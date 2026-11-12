청와대 "이 대통령, 윤석열 탄핵 반대? 최민희 전언 사실무근"

큰사진보기 ▲ 6일 청와대 본관과 대정원 모습. 2026.5.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

청와대는 12일 "특정 언론사가 보도한, 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최민희 의원의 전언은 사실무근"이라며 강한 유감을 표한다고 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 이같이 알렸다.앞서 <시사저널>은 지난 10월 중순 경기 남양주시에서 열린 최민희 더불어민주당 최고위원의 비공개 간담회 관련 취재 내용을 보도했다.해당 보도에 따르면, 최 최고위원은 조희대 대법원장 탄핵 관련 입장을 언급하는 과정에서 "윤석열 탄핵에 (이재명) 대통령도 반대하셨다. '그냥 하야하는 쪽으로 잘해보자, 한덕수(당시 국무총리)랑 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다"고 했다.또 당시 이 대통령의 판단 배경에 대해 "우리 당 내부에서 중도를 얻어 와야 대통령이 될 수 있기 때문에, 우리가 정권 창출을 할 수 있기 때문에 윤석열을 탄핵하면 안 된다, 하야시키고 가자"는 것이었다고 설명했다.최 최고위원은 이날 페이스북을 통해 "비공개 당원모임 내용 일부가 왜곡되게 언론에 제보된 것 같다"며 "대통령께서 탄핵에 찬성하지 않았다는 말이 나온 이유, 유시민 작가가 검찰개혁 관련해 대통령이 '속였다'는 발언을 부인하는 과정에서 나온 말"이라고 반박했다.'중대범죄수사청을 행정안전부에 두고 지지자들 요구를 다 수용한 것처럼, 본인 판단을 고집하지 않고 수용하는 것이 이 대통령의 미덕'이라며 그 사례로 탄핵 당시 대통령의 정치적 판단을 들었다는 설명이었다.구체적으론 "윤석열 탄핵 직후에도 처음부터 이(재명) 대표께서 탄핵을 찬성하신 게 아니다, 한덕수와도 손잡고 잘 처리해보려 하셨는데 그게 잘 안 되자 한덕수 탄핵까지 결심하셨다. 이게 통님의 미덕이다"는 게 본래 자신의 발언 내용이라고 전했다.한편, 더불어민주당 공보국은 이날 공지를 통해 "김민석 당대표는 최근 최민희 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 당 윤리감찰단에 관련 사안에 대한 즉시 감찰조사를 지시했다"고 밝혔다.해당 공지는 <시사저널> 보도 관련 청와대 입장 표명 이후 나왔다. 이를 볼 때 최 최고위원이 최근 당 의원총회를 취재 중인 사진·영상기자들을 "하이에나 떼"라고 칭했던 것만 아니라, 문제가 된 비공개 당원 간담회 발언 내용에 대한 감찰도 진행될 것으로 예상된다.당 공보국은 "이번 조사는 그간 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고, 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것"이라고 설명했다.