마음에 비가 스미듯, 당신의 슬픔도 혼자가 아닙니다

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큰사진보기 ▲비 오는 날의 수채화아내 성금례가 그린 수채화. 한 우산 아래 어깨를 맞댄 두 사람이 비 내리는 거리를 걷는다. 아내의 암 수술을 함께 겪은 뒤, 나는 이 그림에서 우리가 지나온 시간을 바라본다. ⓒ 성금례 관련사진보기

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"당신의 슬픔과 당신의 그리움이 혼자가 아님을 기억해 주세요."

덧붙이는 글 | 본문에 소개한 「비 오는 날의 수채화」는 아내 성금례의 작품입니다. 아내는 그림으로, 저는 글로 함께 살아가는 시간을 기록하고 있습니다. 이 글이 아픈 분들과 그 곁을 지키는 분들께 작은 위로가 되기를 바랍니다.

아내는 어릴 적부터 품어 온 그림에 대한 마음을 꺼내 2022년 붓을 들었다. 아내가 그린 <비 오는 날의 수채화>에는 우산 하나를 함께 쓴 두 사람이 있다. 비 내리는 거리, 어깨를 맞댄 두 사람의 발밑으로 붉고 푸른 빛깔이 번진다.나는 그 그림을 오래 바라보곤 한다. 예전에는 젖은 거리의 색채가 먼저 눈에 들어왔다. 요즘은 우산 아래 나란히 선 두 사람에게 시선이 머문다. 마음에 비가 스미듯, 삶의 어떤 깨달음도 그렇게 소리 없이 찾아오는지 모른다. 같은 그림인데도 우리가 지나온 시간에 따라 다르게 보인다.올해 3월, 아내의 가슴에 암이 의심된다는 소식을 들었다. 유방 상피내암이었다. 처음에는 부분 절제를 생각했지만, 검사 뒤에는 전절제가 필요하다는 설명을 들었다. 병변이 넓게 퍼져 있다는 의사의 말 앞에서 마음이 무거워졌다.6월 18일 아내는 입원했고, 이튿날 왼쪽 가슴을 모두 떼어내는 수술을 받았다. 6월 21일에 퇴원하기까지, 우리의 일상은 병원 일정에 맞춰 돌아갔다. 그즈음 나 역시 위암 치료를 받은 뒤 추가 수술 여부를 고민하고 있었다. 재발은 아니었다. 이전 위암과는 별개로 새로 생긴 이시성 위암이었다. 내 몸에 대한 걱정을 안은 채 아내의 수술을 기다렸다.아내를 걱정하면서도 내 검사 결과를 생각하는 자신이 야속한 순간이 있었다. 그러나 마음만으로 내 두려움을 밀어낼 수는 없었다. 우리는 각자의 몸에 생긴 일을 감당하면서 서로의 곁을 지켜야 했다.수술 뒤 아내는 배액주머니를 차고 있었다. 수술 부위에서 나오는 피와 체액을 모으는 주머니였다. 몸에 연결된 가느다란 관과 그 끝의 주머니를 볼 때마다, 아내가 큰 수술을 받았다는 사실이 새삼 다가왔다.아내는 회복하는 동안 문득문득 찾아오는 찌릿한 통증을 이야기했다. 나는 그 말을 들을 수는 있어도 같은 아픔을 느낄 수는 없었다. 가슴을 잃은 마음 역시 내가 다 헤아릴 수 있는 것은 아니었다.그 곁에서 지나온 내 모습이 떠올랐다.한창 일하던 시절, 나는 술을 즐기고 승부에 취해 가족보다 일을 앞세웠다. 내 판단을 믿었고, 그 믿음이 지나쳐 가까운 사람의 마음을 충분히 살피지 못했다. 퇴직 후 사업에 실패해 무너져 있을 때도 아내는 기다려 주었다.그 기다림이 내게 얼마나 큰 힘이었는지 이제는 안다. 하지만 당시에는 아내가 곁에 있다는 사실을 당연하게 받아들인 날이 많았다.배액주머니를 찬 아내를 바라보며, 그동안 아내가 견뎌 온 시간까지 생각했다. 내가 바깥일에 몰두하는 동안 혼자 삼켰을 말들, 내색하지 못했을 걱정들을 뒤늦게 헤아려 보았다.돌아보면 미안한 선택이 적지 않다. 조금 더 들었더라면, 그 말은 하지 않았더라면, 내 생각만 옳다고 여기지 않았더라면 하는 마음이 남는다. 지나온 날을 되돌릴 수는 없다. 내가 할 수 있는 것은 그 기억을 외면하지 않고, 오늘 아내를 대하는 태도를 살피는 일이다.수술을 하루 앞둔 6월 18일 저녁, 병원 복도 모퉁이에서 걸음을 멈춘 적이 있다. 차가운 벽면에 작은 액자 하나가 걸려 있었다.지친 마음에 누군가 조용히 말을 걸어오는 것 같았다. 복도에는 저마다의 사연을 안고 온 사람들이 있었다. 보호자의 팔을 짚고 걷는 사람, 아무 말 없이 나란히 앉아 있는 사람. 나와 아내도 그 가운데 있었다.병은 한 사람의 몸에 생기지만, 곁에 있는 사람의 일상도 바꿔놓는다. 달력에는 진료 날짜가 먼저 적히고, 작은 통증에도 마음이 쓰인다. 함께 결과를 기다리지만, 서로의 두려움을 온전히 대신할 수는 없다.그래도 함께 기다릴 수는 있다. 같은 설명을 듣고, 돌아오는 길을 나란히 걷고, 다음 진료 날짜를 기억할 수는 있다.그 문장은 지금도 내 마음에 남아 있다. 아픔이 사라지지 않더라도, 그 시간을 혼자 견디게 하지는 말자는 다짐으로 남아 있다.아내의 곁을 지키며 사랑에 대해 다시 생각한다.젊었을 때는 가족에게 더 많은 것을 마련해 주는 일이 내 몫이라고 여겼다. 무언가를 이루고 넉넉하게 해주는 것으로 마음을 전하려 했다. 그 마음도 사랑이었겠지만, 그것만으로 채워지지 않는 자리가 있음을 이제는 안다.병원으로 함께 향하는 걸음, 마주 앉아 먹는 따뜻한 국 한 그릇, 굳은 손을 가만히 감싸 쥐는 일. 사랑은 그런 조용한 일 속에도 있다.물론 내가 늘 다정했던 것은 아니다. 걱정이 앞서 말이 짧아진 날도 있었고, 어떻게 위로해야 할지 몰라 입을 다문 때도 있었다. 내 몸이 불편하면 나 자신에게 먼저 마음이 쏠리기도 한다.그래서 더욱 작은 일을 소홀히 하지 않으려 한다. 아내가 통증을 말하면 서둘러 괜찮아질 것이라고 답하기보다 조금 더 듣는 일. 익숙하다는 이유로 지나쳤던 수고에 고맙다고 말하는 일. 내가 미안했던 순간을 인정하는 일이다.오래 함께 살았다고 서로의 마음을 다 아는 것은 아니다. 오래되었기에 묻지 않은 말이 있고, 쑥스러워 건네지 못한 마음도 있다. 삶은 얼마나 오래 살았느냐 만으로 채워지지 않는다. 함께한 시간에 어떤 마음을 남겼는지도 돌아보게 된다.나는 지난날의 허물을 지울 수 없다. 다만 그 자리에 조금 더 따뜻한 오늘을 놓아두고 싶다.아내는 수술 뒤 회복하며 정기 진료를 받고 있다. 우리는 일주일에 서너 번, 함께 걷는다. 걸으며 몸 상태를 묻고, 눈에 들어오는 풍경을 이야기한다.그런 날들이 쌓이면서 평범한 하루를 바라보는 마음도 달라지고 있다. 마주 앉아 밥을 먹고, 산책을 다녀오고, 별일 없이 저녁을 맞는 일이 전보다 소중하다.다시 아내의 수채화를 본다. 그림 속 두 사람은 비가 그치기를 기다리며 서 있지 않다. 우산 하나를 함께 쓰고 젖은 길을 걷는다. 어디로 가는지, 얼마나 더 걸어야 하는지는 그림에 나와 있지 않다. 다만 서로 곁에 있다는 것은 보인다.앞으로도 우리는 검사 결과를 기다릴 것이다. 작은 통증에 걱정하고, 서로에게 괜찮으냐고 묻는 날도 있을 것이다. 그때마다 의연할 자신은 없다. 그래도 곁에 머물며 함께할 수 있는 일을 찾고 싶다.아내는 색으로 마음을 남기고, 나는 글로 마음을 더듬는다. 우리가 살아온 시간에는 기뻤던 날뿐 아니라 아팠던 날과 미안했던 날도 있다. 인생이 지난날의 완벽함 때문에 아름다운 것은 아닐 것이다. 상처와 허물을 알고도 곁을 지키며 함께 걸어준 사람이 있어, 다시 오늘을 살아갈 힘을 얻는다.그림 속 비는 여전히 내린다. 젖은 길 위로 가로등 불빛이 번지고, 두 사람은 같은 우산 아래 있다.나도 아내의 곁에서 그렇게 걷고 싶다.그리고 마음에 비가 스미는 날이면 조용히 전하고 싶다. 당신의 슬픔과 아픔을 내가 다 알 수는 없어도, 혼자 두지는 않겠다고.