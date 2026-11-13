허윤정 서울시의원, 가락시장 실태 정조준한 이유... 문제는 '7100억의 빚'

큰사진보기 ▲허윤정과 문영표행정사무감사에서 질의하는 허윤정(왼쪽) 더불어민주당 서울시의원과 답변하는 문영표 서울농수산식품공사 사장 ⓒ 허윤정 서울시의원 제공 관련사진보기

AD

대한민국 최대의 농수산물 유통 거점인 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장(이하 가락시장)이 거대한 딜레마에 빠졌다. 낙후된 시설을 뜯어고치는 '시설현대화 사업'의 청구서가 눈덩이처럼 불어나면서, 공영도매시장 본연의 공익적 기능과 재무 건전성 사이에서 위태로운 줄타기를 벌이고 있기 때문이다.서울특별시의회 기획경제위원회 소속 허윤정 의원(더불어민주당·비례대표)은 지난 10일 열린 서울농수산식품공사(이하 공사) 행정사무감사에서 가락시장 내 복합식문화공간인 '가락몰'의 운영 실태를 정조준하며 포문을 열었다.허 의원이 문제 삼은 핵심은 공사의 정체성 훼손이다. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(농안법)에 따라 개설된 중앙도매시장은 생산자인 농어민과 소비자의 이익을 동시에 보호하고, 농수산물이 막힘 없이 흐르도록 돕는 '공적 인프라'다.하지만 허 의원의 눈에 비친 공사의 최근 행보는 사실상 민간 대형 쇼핑몰 운영사였다. 허 의원은 "현재 공사는 물류 효율화나 미래 유통인 육성 같은 본질적 과제는 뒤로 미룬 채, 당장 임대료를 뽑아내기 쉬운 점포 관리에만 치중하고 있다"고 강하게 질타했다.구체적인 사례로 가락몰의 MD(상품기획) 개편 과정이 도마 위에 올랐다. 공사는 기존 가락몰 판매동 3층에 자리 잡고 있던 식당가를 테마동으로 이전시키고, 그 빈자리에 이른바 '키 테넌트(핵심 점포)'로 불리는 대기업 계열 패밀리 레스토랑 등을 유치하는 전략을 추진해 왔다.이에 대해 허 의원은 "기존 영세 유통인들을 외곽으로 내몰고 높은 임대료를 낼 수 있는 비싼 임차인을 끌어들이는 방식은 전형적인 사설 대형 쇼핑몰 임대업자의 논리"라며 "공영도매시장 관리자로서의 본분을 망각한 처사"라고 지적했다.공사가 이처럼 무리하게 임대 수익 극대화에 매달리는 근본적인 배경에는 무엇이 있을까. 허 의원은 그 원인을 가락시장 시설현대화 사업에서 비롯된 '과도한 부채 부담'에서 찾았다.당초 계획보다 사업 기간이 길어지고 원자재 가격과 인건비가 치솟으면서 가락시장 시설현대화 총사업비는 1조 2769억 원까지 급증했다. 현행 재원 분담 구조상 공사는 전체 사업비의 40%를 떠안아야 한다. 이에 따라 공사가 갚아야 할 원금만 무려 5000억 원에 달한다.여기에 금융 비용이라는 또 다른 복병이 엎친 데 덮쳤다. 정부의 농수산물가격안정기금(농안기금) 차입 금리가 연 3%의 고정금리로 묶이면서, 공사가 부담해야 할 누적 이자 비용만 2100억 원으로 불어났다. 원금과 이자를 합쳐 총 7100억 원대에 육박하는 천문학적인 빚더미가 공사의 어깨를 짓누르고 있는 셈이다.허 의원은 공사의 수익 중심 경영이 결국 이 '7100억 원의 빚'을 메우기 위한 고육지책이라고 분석했다. 그는 "공사가 짊어진 막대한 금융 비용을 만회하기 위해 만만한 가락몰 상인들의 임대료를 올리고 최고가 경쟁 입찰을 확대하려는 것 아니냐"며 의혹을 제기했다.이어 이에 대한 해법으로 '대정부 협상'을 주문했다. 허 의원은 "도매시장법인(정산회사)에는 0% 무이자로 융자되는 정부 기금이 정작 공영시장을 관리하는 공사에는 높은 금리로 적용되는 것은 형평성에 어긋난다"고 지적하며, "농안기금 금리를 대폭 낮추고, 현재 30% 수준인 정부와 서울시의 사업비 분담률을 40% 이상으로 상향 조정하는 협상에 공사가 사활을 걸어야 한다"고 강조했다.이에 대해 문영표 서울농수산식품공사 사장은 가락몰 활성화와 재무 건전성 확보를 위한 불가피한 조치였다며 진화에 나섰다.먼저 문 사장은 가락몰 MD 개편과 관련해 "가락몰은 도매시장과 인근 시민 주거지가 공존하는 마중물 공간"이라고 정의했다. 이어 "유동 인구가 많은 대로변 테마동에는 식음(F&B) 시설을 배치해 집객 효과를 높이고, 상대적으로 안쪽 공간에는 판매시설을 배치하는 조정을 거친 결과 오히려 식당 매출이 늘고 기존 판매 상인들의 만족도 역시 높아졌다"고 해명했다.임대료 폭리 의혹에 대해서도 선을 그었다. 문 사장은 "가락몰 내 농수축 상인의 경우 주변 시세 대비 80% 상한 기준을 적용하고 있으며, 실제로는 시세의 68% 수준만 받고 있어 결코 과도하지 않다"고 반박했다. 다만, "임대료 5000만 원 초과 시설에 적용되는 최고가 입찰제의 부작용을 막기 위한 보완책은 내부적으로 검토 중"이라며 일부 제도 개선의 여지를 남겼다.재무 위기와 관련해서는 "연평균 226억 원에 달하는 원리금 상환 부담에 선제적으로 대응하기 위해 강도 높은 재무 건전화 대책을 추진하고 있다"면서 "과거 연 3% 고정금리를 변동금리로 전환해 한때 2%대 초반까지 이자율을 낮췄으나, 최근 시중금리가 다시 오르면서 현 수준(3%대)으로 회귀해 부담이 큰 상황"이라고 토로했다.이어 문 사장은 "정부와 서울시에 사업비 분담률 10% 추가 지원(연간 56억 원 절감 효과)과 1~2%대 저리 기금 전환을 지속적으로 건의하고 있다"면서도 "주무 부처인 농림축산식품부와 달리 예산을 쥔 기획예산처가 완강한 반대 입장을 고수하고 있어 돌파구를 찾기 어렵다"고 밝혔다. 그러면서 "공사의 노력만으로는 한계가 있는 만큼 서울시의회 차원의 적극적인 지원사격을 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.이번 행정사무감사를 통해 드러난 가락시장의 민낯은 대한민국 공영도매시장이 처한 구조적 모순을 고스란히 보여준다. 시설 노후화를 막기 위한 현대화 사업은 필수적이지만, 그 막대한 비용을 공기업과 시장 상인들에게 전가할 경우 결국 '임대료 상승→유통 비용 증가→농산물 가격 상승'이라는 악순환으로 이어져 그 피해는 고스란히 시민들에게 돌아갈 수밖에 없다.허윤정 의원이 던진 "공영시장이 임대업자로 전락해서는 안 된다"는 경고와, 문영표 사장이 호소한 "기획예산처의 벽을 넘기 위한 정치권의 지원"이 맞물리면서 향후 서울시와 중앙정부 간의 재원 분담 재협상이 새로운 국면을 맞이할지 주목된다.