 내년에 대상 노동자와 임금 실태를 파악하고 재원을 마련해 2028년부터 시행하는 방안을 제안했다. 조례 제정에 그치지 않고 실제 적용 대상과 예산을 구체화하는 것이 중요하다는 취지다.생활임금 조례를 제정하더라도 실제 시행으로 이어지지 않을 수 있다는 점 역시 과제로 남는다. 조례 제정과 함께 생활임금 결정 절차, 적용 대상, 예산 확보 방안 등을 마련해야 제도가 실질적인 노동자 처우 개선으로 이어질 수 있다는 지적이 나오는 이유다.달서구청도 제도 도입의 취지에는 공감하면서 구체적인 시행 방식에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 달서구청 관계자는 12일 <오마이뉴스>와 통화에서 "재정 비상 위기 상황을 선언할 정도로 지금 구 재정이 열악한 상황"이라며 "조례가 제정되면 실질적으로 적용하는 부분들은 여러 가지를 좀 감안해야 될 상황"이라고 말했다.이어 "중앙정부에서 공공기관 비정규직에 대한 처우 개선 차원에서 적정임금을 주는 것을 권고하고 있어 그런 부분까지 포함하면 상당히 많은 예산이 지출돼야 한다"며 "조례가 통과되더라도 언제부터 시행할지는 미지수"라고 밝혔다.대구 남구청 관계자도 "남구는 생활임금 대상자가 약 250명 정도 될 것"이라며 "생활임금 조례가 제정되더라도 적정임금 가이드라인이 있어 좀 더 검토해봐야 한다"고 말했다. 그러면서 "정부가 내년부터 공공부문 기간제 근로자들에게 최저임금의 118% 이상 적정임금 가이드라인을 지시했기 때문에 생활임금 조례가 제정되더라도 크게 달라지지는 않을 것"이라고 전망했다.