젠슨 황의 사과문을 읽고 드라마를 틀었다

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서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.

큰사진보기 ▲지난 10월 13일 파리에서 열린 기자회견에서 미국 기술 기업 엔비디아(Nvidia)의 공동 창업자이자 사장 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 지켜보고 있는 모습. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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지난해 10월, 한국을 찾은 젠슨 황이 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 깐부치킨에서 치맥을 즐겼다. 세계적인 기업의 수장들이 치킨집에서 건배하고 웃는 모습이 의외로 소탈해 보여 호감이 갔다. 올해 6월 예능프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 대학 시절 아내를 만나 연애한 이야기를 들려줬다. 녹화장을 찾은 아내와 딸에게 다정한 눈빛을 보내던 모습도 인상 깊었다.11월 8일, 불륜 의혹 기사를 접하고 적잖이 놀랐다. 아내에게 충실하지 못했고 가족에게 상처를 줬다는 사과문이 공개된 뒤 회사 임원과의 또 다른 혼외 관계 의혹까지 보도됐다. 이후 불륜과 국가안보 관련 의혹이 확산되는 가운데, 엔비디아는 12일(현지시간) 젠슨 황이 사장, 최고경영자, 이사회 이사직에서 사임했다고 발표했다.방송에서 보여준 다정함이 전부 거짓이었다고 단정할 수는 없다. 다만 호감이 갔던 장면들과 외도 기사가 겹쳐 떠오르면서 씁쓸한 마음이 들었다. 화면에 보이는 모습이 한 사람의 전부가 아니라는 것쯤은 알 만큼 나이를 먹었지만, 이런 소식을 접하면 여전히 속상하다. 몇 번의 예능과 인터뷰만으로 사람을 너무 쉽게 평가한 스스로에 대한 실망도 있다.명문대 졸업장, 유명한 기업과 높은 직함, 기부 소식에 방송에서 보여준 소탈한 모습까지 더해지니 어느새 존경할 만한 사람이라고 생각했던 것이다. 한 분야에서 크게 성공했다는 사실이 사람의 됨됨이까지 보증해 주지는 않는데 말이다. 옳은 말을 한다고 해서 그 말대로 살아가는 것도 아니다.학벌이 중요하지 않다면서 자녀의 입시 앞에서는 학교 이름에 매달리고, 평등을 외치면서 사람을 직함과 인맥으로 가르는 유명인들이 있다. 우정을 자랑하다가 친구가 없는 자리에서는 걱정하는 척 악담을 늘어놓기도 한다. 청빈을 가르치는 종교인이 고급 시계를 차고 스포츠카를 몰고 다닌다면 그 가르침을 예전처럼 받아들일 수 있을까. 모순이 드러나고 나면 한때 마음에 새겼던 말들마저 공허하게 들린다.외모지상주의를 강하게 비판하면서 정작 자신은 염색을 하고, 쌍꺼풀 수술이나 피부과 시술을 받고, 체중 감량 약을 쓰기도 한다. 외모를 가꾸는 것 자체가 잘못은 아니다. 외모로 평가받는 사회에서 누구도 그 압박을 완전히 벗어나기는 어려울 테니까. 그렇다면 다른 사람의 선택도 이해할 수 있어야 하지 않을까. 자신이 하면 관리이고 보통 사람이 하면 허영이라는 식이라면 그 비판이 진심으로 들리기 어렵다.사람은 모순적인 존재다. 나 역시 마찬가지다. 성공하고 싶고, 아름다워지고 싶고, 자식에게 좋은 기회를 주고 싶은 마음을 부정하지 않겠다. 신념과 행동이 어긋날 때마다 매번 양심이 이기는 것도 아니다. 그걸 알기에 남에게 조언하거나 잘하는 일을 자랑스럽게 이야기하지 않으려 노력한다. 잘난 것도 없지만 쓸데없이 겸손한 이유이기도 하다.그래서 자신의 욕망은 온갖 말로 정당화하면서 남에게는 도덕을 설교하는 유명인들을 보면 더 지긋지긋하다. 남이 인맥으로 자녀 취업을 도우면 특혜이고, 자기가 하면 부모의 정성이라는 태도. 공정을 말하면서 자기에게 찾아온 특권은 놓지 않으려는 모습. 차라리 인정받고 싶고 남보다 앞서고 싶다고 솔직히 말하면 어떨까. 인간의 욕망이 뭐 그리 부끄러운 일이라고. 아예 입바른 소리를 하지 말든가. 세속의 탐욕은 한 줌도 내려놓지 못하면서 왜들 그렇게 부처가 되려고 애쓰는지 모르겠다.유명인들이 역경을 딛고 성공한 이야기나 오랫동안 지켜온 신념을 들으면 그들처럼 성실하고 바르게 살아야겠다고 마음먹곤 했다. 그래서 말과 행동이 다르다는 사실을 알게 되면 단순히 유명인 하나에게 실망하는 것으로 끝나지 않는다. 존경했던 마음, 닮고 싶었던 마음까지 허망해진다. 이름이 알려지고 영향력이 큰 사람일수록 상처가 깊은 건 그들의 말에 더 큰 기대를 걸었기 때문일 것이다.소셜미디어의 인플루언서 중에도 비슷한 이들이 있다. 좋은 부모, 좋은 친구, 올바른 시민이라는 모습을 끊임없이 내보인다. 일상을 나누는 일이 문제는 아니지만, 사는 일보다 잘 사는 것처럼 보이는 데 더 공을 들이는 것처럼 보일 때도 있다. 평소 내세우던 말과 다른 행동으로 구설수에 오르면 선량해 보였던 모습까지 관심을 얻기 위한 연출이었나 싶어 씁쓸해진다.결국 쌓이는 것은 의심이다. 공정을 강조하는 유명인에게는 자기 손해를 감수하면서도 원칙을 지킬지 묻게 되고, 우정을 이야기하는 사람에게는 친구가 없는 자리에서도 같은 마음일지 궁금해진다. 사람의 진심을 함부로 의심하고 싶지는 않지만 존경하거나 좋아했던 사람들의 말과 다른 행동이 알려질 때마다 다음에는 누구를 믿고 좋아해도 될지 망설이게 된다.기대하지 않았다면 실망할 일도 없었을 것이다. 겉모습이 전부가 아니라는 걸 알면서도 다정한 사람을 좋아하고 훌륭한 사람을 존경하고 싶다. 좋은 점을 닮고 싶은 마음도 여전하다. 그 마음이 남아 있으니 상처를 받는다. 그렇다고 사람을 좋아하는 마음까지 잃고 싶지는 않다.요즘엔 드라마를 튼다. 유치한 로맨스판타지를 보며 낄낄거리고, 우스꽝스러운 캐릭터가 나오는 만화의 주제가를 흥얼거린다. 사람들과 있을 때보다 더 많이 웃는다. 화면 속 인물들은 그냥 웃기고, 그냥 귀엽고, 때로는 대놓고 악하다. 거짓말을 하고 배신하더라도 이야기를 따라가다 보면 속내가 드러난다. 그래서 좋아할 때도 미워할 때도 마음이 한결 편하다.자신의 욕심에는 온갖 이유를 붙이고 남의 욕심에는 훈계를 늘어놓는 사람들에게 질린 날이면 차라리 이야기 속 인물들에게 마음을 쓴다. 어쩌면 그렇게 실컷 웃는 동안 사람에게 받은 상처도 조금씩 아물고 있는지 모르겠다.