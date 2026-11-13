인간관계에 지친 당신에게

큰사진보기 ▲다정함을 오래 쓰는 법 본문 -1부 친구편 16 나를 설명하다 지치는 관계중에서 짧은 문장과 삽화가 들어있는 실제 책 내용 ⓒ 최영희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최영희 관계에세이 (다정함을 오래 쓰는 법) 부크크다정함을 오래 쓰는 법 앞표지 ⓒ 최영희 관련사진보기

덧붙이는 글 | (다정함을 오래 쓰는 법)은 글과 삽화를 엮어, 평소 책 읽기가 부담스러운 분들도 한 편씩 편하게 읽을 수 있도록 구성했습니다. 연말연시 소중한 사람에게 마음을 전하는 선물이 되었으면 합니다.

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누군가에게 잘해 주고도 마음이 허전할 때가 있다. 고맙다는 말을 듣고 싶어서 한 일은 아닌데, 내 수고가 당연한 것이 되어 버리면 서운하다. 그렇다고 그 마음을 꺼내 자니 계산적인 사람처럼 보일까 봐 망설인다. 결국 상대의 부탁보다 혼자 삼킨 말 때문에 더 지치기도 한다.<다정함을 오래 쓰는 법>에서 이야기하고 싶은 것은 바로 그 순간이다. 사람을 아끼는 마음이 자신을 소모하는 일로 끝나지 않았으면 했다. 가까운 이에게 마음을 건네면서도 내 생활과 감정을 지킬 수 있는지, 그 방법을 함께 생각해 보고 싶었다. 이 책을 쓴 이유다.책에는 친구와 동료, 연인과 가족 사이를 돌보는 200개의 문장과 작은 그림을 담았다. 누구에게나 익숙한 관계이지만, 익숙하다고 늘 쉬운 것은 아니다. 친구의 농담에 상처받을 수도 있고, 가족의 걱정이 부담스러울 수도 있다. 매일 만나는 사람에게 오히려 하지 못하는 말이 있다. 그런 말들을 자신의 속도로 돌아볼 수 있는 책이기를 바란다.관계의 어려움을 성격 탓으로만 돌리고 싶지도 않았다. 일과 살림을 마치고 가족의 안부까지 챙기다 보면, 좋아하는 사람의 연락에도 바로 답할 힘이 없는 날이 있다. 마음이 식어서가 아니라 그날 하루에 쓸 힘이 모자란 것이다. 이런 사정을 서로 알 수 있다면 불필요한 오해도 줄어들 것이다. 언제나 밝은 목소리로 응답해야만 좋은 친구이고 좋은 가족이라는 부담을 조금 내려놓았으면 한다.가령 이런 경우다. 바쁜 동료의 부탁을 한 번 들어줬다. 다음에도 기꺼이 도왔다. 그런데 어느 순간부터 그 일은 내 몫처럼 돌아온다. 상대에게는 부탁하기 편한 사람이 되었지만, 정작 나는 부탁을 받는 일이 불편해졌다. 처음에는 반가웠던 "역시 너밖에 없다"는 말에도 선뜻 웃기가 어렵다.이때 필요한 것은 자신의 마음을 더 숨기는 일이 아닐 것이다. 지금 맡은 일을 마쳐야 해서 어렵 다거나, 오늘은 여기까지만 도울 수 있다고 구체적으로 말할 수 있어야 한다. 상대를 돕겠다는 마음과 내가 감당할 수 있는 범위를 함께 전하는 것이다. 거절한 뒤에도 다시 만나 일해야 하는 사이이기에, 무엇이 어려운지 설명하는 방식이 중요하다.반대로 부탁하는 쪽이라면 생각할 것이 있다. 상대가 매번 들어줬다는 사실이 매번 여유가 있었다는 뜻은 아니다. 말하지 않으면 모를 수 있다. 그래서 친한 사이라도 괜찮은지 먼저 묻고, 도움받았다면 무엇이 고마웠는지 표현해야 한다. 관계가 편안해지려면 어느 한쪽만 눈치를 살펴서는 어렵다.물론 마음을 말했다고 모든 문제가 쉽게 풀리지는 않는다. 기대가 달랐다는 사실을 알게 될 수도 있고, 한동안 어색해질 수도 있다. 상대의 반응까지 내가 정할 수는 없다. 다만 아무 말도 하지 않은 채 서운함을 쌓아 두면 무엇을 바꿔야 하는지 서로 알기 어렵다. 대화는 바로 화해하기 위한 절차라기보다, 두 사람이 서 있는 자리를 확인하는 시간이 될 수 있다.책의 부제인 '좋은 사이는 숨을 쉰다'에는 그런 여유를 담고 싶었다. 친구에게는 답장을 기다려 주는 시간이, 동료에게는 업무의 경계가 필요할 수 있다. 연인에게는 혼자 보내는 시간이, 가족에게는 각자의 선택을 인정하는 태도가 필요할 수 있다. 가까운 사이의 거리는 하나로 정해져 있지 않다. 서로 편안한 지점을 찾아 조정해 가는 일에 가깝다.여기서 잊지 않았으면 하는 것이 있다. 자기 마음을 돌본다는 이유로 상대의 사정을 지워 버리지는 말자는 것이다. 답장이 늦는 데에는 이유가 있을 수 있고, 무심해 보이는 사람도 자기 하루를 버겁게 보내고 있을 수 있다. 서운함을 느끼는 것은 자연스럽지만, 그 감정만으로 상대의 마음까지 결론 내릴 필요는 없다. 물어보고 들은 뒤에 생각해도 늦지 않다.이 책에서 독자에게 건네고 싶은 시선은 그렇게 양쪽을 향한다. 나는 무리하고 있지 않은지, 내 곁의 사람에게 무리를 요구하고 있지는 않은지. 누구의 잘못인지 찾는 데만 머물면 관계는 쉽게 막다른 곳에 다다른다. 내가 바꿀 수 있는 말 한마디와 행동 하나를 찾을 때, 일상에서 해 볼 수 있는 일이 생긴다.200개의 문장과 그림은 그 일을 서두르지 않고 생각해 볼 자리다. 긴 글을 따라갈 기운이 없는 날에도 한 대목은 읽을 수 있다. 그림에 시선이 머물면 곧바로 다음 장을 넘기지 않아도 된다. 읽다가 어떤 사람이 떠오른다면 그 얼굴을 잠깐 생각해 보았으면 한다. 최근 그와 나눈 대화가 어땠는지, 미처 하지 못한 말은 없었는지 돌아보는 것으로도 충분하다.책을 읽고 나서 달라지는 일이 꼭 거창할 필요는 없다. 고맙다는 말을 미뤘던 사람에게 연락해도 좋고, 오래 마음에 걸린 부탁에 자신의 사정을 설명해도 좋겠다. 다만 먼저 한 가지를 생각했으면 한다. 내가 지금 상대에게 바라는 것은 무엇인가. 함께 시간을 보내고 싶은 것인지, 수고를 알아주었으면 하는 것인지, 잠시 혼자 있고 싶은 것인지. 원하는 것을 알면 말도 구체적이 된다.이를테면 "넌 늘 내 생각을 안 해" 라는 말 대신, 어떤 순간에 무엇이 서운했는지를 말하는 것이다. 막연한 비난 앞에서는 변명부터 나오기 쉽지만, 구체적인 이야기는 서로 기억을 맞춰 볼 여지를 준다. 상대의 설명을 듣고 내가 미처 몰랐던 사정을 알 수도 있다. 모든 대화가 원하는 대로 흘러가지는 않더라도, 적어도 혼자 짐작하며 괴로워하는 시간을 줄이는 계기는 될 수 있다.나는 이 책이 관계를 잘하지 못한 자신을 탓하는 이유가 되지는 않았으면 한다. 누구나 바쁜 날에는 답장을 놓치고, 피곤할 때는 말을 짧게 하며, 뒤늦게 미안해 하기도 한다. 그때 한 번의 실수로 서로를 단정하기보다 다시 말할 기회를 남겨 두었으면 한다. 사과가 필요하면 사과하고, 설명이 부족했다면 덧붙이면서 살아가는 우리에게 관계는 계속 배워야 하는 일이다."당신의 다정함이 당신을 지치게 하지 않기를."책 표지에 적힌 이 문장은 독자에게 전하고 싶은 바람이기도 하다. 내 곁의 사람을 아끼는 마음에 나 자신도 함께 들어 있기를 바란다. 다음 부탁을 받을 때, 다음 안부를 건넬 때 그 마음을 한 번 떠올려 주었으면 한다. 함께 있는 시간이 누군가의 참음 위에서만 이어지지 않도록. 내가 이 책을 통해 독자와 나누고 싶은 이야기다.