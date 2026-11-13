상여와 살풀이춤에 담은 김진석 소방위 추모

큰사진보기 ▲<팔도거리 풍류>, 관객과 함께 어우러지다.무대의 흥이 객석 통로로 이어졌다. 연희자들이 관객 가까이에서 놀이를 펼치고 있다. ⓒ 정은파 관련사진보기

큰사진보기 ▲<팔도거리 풍류> 프로그램북표지 디자인: 디자인숲 여현정 ⓒ 디자인숲 여현정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<팔도거리 풍류> 프로그램북 공연 소개디자인: 디자인숲 여현정 ⓒ 디자인숲 여현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲<팔도거리 풍류> 프로그램북 단체 소개 및 출연진과 제작진. 디자인: 디자인숲 여현정.<팔도거리 풍류> 프로그램북 단체 소개 및 출연진과 제작진. ⓒ 디자인숲 여현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲<팔도거리 풍류>의 3막 구성안내 프로그램 소개디자인: 디자인숲 여현정 ⓒ 디자인숲 여현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔도거리 풍류 출연진이 무대에서 관객에게 인사하고 있다. ⓒ 정은파 관련사진보기

남사당놀이의 전통인형극인 '덜미'가 팔도의 춤과 소리를 잇는 길잡이가 됐다. 인형의 재담을 따라 시작된 유람은 무대를 넘어 객석과 로비로 이어졌다. 지난 11월 5일 오후 7시 과천시민회관 소극장에서 열린 한뫼국악예술단의 <팔도거리 풍류>다.과천문화재단의 지역 예술단체 지원사업 '아티스트 IN 과천'으로 마련된 이번 공연은 오은명 예술감독을 중심으로 전통인형극 덜미와 각 지역의 춤, 소리를 엮었다.이야기의 출발점에는 과천의 사찰 '연주암'이 등장했다. 지역의 장소를 덜미의 이야기 안으로 끌어들인 방식은 과천 시민에게 익숙한 공간을 새롭게 바라보게 했다. 관객은 자신이 사는 고장을 소재로 한 공연에 흥미를 느끼고, 인형들의 재담을 따라 다른 지역의 춤과 소리로 발걸음을 옮길 수 있었다.첫 무대인 <승무>는 품위와 격조 높은 춤사위로 알려져있는데 이번 승무는 류영수 교수와 함께 그의 제자인 이우영·손현진 등이 참여한 3인 승무로 진행됐다. 전통 인형극과 실제 춤이 한 공연의 흐름 안에 놓이면서, 관객은 덜미의 이야기에서 춤의 장면으로 자연스럽게 시선을 옮겼다. 남기문의 '덜미'는 고요한 춤사위와 북가락의 신명을 담은 이매방류 <승무>를 시작으로 다음 장면으로 넘어가는 길을 열었고, 각기 다른 지역의 춤을 연결하는 중심 역할을 했다.<살풀이춤>에서는 상여가 등장하고 덜미 인형들이 나와 재담을 나누며 장면을 이어 갔다. 상여와 인형극, 춤이 어우러진 이 대목은 '부천 공장 화재 진압' 중 순직한 고 김진석 소방위의 넋을 위로하는 시간이었다. 팔도를 유람하는 해학의 여정 안에 동시대의 아픔을 함께 기억하는 시간이 놓인 점도 이번 공연의 특이점이었다.오은명은 국가무형유산 살풀이춤 이수자로 오랜 시간 노련하고 품격 있는 춤을 선보인 과천의 예술가이다. 그녀의 살풀이춤은 엎어지는 사위에서는 삶의 희로애락이 담겨있고, 수건을 채어 감는 사위에서는 힘이 실려있었다. 수건이 만들어 내는 화려한 움직임 속에서도 소박함이 느껴졌고, 다소 거친 듯 꾸미지 않은 몸짓과 호흡에는 대쪽같은 기상이 함께 배어 있었다. 매끈하게 다듬어진 선으로만 설명하기 어려운 멋스러움이었다. 몸을 낮추고 다시 움직임을 이어 가는 과정에서 애도의 감정이 관객에게 고스란히 전해져 숨소리마저 조심스러웠다.<장구춤> <화란춘성>은 '천안삼거리'를 부르며 등장해 유람의 흥을 이어 갔다. 노래에서 춤으로 넘어가는 흐름이 자연스러워 공연 전체의 맥을 잘 이어갔으며 화려한 발디딤 사위가 더해지면서 무대의 흥이 한층 높아졌다.<강원도 소리>는 이날 필자가 보기에 관객의 호응이 가장 뜨거웠던 대목이다. 남편을 찾는 할미 덜미의 등장에 재미를 더하고 인형극의 재담과 소리가 어우러지면서 관객은 어느새 강원도 노랫가락에 흠뻑 빠져들어 박수소리가 객석을 울렸다. 경기도 무형유산 경기소리긴잡가 전승교육사인 이윤경이 '한오백년'과 '강원도아리랑'을 불렀다.유람길이 통영에 닿자 <승전무 칼춤>이 펼쳐졌다. 이순신 장군의 충절과 군사들의 사기를 떠올리게 하는 기개 있는 춤사위가 눈길을 끌었다. 특히 연풍대 사위에서 양손의 칼을 허리 쪽으로 겨눈 채 회전하는 장면이 매우 인상적이었다. 몸의 회전과 칼의 방향이 만드는 조형미에 날카로운 칼날의 긴장감이 겹쳤다. 아름다움과 서늘함이 동시에 느껴지는 순간이었다.<동초수건춤>은 독특한 음악적 구성으로 춤사위에 더욱 몰입되었다. 고운 춤사위와 느린 움직임이 어우러져 마치 그림이 움직이는 듯했다. 서둘러 다음 동작으로 넘어가기보다 움직임이 흐르는 과정을 바라보게 하는 춤이었다. 앞선 장면의 강한 기개와는 또 다른 결로 유람의 풍경을 넓혔다.<답교쇠놀이춤>은 토속적인 춤사위에 신명이 더해졌다. 상쇠를 중심으로 징춤이 어우러진 구성이 특색을 드러냈고, 타악과 몸짓이 함께 춤판의 흥을 끌어올렸다. 각 지역의 춤과 소리를 만나 온 여정이 함께 어울리는 마당으로 모이는 대목이었다.<쇠놀이춤>을 마친 뒤에는 과천무동답교놀이가 이어졌고 팔도 유람을 마친 예술단의 연희는 객석 통로를 거쳐 소극장 로비로 이어졌다. 출연진과 관객이 가까이 어울리면서, 공연을 보는 자리는 함께 즐기는 놀이마당이 됐다.