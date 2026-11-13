"거버넌스 실종, 행정은 불통"… 서울영화센터 파행 실태 서울시의회서 폭로

"서울영화센터는 개관조차 하지 못한 채 총체적 파행 상태에 빠졌습니다. 거버넌스는 실종되었고, 행정은 불통으로 일관하고 있습니다."

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큰사진보기 ▲더불어민주당 허윤정 서울시의원 ⓒ 허윤정 서울시의원 제공 관련사진보기

지난 12일 열린 서울특별시의회 기획경제위원회 행정사무감사 종합감사에는 독립영화 <워낭소리>, <우리학교> 등의 프로듀서로 참여한 고영재 전 시네마테크건립추진위원장과 백재호 한국독립영화협회 이사장(영화인연대 공동대표)이 참고인으로 출석했다.이 자리에서 참고인들과 허윤정 서울시의원(비례대표, 더불어민주당)은 서울영화센터의 운영 실태와 기형적인 예산·입찰 구조를 조목조목 짚으며 서울시의 일방적인 행정을 강하게 비판했다.이날 참고인으로 출석한 고영재 전 위원장은 15년간 민관이 합의해 온 설립 철학이 완공 직전 무너졌다고 성토했다. 고 전 위원장은 "2021년 5월 최종 건립준비위원회 회의자료에 명시된 서울시네마테크는 총 449석 규모 3개 상영관과 수장고, 시민 자료열람실, 영상제작시설을 결합한 시민 주체형 공공복합문화시설이었다"라며 "특정 단체에 운영권을 주려는 것이 아니라 초기 3년 단위 민간위탁으로 전문성을 확보한 뒤 서울시 직영으로 정착시키려던 구상"이라고 설명했다.이어 현재의 서울영화센터에 대해 "15년 동안 시민을 위한 공공도서관을 차근차근 준비했는데, 완공을 앞두고 갑자기 출판산업센터로 바뀐 것과 같다"라고 강하게 비판했다.또한 백재호 공동대표는 서울시의 기존 의회 답변이 사실과 다르다고 증언했다. 앞서 김현우 서울시 경제실장(전 SBA 대표이사)은 지난 제334회 서울특별시의회 임시회 기획경제위원회 회의에서 영화계 보이콧과 관련해 한국프로듀서조합(PGK)과 한국영화제작가협회는 빠져 있다고 답변하고, 센터 내 상업영화 상영 여부에 대해서도 "안성기 추모전뿐이었다"라고 해명한 바 있다.이에 대해 백 공동대표는 참고인 진술에서 "지난해 입찰 철회 및 시네마테크 원안 복귀 성명에는 한국영화제작가협회, 한국프로듀서조합(PGK), 한국영화감독조합(DGK), 한국독립영화협회, 한국시네마테크협의회 등 한국 영화를 대표하는 단체가 참여해 보이콧 중"이라고 반박했다.아울러 "보이콧 이유는 특정 단체의 운영권 이권 때문이 아니라, 15년간 합의한 보존·아카이브·열람 공간이 사라지고 1년 단기 용역과 SBA의 프로그램 확정 구조로 독립성과 전문성이 훼손됐기 때문"이라며 시네마테크 원안 복귀와 전문 민간기관 장기·자율 위탁을 촉구했다.이날 질의에 나선 허윤정 의원은 기형적인 예산 배분과 반복되는 '1년짜리 단기 용역'의 구조적 한계를 집중 추궁했다. 허 의원에 따르면 올해 서울영화센터 총예산 40억 원 가운데 시설운영비, 인건비, 영화제 지원금을 제외한 순수 사업비는 8억 7000만 원 수준이며, 핵심 기능인 상영프로그램 기획 예산은 전체의 11.2%인 4억 5000만 원에 그쳤다.허 의원은 특히 서울경제진흥원(SBA)이 감사를 앞둔 지난 10월 20일 내년도 상영관 운영을 또다시 1년 단기 일반용역으로 공고한 점을 문제 삼았다. 허 의원은 구체적으로 ▲해외 고전영화 상영권 협상 및 필름 수급이 불가능한 1년 단기 계약 구조 ▲정량평가에서 '상설 영화관 운영 실적'과 '일반 행사 대행 실적'에 동일한 배점을 부여한 평가기준 ▲'프로그램 및 강사진은 발주기관(SBA)이 최종 확정한다'는 조항을 통한 '팔길이 원칙' 위배 ▲'발주기관 명예훼손 우려 행위 금지' 조항 삽입 및 재용역 금지 조항 누락 등을 대표적 독소조항으로 꼽았다.이어 허 의원은 "지난 9월 한·불 정상이 채택한 '뤼미에르 선언'에서도 영상 문화유산 보존과 극장 경험을 핵심 공공재로 천명했다"라며, 앞서 "전 세계가 아카이빙을 하지 않는다"고 발언하는 등 사실과 다른 답변을 내놓은 김현우 경제실장에게 공식 사과할 의향이 있는지 물었다. 이에 김현우 경제실장은 "사실을 먼저 확인하고 답변하겠다"며 즉답을 피했다.이처럼 행정사무감사에서 15년 설립 원안 훼손과 예산 파행, 입찰 독소조항 문제까지 총체적으로 드러나면서 서울시의 향후 조치에 이목이 쏠리고 있다. 대기업 투자 감소와 상업영화 중심의 시장 구조 속에서 독립·예술영화의 제작·상영 기반이 약화되는 가운데, 서울시의 일방적인 행정이 현장 영화인들의 창작 및 상영 여건을 더욱 악화시키고 있다는 우려가 크다.서울시가 이번 감사에서 지적된 사안들의 사실관계를 명확히 확인하고, 영화계와의 공식 협의 테이블을 복원해 서울영화센터 운영을 정상화할지 주목된다.