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큰사진보기 ▲그린 리모델링으로 거듭난 대구시립동부도서관 외관과 야외 친환경 시설. 가을 단풍에 둘러싸인 도서관 전경 및 주차장 지붕 태양광 설비(왼쪽), 햇빛과 바람으로 전기를 생산하는 하이브리드 가로등(가운데), 태양광 패널을 지붕으로 활용한 야외 쉼터 '태양광 파고라'(오른쪽)의 모습이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구시립동부도서관 1층 풍경. 친환경 건축의 가치를 체험할 수 있는 그린 리모델링 홍보관 입구(왼쪽 위)와 내부 전시 공간(오른쪽 위), '제42·43회 기상기후 사진·콘텐츠 공모전' 수상작 전시장(왼쪽 아래), 여백의 미와 초록빛 식물이 어우러진 1층 중앙 로비(오른쪽 아래) 모습이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲'여백의 미'가 돋보이는 대구시립동부도서관 내부. 2층과 3층을 잇는 계단형 강연 공간(왼쪽 위)과 대형 서가 전경(가운데 위), 탁 트인 시야와 여유로운 배치가 인상적인 열린 자료실(오른쪽 위), 3층 난간에서 내려다본 중앙 계단과 휴식 공간(왼쪽 아래), 가을 단풍이 내다보이는 창가 열람석(가운데 아래), 감각적인 주제별 북 큐레이션 전시(오른쪽 아래) 모습이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"공간이 넓어서 내가 무엇을 하는지 옆 사람이 볼까 걱정하지 않아도 돼서 좋아요."

큰사진보기 ▲아이들의 눈높이에 맞춘 대구시립동부도서관 1층 어린이 자료실. 신발을 벗고 편히 앉아 책을 읽을 수 있는 초록빛 독서 마루(왼쪽 위·가운데 위)와 호기심을 자극하는 원형 통로(오른쪽 위), 아늑한 아치형 독서 공간(왼쪽 아래), 다채로운 원서를 만날 수 있는 영어자료실(가운데 아래), 낮은 서가가 정겹게 배치된 어린이 열람실 전경(오른쪽 아래)이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲신암공원의 가을과 친환경 에너지가 어우러진 도서관 야외 테라스. 탁 트인 전망 너머로 붉게 물든 신암공원 단풍이 한눈에 들어오는 3층 야외 테라스(왼쪽 위), 난간 아래 지붕에 설치된 태양광 발전 패널과 가을 하늘(왼쪽 아래), 푸른 하늘을 향해 뻗은 웅장한 건축 기둥과 구조물(오른쪽)의 모습이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

이사를 갈 때 사람마다 집을 고르는 기준이 다르다. 역세권이나 학군, 대형마트 유무를 따지는 이들이 많지만, 내게 첫 번째 조건은 단연 '걸어서 갈 수 있는 공공도서관'이다.지금 사는 동네로 터를 잡은 이유도 집 옆에 야트막한 신암공원이 있고, 공원 능선만 넘으면 1995년 문을 연 대구시립동부도서관이 자리 잡고 있었기 때문이다. 하지만 이사 온 지 얼마 되지 않아 산책길에서 마주한 현수막 하나가 발길을 멈춰 세웠다. 리모델링 공사로 인한 임시 휴관 안내였다.공사 기간은 2년 가까이. 도대체 얼마나 멋지게 바꾸려고 이렇게 오래 걸리나 싶으면서도, 인근에 2·28기념학생도서관이 있어 크게 아쉽지는 않았다. 올해 초 은퇴를 하고 딸네 집을 오가며 지내는 동안, 나는 집 앞 도서관의 재개관 소식마저 까맣게 잊고 지냈다.지난 12일, 지인의 병문안을 다녀오는 길에 붉고 노랗게 물든 신암공원 단풍길을 걸었다. 은퇴 후 자가용 대신 '뚜벅이'로 살면서 얻은 가장 큰 장점은 낯선 풍경을 천천히 뜯어볼 여유가 생겼다는 점이다. 공원 서북쪽 능선을 넘어가니, 공사 중이던 건물이 세련된 외관의 새 도서관으로 새 단장을 끝낸 모습을 드러냈다. 지난 7월 23일 다시 문을 연 대구시립동부도서관이었다.내년이면 온전히 내 집으로 돌아와 일상을 보낼 텐데, 어떤 프로그램이 있는지 미리 살펴둘 요량으로 1층 로비에 발을 들였다. 첫인상은 의외로 '텅 빈 듯한 넉넉함'이었다. 빽빽하게 들어찬 서가 대신 시야가 탁 트인 중앙홀이 방문객을 맞았다.로비 오른편 전시실에서는 마침 '제42·43회 기상기후 사진·콘텐츠 공모전' 수상작 전시가 열리고 있었다. 평소 탄소 발자국을 줄이려 노력하는 뚜벅이로서 그냥 지나칠 수 없었다. 전주 한옥마을 위로 뜬 무지개, 서울 도심에 피어난 버섯구름, 한파가 빚어낸 강원도 양구의 거대한 빙벽, 밤새 내린 눈을 뒤집어쓴 4월의 마이산 진달래까지. 사진 속 자연은 경이로웠지만, 동시에 기후 위기가 보내는 서늘한 경고장처럼 다가와 숙연해졌다.전시실을 나와 바로 옆 '그린 리모델링 홍보관'에 들어서니 1층 로비의 웅장한 둥근 기둥과 공간의 비밀이 풀렸다. 동부도서관은 2024년 11월부터 이어진 대공사를 통해 에너지 효율을 극대화한 친환경 건축물로 거듭났다. 지붕 위 태양광 발전 설비와 바람과 햇빛을 함께 쓰는 하이브리드 가로등, 열 손실을 막는 고성능 단열재와 환경성선언 자재까지. 단순히 낡은 건물을 고친 것이 아니라 기후 위기 시대에 도서관이 나아가야 할 지속 가능한 미래를 건물 전체로 보여주고 있었다.원래 1층만 둘러보려던 계획을 수정해 엘리베이터 대신 계단을 밟아 2층으로 올라갔다. '사유의 서재', '몰입의 서재'라는 공간 이름이 호기심을 자극했기 때문이다. 열린 자료실 문을 열자마자 탄성이 나왔다. 공간을 꽉 채우지 않은 '여백'이 주는 해방감 덕분이었다.창가 자리에서 책을 읽던 한 학생의 말처럼, 이곳은 감시와 긴장의 공간이 아니라 편안한 쉼터였다. 2층과 3층을 잇는 중앙 계단은 평소에는 오가는 길이지만, 강연이 열릴 때는 훌륭한 객석으로, 잠시 쉬고 싶을 때는 휴식의 공간으로 변신한다. 3층의 예술·디지털 라운지와 야외 테라스를 거쳐 4층 평생학습실에 다다르자 캘리그라피, 어반 스케치 등 다채로운 강좌 안내문이 눈길을 끌었다. 내년 수강 신청 목록에 슬그머니 이름을 적어 넣었다.3층 야외 테라스에 나서자 눈앞에 탁 트인 가을 풍경과 지붕 위 태양광 설비가 한눈에 들어왔다. 복도 한편에 마련된 한정원 작가의 에세이 <시와 산책> 필사 코너에는 지역 주민들의 온기가 가득했다. 며칠 앞으로 다가온 수능 수험생을 응원하는 문구부터 원하는 고등학교에 진학하길 바라는 풋풋한 다짐까지, 도서관은 이미 동네 사람들의 마음을 잇는 사랑방이 되어 있었다.다시 1층으로 내려와 들른 어린이 자료실은 아이들의 눈높이에 맞춘 낮은 서가와 신발을 벗고 뒹굴며 책을 볼 수 있는 오밀조밀한 공간이 인상적이었다. 아이와 함께 온 한 학부모는 "집 가까이에 아이와 나란히 앉아 책을 읽을 수 있는 공간이 생겨 스마트폰이나 게임을 멀리하게 됐다"며 반겼다.매일 이곳으로 출근 도장을 찍는다는 한 어르신 역시 "집에 혼자 있으면 뭐 하느냐"며 "여기에 나와 바깥 풍경도 보고 신문도 읽고 필사도 하면서 책과 보내는 시간이 훨씬 많아졌다"고 웃어 보였다. 한 도서관 관계자는 "단순히 책을 빌리는 공간을 넘어 지역 주민들이 만나 소통하고 다양한 배움과 문화를 경험하는 열린 공간이 되길 바란다"고 전했다.이제 내게는 단풍 우거진 신암공원 동산만 넘으면 닿을 수 있는 든든한 아지트가 생겼다. 멀리 단풍 구경을 가지 않아도 집 앞 공원의 가을빛을 만끽하며 걸어와 책을 읽고, 사색에 잠겼다가, 햇살 좋은 창가에서 잠시 낮잠도 청할 수 있는 곳.비록 이날은 다른 일정 탓에 수박 겉핥기식으로 둘러보는 데 그쳤지만, 조만간 이곳에서 보낼 나날들을 떠올리는 것만으로도 가슴이 부풀어 오른다. 멀리 떠나지 않아도, 내 집 곁에 이런 초록빛 쉼터가 있다는 사실만으로 노년의 일상이 한결 풍요로워질 것 같다.새 단장을 마친 동부도서관아, 내년부터 매일 출근할 테니 딱 기다려라.