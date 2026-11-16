경찰까지 출동, 한국 교회 덮친 초유의 사태

큰사진보기 ▲1971년 9월 14일 <조선일보> 관련기사. ⓒ 네이버 뉴스라이브러리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲헨리 거하드 아펜젤러 목사. ⓒ 위키백과 관련사진보기

큰사진보기 ▲기독교대한감리회(기감) 본부가 입주한 감리회관 안내석. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 기독연구원 느헤미야 원장이자 백향나무교회 담임목사로 서울대학교 종교학과(B.A.), 서울신학대학교 신학대학원(M.Div.), 미국 예일대학교(S.T.M.), 드루대학교(Ph.D.)에서 공부했다. <전광훈 현상의 역사적 기원> 등을 썼고 <월터스토프 하나님의 정의> 등을 번역했다.

감리교회의 파벌싸움이 또 폭발했다. 교단(敎團)내의 한 세력이면서 집행부 정식인가를 받지 못하고 있는 경기연회(京畿年會)가 총리원(總理院)을 강점한 것이다. 교단의 중앙행정부인 총리원과 경기연회는 이번 충돌을 계기로 다같이 교회외 일반법(一般法)에 문제 해결을 의뢰해 집안 싸움은 밖으로 번졌다. 교단의 최고 지도자인 윤창덕(尹昌德) 감독이 사표까지내 사태는 더 심해졌다. 젊은층들이 교계(敎界)의 쇄신을 요구하는데 대해 교단이 이를 받아들이지 않아 교권싸움이 심해졌다.경기연회가 총리원을 점거한 것은 지난 7일, 연회 소속 147개 교회의 목사, 장로 180여 명이 총리원에 밀고들어와 윤 감독 등 집행부 간부를 연금하는 등 소동을 부렸다. 지난 6월 이런 일을 빚었던 경기연회가 3개월만에 다시 일을 벌인 것은 그들이 주장하는 교단 쇄신이 받아들여지지 않았다는 것 때문이다. 이들의 주장은 "지난연초 총회때 부정선거로 당선된 윤 감독이 물러나고, 감리교단의 누적된 병폐인 감독 중심의 체제를 개척교회 중심으로 바꾸자"는 것. 8월 말까지 연회의 주장을 들어주겠다던 총리원이 약속을 어겨 실력행사로 나선 것이라고 이들은 말한다. 그러나 이번의 연회의 행동은 사전에 남대문서(南大門署)에 집회허가까지 내는 등 준비를 한 것.이러한 연회 측 움직임에 대해 총리원은 "빛좋은 명분을 내건 일종의 탈권(奪權)행위"라고 맞서 아예 연회의 주장을 거부하고 있다. 그러면서 지금까지 교회 내에서 문제를 해결하려던 자세를 버리고 연회 측을 불법주거침입, 기물파손혐의로 경찰에 고발했다. 경찰이 현장에 출동, 농성 중인 교인을 끌어내리자 교인끼리 치고받는 사태까지 번져, 이런 사태에 책임을 느껴 사표를 낸 윤 감독은 입원했다. (조선일보 1971.09.14)1970년 7월 인천서지방 전덕일 감리사, 여주지방 김영창 감리사, 수원동지방 안걸모 감리사, 강화동지방 김성주 감리사, 그리고 이천중앙교회 김정구 목사, 인천 숭의교회 이성해 목사와 이호문 목사 등이 송도교회에서 회집하여 '경기연회' 준비위원회를 결성했다.이들은 '서울 중심'의 교회 정치에서 소외되었던 지방 목회자들로서, 1970년 10월 총회 직전 '경기연회 창설추진위원회' 명의로 중부연회와 총회 서기부에 '연회 분립 청원 건의안'을 제출했다. 성명서를 발표하여, "서울 집중은 지방의 예속화 내지는 소외현상을 빚어내고 있음"을 지적했다.이어서 "기호지방에 있는 교회들이 지역적 사정을 고려할 때 수도 서울과 함께 획일적인 선교도 불가능할 뿐 아니라 현재의 중부연회가 다른 연회에 비해 과도하게 방대하기 때문에 교회 관리 면에서도 비효율적이라고 생각하고 대도시는 대도시의 특수성에 따라 선교하게 하고 지방은 지방적 조건에 따라 교회행정과 선교활동을 하게 함으로써 보다 발전적인 감리교회를 받들어나가고자" 한다고 주장하면서, 중부연회 소속 316개 경기도 지역 교회들의 분리를 요구했다.이런 상황에서 같은 해 10월 열린 제11회 총회는 당파 간의 알력, 정치적 흥정, 총대 선출 과정의 공정성 시비 등으로 긴장이 고조되었다. 게다가 중부연회 투표가 조작되었다는 호소문이 제기되면서 사태는 더욱 악화되었다. 결국, 논란 속에 강행된 선거에서 윤창덕 목사가 감독으로 당선되었다.이후, 자신들이 제출한 건의안이 계속 거부되자, '경기연회 창설추진위원회'는 1971년 3월 5일 독자적으로 인천 숭의교회에서 경기연회를 창설했다. 이때, "교단의 부정부패를 없이하며 지방이나 연회 경계를 철폐"하고 "우리의 요구가 관철될 때까지 연회 운영을 독자적으로" 하겠다고 천명했다. 이후 준비위원회측과 총리원측 사이에서 경기 지역 교회들을 회유하려는 경쟁이 치열하게 전개되었다. 결국, 총리원측은 경기연회를 '불법 단체'로 규정하고 경기연회에 가담한 목회자들을 '자퇴 회원'으로 간주하여 경기연회와 관계를 단절했다.이런 상황에서, 1971년 6월 10일, 경기연회측이 총리원을 점거했다. 이들은 '중부연회와 총회의 불법과 부정 시정하고, 인천 내리교회 공동묘지 불법 매각의 책임, 총리원 기구 개편 등을 요구했다. 이때, 감신대생들도 교단 정화와 부정 제거를 요청했다. 얼마 후, 총회원 측과의 대화를 통한 문제해결을 기대하고 농성을 중지했다. 양측은 수차례 접촉하며 해법을 모색했고, 8월말까지 중부연회 부정선거를 밝히기 위해 재개표를 실시한다는데 합의했다. 하지만 8월말이 지나도록 총회측이 합의 사항을 이행하지 않자 농성을 재개했다. 9월 7일, 경기연회 소속 교역자와 평신도 180여 명이서울 광화문 감리회관 내 총리원 사무실을 점거하고 농성에 들어간 것이다.이 사태에 대한 책임을 지고 윤창덕 감독이 8일 이사회에 사표를 제출했고, 윤 감독의 사표수리 문제와 경기연회 문제를 해결하기 위해 14일 총리원 이사회가 소집될 예정이었다. 하지만 농성중인 경기연회측과 윤 감독을 지지하는 동부연회측이 10일 총리원 사무실 입구에서 충돌하면서 사태는 걷잡을 수 없이 악화되고 말았다. 결국, 경찰기동대가 현장에 투입되었다. 점거 농성이 장기화되면서 감리교 본부(총리원)의 행정 기능이 마비되었고, 양측 간의 물리적 대치와 고소·고발전이 이어지며 사회 언론도 대서특필했다. 결국, 이 점거 사건은 지역 연회의 분립 요구를 넘어, 교단 내의 고질적인 교권 정치와 금권·부정 선거를 타파해야 한다는 '감리교회 갱신운동'의 기폭제가 되었다.한국에서 감리교회의 역사는 1885년 헨리 아펜젤러 선교사(미 북감리회)와 1896년 클라렌스 리드(미 남감리회)를 통해 시작되었다. 이후, 선교 지역과 행정 체계를 달리하는 미 북감리회(미감리회)와 미 남감리회(남감리회)로 나뉘어 발전했지만, 선교부 중심의 분립 체제를 극복하고 자치적인 한국 교회를 세우기 위해 양 선교부가 합동하기로 합의했다. 마침내 1930년 12월 개성에서 합동총회를 열고 단일 교단인 '기독교조선감리회'가 출범했다. 하지만 중일전쟁과 태평양전쟁 시기에 일제의 황민화 정책이 극심해지면서 교단 내부는 일제에 협조하려는 세력(혁신교단 측)과 신앙의 순수성을 지키려는 세력이 대립·갈등했다. 결국, 1945년 7월 일제의 강압으로 모든 개신교 교단이 해체되어 '일본기독교 조선교단'으로 강제 통폐합되면서 감리교단은 일시적으로 소멸했다.광복 직후 감리교회를 다시 세우는 과정에서 일제강점기 신사참배 및 친일 행적 청산 문제와 교권 주도권을 둘러싸고 극심한 갈등과 분열이 발생했다. 즉, 재건파와 부흥파(총리원파)로 분열한 것이다. 일제 말기 감리교 지도부의 친일 행적을 강하게 비판하며 철저한 회개와 인적 쇄신을 요구한 세력을 중심으로 1945년 9월 '기독교조선감리회 재건총회'가 조직되었다. 이들이 '재건파'다. 반면, 기존 교단 행정 조직과 재산을 승계한 지도부 중심으로 교단 부흥을 내세우며 1946년 별도의 총회가 구성되었다. 그들이 "교회 복흥방침"을 발표했기 때문에, '복흥파'가 되었다. 하지만 양측의 분열이 길어지자, 교단 내 중도 세력과 선교사들의 중재로 1949년 4월 서울 정동제일교회에서 합동총회가 개최되었다. 교단 명칭을 '기독교대한감리회'로 변경하고 재통합에 성공했다.하지만 이 통합은 오래가지 못했다. 해방 후 재건파·부흥파의 갈등과 지역·학연 기반이 얽히면서 교단 내 권력 구도가 '호헌파'와 '성화파'로 재편되었기 때문이다. 1950~60년대 내내 총회와 연회 감독 선거 때마다 두 계파 간의 극심한 선거 과열, 법정 소송, 총회 파행이 반복되었다. 이러한 구조적 모순이 1970년 중부연회 개표 부정 사건으로 폭발하고 1971년 경기연회 분립 및 총리원 점거 사태로 이어진 것이다.1974년 10월, 정동제일교회에서 열린 감리교회 제12차 총회는 감독선거를 둘러싸고 '호헌신파'와 '성화파' 간의 극단적 대립 속에 파행을 거듭했다. 결국, 12월 12일 성화파 후보 홍현설 목사를 지지하는 총대 40여 명이 종교교회에 모여 '감리교회 갱신총회'를 새로 결성했다. 이렇게 총회가 다시 둘로 갈라지자, 정동제일교회를 비롯한 일부 교회들이 중립을 선언했다.미국 선교사들도 중립을 지키며 선교비 지원을 중단했다. 이로 인해 교단은 총리원, 연합총회(구 경기연회), 갱신총회, 중립파로 분열했다. 하지만 이런 비극적 상황을 극복하기 위해 1975년 11월 기존 총리원을 제외한 연합총회, 갱신총회, 중립파가 먼저 모여 '통합총회'를 구성했다. 그리고 마침내 1978년 10월 27일 합동총회를 개최하고 총리원과 통합총회가 통합을 이루었다. 특히, 이때 권력 집중을 해소하기 위해 복수(다원) 감독제를 도입했고, 개교회의 자율성을 보장하기 위해 담임청빙제를 실시했다. 또한, 교단 정치에서 평신도의 참여도 대폭 확대했다.이후 한국 감리교회는 교단 분열 없이 '기독교대한감리회(기감)'라는 단일 교단 체제를 현재까지 유지하고 있다. 하지만 2004년 '4년 전임 감독회장제'를 재도입하면서 2008년부터 10여년간 감독회장 선거를 둘러싸고 극심한 내홍을 겪었다. 최근에는 교인 수 감소, 동성애·퀴어축제 참여 목회자 징계 문제, 신학대학교(감신대·목원대·협성대) 통합 논의, 목회자 세습 방지법 유지 여부 등에 관한 내부 갈등이 지속되고 있다. 이것은 단지 감리교회만의 예외적인 현상이 아니라, 현재 한국 개신교 전체가 직면하고 있는 구조적·현실적 문제다. 이런 상황에서 교회 내부의 갈등과 분열은 자멸의 지름길이다. 지연, 학연, 권력, 돈 앞에서 분열하는 종교는 결코 위기에 처한 세상의 빛과 소금이 될 수 없기 때문이다.