누군가의 베개가 되어 살아간다는 것

큰사진보기 ▲출판기념회에서 시집 <베개>를 설명하는 이종대 시인 ⓒ 이상기 관련사진보기

한 발자국씩 뒤로 멀어지듯 삶도

하나씩 버리면서 물러서야 하는 것인지도 모른다.

애착도 그리움도 너를 향한

가슴 저리던 내 사랑도

뒤로 걸으니 평생을 따라오는 그림자가 비로소 보였다.

그림자는 앞으로 걸어오고 있었다.

큰사진보기 ▲이종대 시인의 시집과 수필집 ⓒ 이상기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이종대 시인의 시 '베개'를 박해순 친구가 시화(글그림)로 만들었다. ⓒ 박해순 관련사진보기

긴 기도



실뿌리로부터 끌어올린/ 간절함/ 머무는 자리

마침내 돋아난 연두

봄비 한 대접

큰사진보기 ▲출판기념회에 참석한 가족: 이날 출판기념회에 이종대 시인 부부, 세 명의 자식, 두 명의 손주가 참여했다. 이종대 시인의 가족은 며느리, 사위, 손주까지 다 모이면 15명이나 되는 대가족이다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲시집 출간을 축하하는 사람들 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲이종대 시집 출판기념회 프로그램 ⓒ 남구현 관련사진보기

이종대 시인은 충북 청주에서 활동하는 중견 시인이다. 초등학교 때 백일장에 나가 문학상을 받았고, 중·고등학교에서 문예반에 들어가 시를 쓰기 시작했다. 대학 졸업 후 중등학교 국어 교사를 하면서 본격적인 시인의 길로 들어섰다. 1995년 <청주문학>창간호와 <내륙문학> 32집에 시를 발표하면서 문단에 데뷔했다. 1996년 월간 <문예사조> 신인상을 받았다. 2002년 첫 시집 <어머니의 새벽>을 냈다.이종대의 시에서 가장 중요한 모티브이자 화두가 어머니다. 그것은 일찍 돌아가신 아버지를 대신해 어머니가 가정을 꾸리며 많은 고생을 하셨기 때문이다. 그 시절 이야기기가 시 속에 녹아 있다. 대표적인 시가 '칼국수'다. 그리고 어머니는 아끼고 절약하는 것이 일상이었다고 한다. 특히 전기를 아껴 등불 하나, 컴퓨터, 에어컨까지 잔소리했던 모양이다.그렇지만 이종대 시인은 '주마등'이라는 시에서 어머니와 대비되는 엄한 아버지와 선생님의 벌줌에 대해 이야기한다. 저녁 밥을 먹다가 동생의 고자질로 아버지의 커다란 손바닥이 양 볼로 날아들던 순간을 기억한다. 초등학교 6학년 반장일 때 자율학습을 해야 하는데, 만화방에 갔다고 담임선생에게 봉걸레 자루로 맞은 기억을 떠올린다.교사 생활에 바빴는지 이종대 시인은 2011년에야 두 번째 시집 <뒤로 걷기>를 낸다. 뒤로 걷는 것이 건강에 좋다는 주장이 매스에서 나온 적이 있었다. 그 때문에 많은 사람들이 뒤로 걷는 운동을 했다. 이종대 시인도 뒤로 걷다가 시 한 편이 생각났고, 그것이 시와 책 제목이 되기까지 했다. 앞으로만 가는 것이 당연한 듯하지만, 가끔은 뒤로 걸을 때 그림자와 운명 그리고 삶이 보인다는 내용이다.이종대 시인은 나이 60년이 된 2016년 제19회 내륙문학상을 받았다. 늦어도 많이 늦었다. 그것은 그가 다작 시인도 아니고, 학교 일 때문에 문단 활동에 적극적으로 참여할 수 없었기 때문으로 보인다. 그렇지만 칠순이 넘은 이종대 시인은 현재도 내륙문학회와 충북 작가회의 등의 동인으로 활동하고 있다.2021년 이종대 시인은 <꽃에게 전화를 걸다>를 낸다. 이 시집 역시 꽃과 나무를 통한 어머니와의 대화다. 그것은 어머니가 좋아했던 꽃과 나무를 통해 사랑, 그리움, 안타까움을 표현하고 있기 때문이다.2022년에는 수필집 <안고 업고 웃고>를 냈다. 2012년 봄부터 신문에 연재한 칼럼을 모아 엮은 책이다. 칼럼을 연재할 때 역시 어머니가 독자이자 평론가였다고 한다. 그러면서 책을 내기 3년 전 세상을 떠나신 어머니에 대한 그리움과 감사의 마음을 도입부 작가의 말에 쓰고 있다.2026년 8월 이종대 시인은 시집 <베개>를 냈다. 시집에는 작가의 말이나 서문 등이 없다. 단 한 문장으로 "이 시집이 낮은 마음에 깜빡이는 불빛으로 읽히길 소망한다"고 적었다. 시인의 겸손이 보이는 대목이다. 책 제목으로 쓰인 시 '베개'도 떠받침과 받듦이 전부인 삶을 살고 있다. 지치고 쓰러진 인간을 위해 제 한 몸을 바친다. 베개를 떠받듦만이 전부인 성자로 표현하고 있다.시집 <베개>는 4부로 구성되어 있다. 제1부가 '받듦만이 전부'다. 이 구절은 시 '베개'에 나오는 마지막 문장의 일부다. 제2부가 '봄비 한 대접'이다. 이 구절은 시 '생일'에 나오는 마지막 문장이다. 탄생을 향한 긴 기도가 이루어진다. 이어 실뿌리로부터 물이 끌어올려지고 정성을 다해 연둣빛 잎을 만들어낸다. 그게 신록이다. 여기에 봄비 한 대접 쏟아지면 잎은 무성해진다. 생명의 신비를 표현하고 있다.제3부는 '밥풀나무'다. 밥풀 붙은 손주를 보면서 아버지를 생각하는 시다. 이종대 시인에게 가족은 시의 중요한 모티브다. 어머니 아버지에 이어 손주까지 나온다. 아내 이야기도 있다. 아내는 나에게도 소중하지만, 가족 모두에게 더없이 필요한 존재다. 더 나가 희생하는 존재다. 손주들 일곱이 떠난 자리, 아내는 파김치 되어 거실에 대자로 누워 있다. 그렇지만 얼굴에는 벙긋벙긋 웃음이 가득하다.제4부는 '늘 여기 있네'다. 우리 인간이 가지고 소망과 믿음과 꿈을 이야기하고 있다. 기독교에서는 믿음·소망·사랑을 이야기한다. 그렇지만 이종대 시인은 사랑 대신 꿈을 택했다. 그것이 바로 다르게 보이고 낯설게 하기다. 삶에 있어서는 희망(Hoffnung)이 있어야 하고 사람들에게는 믿음(Glaube)이 있어야 한다. 그리고 반백 년 너머 산 우리에게는 꿈(Traum)이 있어야 한다. 그것도 늘 푸른 꿈이.이종대 시집 <베개> 출판기념회는 시인의 고등학교 친구들이 주최했다. 글을 좋아하는 친구들이 모여 구인회가 만들어졌고, 분기별로 한 번 정도 모여 문학을 얘기하고, 살아가는 이야기를 나눈다. 지난 8월 이종대 시인이 <베개>라는 시집을 냈고, 바로 출판기념회를 하려고 했다. 그런데 금년 여름이 유독 더워 찬 바람이나 불면 하자고 연기를 한 바 있다.10월이 되어 출판기념회 날짜를 잡으려고 하니 행사가 많고 다들 바빠 날짜를 확정할 수 없었다. 그래서 11월 11일로 정해졌고, 주관은 시인과 가장 가까운 남구현 백원서원 문화협회 이사장이 맡아 하기로 했다. 남구현 이사장은 이종대 시인의 죽마고우로 초등학교 고등학교 동창이다. 남구현 이사장은 현재 진천군 이월면에 거주하며 백원서원 복원에 인생을 걸고 활동하고 있다.그 때문에 출판기념회를 진천군 이월면에 있는 베이커리 카페 스몰 콤마에서 하게 되었다. 이종대 시인 역시 고향이 충북 진천군 진천읍이어서 고향에서 하는 출판기념회를 기꺼이 받아들였다. 이날 모인 사람은 구인회 회원, 진천군 문인협회 회원, 백원서원 복원을 위해 노력하는 사람들, 진천의 문화예술인, 이종대 시인의 친구와 선후배 등 70여 명이었다. 사회는 진천군 문화복지국장을 지낸 정덕희가 맡았다.문학평론가인 이석우 시인이 출판기념회에 참석해 축사를 했다. 그것은 이석우 시인이 <베개>의 해설(評論)을 썼기 때문이다. 평론의 제목은 <생명을 깨우는 봄비 한 대접>이다. 봄비 한 대접은 이종대 시인의 '생일'에 나오는 마지막 시구다. 봄비 한 대접이 만물을 성장시킨다는 뜻이다. 이석우 평론가는 한 대접의 봄비가 생명을 살리고 선물처럼 새잎을 틔운다고 말하고 있다. 그리고 이러한 과정이 숭고한 우주적 사건이라고 말했다.환영사를 한 남구현 이사장은 이종대 친구의 시에서 "고향에 대한 향수, 친구와 나눈 우정을 일깨우는 한편의 노래를 읽게 된다"고 말한다. "평범한 주변 사람, 부모님, 가족, 친구를 소재로 그리움과 사랑을 이야기해 내면 깊숙한 감동을 준다"는 것이다. 친구인 신청호 시인은 축사를 했다.이번 출판기념회에서는 구인회 박해순 회원이 글씨를 쓰고 그림을 그린 '베개' 시화(詩畫: 글그림)를 이종대 시인에게 증정하면서 시를 낭송했다. 그리고 안국훈 회원은 '혼자 피는 꽃'을 낭송했다. 축하 공연으로는 양악과 국악으로 이루어졌다. 성악가 주현경이 'You raise me up'과 고향의 노래를 불렀다. 국악으로는 진천 아리랑을 불렀다.