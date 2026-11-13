AI 믿고 중간고사 봤다가 '0점'... 내가 놓친 한 가지

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큰사진보기 ▲AI를 활용해 시험공부를 했다가 중간고사에서 '0'점을 받았다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사진은 내가 중간고사 대비 당시 클로드가 만들어준 예상 문제와 예상 답안이다 ⓒ 나 관련사진보기

지난 10월, 건국대학교의 한 교양과목 온라인 중간고사가 무효 처리됐다. 대학 온라인 커뮤니티 에브리타임에 한 학생이 AI를 활용해 99점을 받았다는 글을 올린 것이 발단이었다. 담당 교수는 일부 학생의 AI 활용 등으로 시험의 공정성과 변별력이 확보되지 못했다고 판단했다. 결국 수강생 600여 명은 12월 14일 기말고사와 함께 중간고사 재시험을 대면으로 치르게 됐다나는 건국대학교 동물자원·식품과학·유통학부 1학년이다. 전공은 내년에 배정받기 때문에 아직 전공 수업은 듣지 못했고, 이번 학기에는 전공 기초와 관련된 교양과목인 식품학을 수강하고 있다. 이 소식을 처음 들었을 때 우리 대학에서 그런 일이 벌어졌다는 게 부끄럽기도 했지만, 한편으로는 'AI의 뭘 믿고 저런 짓을 했지?'라는 생각도 들었다.나 역시 식품학 중간고사를 준비하면서 AI를 활용했다. 클로드에게 예상 문제와 답을 만들어 달라고 해서 공부했는데, 실제 시험에 비슷한 문제가 나왔다. AI가 만들어준 답을 외워 시험지에 적었지만 틀렸다. 이 글은 그때의 경험을 기록한 것이다.AI가 시험에서 높은 점수를 받았다는 이야기는 놀랍지 않다. 챗GPT와 같은 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)은 방대한 양의 텍스트를 학습한 후 문맥에 어울리는 다음 단어를 확률적으로 예측해 답변을 만든다.그래서 개념의 정의나 용어 구분처럼 답이 정해져 있고, 인터넷에 반복해서 나오는 질문은 대체로 잘 맞힌다. "A와 B의 차이를 설명해줘", "C 개념의 정의를 알려줘"와 같은 질문에는 유사한 문장을 학습했기 때문에 매끄럽고 그럴듯한 답을 내놓는다. 건국대 학생이 AI를 활용해 높은 점수를 받았다는 것도 이런 특성과 무관하지 않을 것이다.물론 AI가 항상 정확한 것은 아니다. 이 때도 같은 원리가 적용된다. 언어 모델은 답변을 만들 때 매번 사실 여부를 확인하는 것이 아니라 학습한 패턴을 바탕으로 문장을 생성한다. 그러다 보니 확실하지 않은 내용도 모른다고 말하기보다 그럴듯하게 채워 넣을 때가 있다.이처럼 실제 사실과 다르거나 존재하지 않는 정보를 사실인 것처럼 만들어 내는 현상을 환각(hallucination)이라고 한다. 문제는 AI가 평소에는 꽤 정확한 답을 내놓기 때문에 잘못된 답변도 쉽게 알아차리기 어렵다는 점이다.나 또한 환각을 경험했다. 식품학 중간고사를 준비하면서 나는 클로드에게 시험 범위를 알려주고 수십 개의 예상 문제를 만들어 달라고 했다. 그중 실제 시험에 비슷한 문제가 나왔다. 나는 클로드가 만들어준 답을 그대로 공부해 시험지에 적어 제출했고, 당연히 맞을 거라고 생각했다.하지만 채점 후 결과를 보니 그 문제는 틀렸다. 부분점수도 못 받고 그냥 모조리 틀렸다. 문제는 상온에서 오래 보관해 산패된 식물성 기름의 성질 변화를 서술하는 것이었다. 세부 문항 중에는 검화가(saponification value)가 어떻게 변하는지 설명하라는 내용도 있었다.검화가는 유지 1g을 검화하는 데 필요한 수산화칼륨(KOH)의 양을 mg 단위로 나타낸 값이다. 지방산 사슬의 평균 분자량과 반비례하는 값이다.내가 클로드의 답변을 다시 살펴보면서 문제라고 생각한 부분은 산패 과정에서 지방산의 구조가 어떻게 변하는지에 대한 설명이었다. 클로드의 설명은 지방산 사슬의 길이가 변하지 않는다는 전제에 가까웠다. 하지만 실제 유지의 산패 과정은 그렇게 단순하지 않다.클로드의 설명에서 빠진 것은 산패가 이중결합 부위의 산화에서 끝나지 않는다는 점이다. 산화가 진행되면 지방산이 끊어져 사슬이 짧은 산이나 알데하이드 같은 저분자 물질이 생기고, 물과 열에 의한 가수분해로 유리지방산이 생기기도 한다.이러면 지방산의 평균 분자량이 줄어든다. 검화가는 평균 분자량에 반비례하므로 값은 커진다. 사슬길이가 변하지 않는다는 AI의 가정이 틀렸고, 가정이 틀렸으니 설명 또한 틀린 것이다.왜 그 답을 의심하지 않았는지 돌아보면 이유는 단순하다. 나는 그 내용의 옳고 그름을 판단할 정도로 지식을 갖고 있지 않다. 나는 이제 막 전공 기초 지식을 쌓는 학생이다. 수업 시간에 배운 내용에서 조금만 응용되더라도 옳은 말인지, 옳지 않은 말인지 확신을 갖고 판단할 수 없다. 판단할 기준이 없으니 나보다는 아는 게 많을 거라고 생각한 AI의 말을 믿을 수 밖에 없었다.전공을 오래 공부한 사람들은 AI가 이상한 말을 확신있는 어투로 대답해도 어색함을 느끼고 의심할 것이다. 하지만 나같은 입문 단계의 사람들은 그게 잘 안 된다.한국직업능력연구원이 2024년 1학기 기준 생성형 AI 이용 경험이 있는 4~6년제 대학생 726명을 조사한 결과, 응답자의 91.7%가 과제와 프로젝트 등을 위한 자료 검색에 AI를 활용한 경험이 있다고 답했다. 대부분의 학생이 쓰는 도구라면 AI를 쓰느냐보다 AI의 답변을 어떻게 확인하느냐가 더 중요한 문제일 것이다.나는 앞으로 세 가지를 실천해 보려고 한다. 첫째, AI의 답변을 그대로 외우지 않고 교재의 해당 부분과 직접 대조해 본다. 둘째, 같은 질문을 표현을 바꿔 여러 번 물어보고 답변이 일관되는지 확인한다. 셋째, 그래도 이해되지 않거나 의심스러운 부분은 교수님께 직접 물어본다.번거로운 과정일 수 있지만, 이렇게 확인하다 보면 오히려 내용을 한 번 더 공부하는 효과도 있을 것 같다.