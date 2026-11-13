AI가 자살 위험 신호 포착, 연락은 누가 하나요?

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덧붙이는 글 | 참여자의 신원을 짐작할 수 있는 개인사와 소속 기관명은 싣지 않았습니다. 금요일 저녁의 상황은 후속 상담 절차를 설명하기 위해 든 가정입니다.

자활사례관리자로 일하면서 자살 위험이 있는 참여자를 만났다. 정신건강복지센터의 첫 상담에 동석한 적도 있다. 그날은 참여자와 상담자가 서로 마주 앉았으니 상담이 시작됐다는 걸 나도 알 수 있었다. 그렇다면 내가 곁에 없는 날에는 어떻게 알 수 있을까. 상담을 의뢰했는데 첫 전화가 닿지 않았다면, 누가 다시 연락할까.11일 보건복지부가 발표한 온라인 자살유발정보 대응 계획을 읽다가 그 질문이 떠올랐다. 내가 참여자의 위험을 알아챈 곳은 자활 현장이었다. 정부가 이번에 들여다보겠다고 한 곳은 온라인이다. 출발점은 다르지만 두 현장에는 같은 질문이 남는다. 위험을 먼저 알아본 사람과 상담을 맡을 사람이 다를 때, 그사이는 누가 잇는가.11월 12일 시행된 개정 자살예방법은 정보통신서비스 제공자에게 자살유발정보의 유통을 막기 위한 조치를 하고 그 결과를 제출할 의무를 부여했다. 복지부는 11월 중 AI 모니터링 시스템을 가동할 계획이다. AI가 위험성이 높은 게시물을 추려내면 담당자가 내용을 우선 확인한다. 명백한 자살유발정보에 대해서는 플랫폼에 차단이나 삭제를 요청할 수 있고, 긴급한 경우에는 구조기관에 협조를 요청할 수 있다.여기서 구별할 것이 있다. 법이 말하는 '자살유발정보'는 자살을 적극적으로 부추기거나 그 행위를 돕는 데 쓰이는 정보다. 누군가 자기 고통을 털어놓고 도움을 구했다는 사실만으로 그 글이 차단 대상이 되는 것은 아니다. 내가 발표문에서 눈여겨본 대목은 담당자가 게시물을 확인하는 순간이었다. 그 과정에서 도움이 필요한 사람을 발견했다면, 그에게는 게시물 처리와 별개로 사람과 대화할 기회가 필요하다.법에는 누가 다음 연락을 맡는지 정해 놓은 경우가 있다. 자살예방법 제12조의2에 따르면, 자살시도가 발생했을 때 경찰·소방 등 긴급구조기관의 장은 관할 자살예방센터나 정신건강복지센터 등 법이 정한 기관에 당사자의 정보를 제공해야 한다. 정보를 받은 기관은 지원 담당자를 지정해 상담 등을 제공한다. 이때 당사자에게는 자신의 정보 삭제를 요구할 권리가 있고, 기관은 그 권리도 안내해야 한다.현장에서 궁금했던 것은 시도에 이르기 전의 시간이었다. 부산시 자살예방사업 안내를 보면 이때 이용할 길도 있다. 부산시는 24시간 위기상담을 통해 위험 정도를 살피고, 위급하면 경찰·소방·의료기관과 협력한다고 설명한다. 지속적인 도움이 필요한 사람은 지역 정신건강복지센터로 연결해 상담과 사례관리를 받을 수 있다.그런데 '센터로 연계한다'는 설명을 당사자의 자리에서 읽으면 질문이 조금 달라진다. 가령 금요일 저녁에 지역센터의 후속 상담이 필요하다는 판단을 받았다고 하자. 당사자가 알고 싶은 것은 어느 기관으로 의뢰됐는지와 함께, 언제쯤 누구에게서 연락이 오는지다. 일을 하느라 첫 전화를 놓쳤을 때 다시 전화가 오는지, 자신이 먼저 연락해도 되는지도 알고 싶을 것이다. 복지부의 이번 발표문과 부산시의 시민용 안내에서는 이 경우의 첫 연락 시점이나 재연락 절차까지 확인하기 어려웠다. 실제로 얼마나 기다리는지도 두 자료만으로 알 수 없었다.그래서 온라인 대응의 성과를 설명할 때 정부가 함께 보여줬으면 하는 숫자가 있다. 상담이 필요하다고 판단해 의뢰한 사람 가운데 실제로 첫 상담을 받은 사람은 몇 명인지, 의뢰부터 그 대화까지 얼마나 걸렸는지다. 이때 본인이 상담을 원하지 않은 경우와 연락이 닿지 않은 경우를 구분해야 한다. 전화를 한 번 못 받은 사람의 뜻을 부재중 기록 한 줄로 알 수는 없기 때문이다.다음에 내가 누군가에게 상담을 권할 때는 의뢰서를 보내기 전에 한 가지를 더 묻고 싶다. "어떤 시간에, 어떤 방식으로 연락드리면 가장 편하세요?" 그리고 당사자가 동의하면 다음 연락을 누가 맡는지도 함께 확인하고 싶다. 내가 첫 상담에 동석했던 날에는 세 사람이 한자리에 있어서 자연스럽게 알 수 있었던 일이다. 곁에 사례관리자가 없는 사람도 다음에 누구와 언제 이야기할지 알 수 있으면 좋겠다.