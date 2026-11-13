사진 한 장에 담긴 이웃의 마음... 현대제철, 19년 나눔의 기록 펼치다

큰사진보기 ▲현대제철의 사회공헌 활동을 사진으로 만난 시민들이 관람에 그치지 않고 기부로 마음을 보태면서 이웃사랑의 의미를 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행사장에서는 지역의 어려운 이웃을 위한 기부금 전달과 기념촬영, 전시 관람이 이어지면서 현대제철은 지난 11일, 당진시복지재단에 사회공헌 기금 2000만 원을 전달하며 지역사회와 함께하는 나눔의 뜻을 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지역을 위한 나눔은 거창한 구호보다 이웃의 일상을 살피는 작은 실천에서 시작된다. 도움이 필요한 곳에 찾아가 일손을 보태고, 어르신의 안부를 묻고, 아이들과 배움을 나누는 시간들이 모여 지역사회의 변화를 만든다. 이에 현대제철 당진제철소가 지난 19년간 지역 곳곳에서 이어온 사회공헌 활동을 사진으로 펼쳐 보였다.지난 11일 당진시 채운동 미광다방 화이트홀에서 '2026 현대제철 나눔 사진전'이 개막했다. '가슴 뛰는 행복한 동행'을 주제로 열린 이번 전시는 2007년부터 이어온 나눔의 발자취를 시민들과 공유하고, 기부 참여를 확산하기 위해 마련됐다. 무엇보다 전시 첫날 오전 10시에는 현대제철 임직원과 당진시노인복지관 최태선 관장을 비롯한 직원들이 전시장을 찾아 사진을 관람했다. 이어 오후 1시 30분 열린 개막식에는 김기재 당진시장과 당진교육지원청 관계자, 하람어린이집 원장 등 지역사회 인사들이 참석해 전시의 의미를 함께 나눴다.전시장에는 임직원 봉사활동을 비롯해 해피프리즘 가족봉사단, 마중물 주부봉사단, 교육기부, 지역사회 맞춤 나눔 활동 등 다섯 가지 영역의 기록이 걸렸다. 기업 임직원에서 가족봉사단, 주부봉사단까지 참여 주체도 다양하다. 봉사의 현장은 달랐지만 지역 주민과 만나고 필요한 곳에 손을 보태며 쌓아온 시간이라는 공통점이 있다.사진을 따라가다 보면 봉사가 단순히 물품을 전달하거나 일손을 돕는 활동에 그치지 않는다는 사실을 확인하게 된다. 어르신 곁에서 이야기를 듣고, 아이들에게 배움의 기회를 나누며, 이웃의 어려움을 함께 살피는 과정에는 사람을 향한 관심과 관계의 지속성이 담겨 있었다. 사진전은 그동안의 활동을 돌아보는 동시에 지역사회에서 나눔이 어떤 모습으로 이어져 왔는지 생각하게 한다.이번 전시가 눈길을 끄는 또 다른 이유는 관람객도 나눔에 동참할 수 있다는 점이다. 전시장에 마련된 기부 참여를 통해 관람객이 자발적으로 보탠 성금은 지역의 어려운 이웃을 위해 사용될 예정이다. 사진을 감상하는 데서 그치지 않고 시민의 마음을 실제 나눔으로 연결한다는 취지다.이만곤 현대제철 당진제철소 사업부장은 "사진 한 장마다 현장을 찾아간 임직원과 기꺼이 곁을 내준 이웃의 시간이 함께 담겨 있다"며 "촘촘히 담아 놓은 기록을 보며 지역에 필요한 일이 무엇인지 다시 묻고, 다음 나눔의 현장으로 발걸음을 잇겠다"고 밝혔다.김태선 당진시노인복지관 관장은 어르신 복지에서 지속적인 관심과 정서적 교류의 중요성을 짚었다. 김 관장은 "어르신들은 누가 무엇을 주었는지만큼 누가 곁에 앉아 이야기를 들어주었는지도 오래 기억하신다"며 "사진 속 만남이 전시장 밖에서도 이어지도록 지역의 손길과 어르신의 일상을 세심하게 잇겠다"고 말했다.김미정 마중물 주부봉사단 단장은 전시장에 걸린 사진을 한 장씩 살펴보며 봉사 현장에서 함께했던 이웃들을 떠올렸다. 김 단장은 "봉사할 때는 할 일을 먼저 살폈는데, 사진을 보니 함께한 분들의 표정이 먼저 들어온다"며 "다시 찾아뵈었을 때 반갑게 안부를 나눌 수 있도록 이웃의 일상을 꾸준히 살피겠다"고 말했다.무엇보다 현대제철의 나눔 사진전은 이번이 처음은 아니다. 2016년과 2017년에도 사진전을 열어 기부금과 모금액을 장애인 가족과 지역 복지시설 등에 전달했다. 그러면서 사진을 통해 사회공헌 활동을 공유하고 시민들의 참여를 이끌어내는 방식으로 나눔의 범위를 넓혀온 셈이다.아울러 2007년부터 이어온 현대제철의 나눔 활동은 19년 동안 지역 곳곳의 봉사 현장에서 이웃과 마주하며 쌓아온 시간으로,이번 사진전에는 그동안의 활동을 담은 사진뿐 아니라, 전시장을 찾아 지난 기록을 살펴보고 모금함에 성금을 보태는 시민들의 모습도 담겼다. 봉사 현장에서 시작된 나눔이 사진을 매개로 시민들의 참여를 만나 또 다른 이웃에게 향하고 있었다.사진전은 오는 14일까지 당진시 백암로 18 미광다방 화이트홀에서 열린다. 오전 10시부터 오후 8시까지 관람할 수 있으며, 시민 누구나 전시장을 찾아 사진을 감상하고 기부에 참여할 수 있다. 1만 원 이상 기부한 시민에게는 기부금 영수증이 발급된다.