전태일 사망 56주기, 학생 질문에 말문이 막혔습니다

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"박정희의 최고 업적은 단연 경제 발전이죠."

큰사진보기 ▲교문에 11월의 역사적 사건을 한데 모은 현수막을 걸어두었다. 등하굣길 이를 본 한 아이가 대뜸 던진 전태일이 누구냐는 질문에 순간 말문이 막혔다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"전태일이 누구죠?"

큰사진보기 ▲전태일 열사 56주기인 13일 시민들이 서울 종로구 전태일동상 앞을 지나고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우리는 기계가 아니다. 근로기준법을 준수하라!"

요즘 아이들에게 역대 대통령 선호도를 조사하면, 기성세대의 그것과 상당한 차이가 난다. 기성세대의 경우, 매번 박정희 대통령(이하 호칭 생략)과 노무현이 엎치락뒤치락하고, 그다음은 변함없이 김대중의 순이다. 그런데, 아이들에겐 물어보나 마나다. 박정희가 압도적 1위라서다.얼마 전 고1 한 반을 대상으로 같은 질문을 던져 본 적이 있다. 아직 수업 중에 박정희를 다루기 전인데도, 예상대로 아이들의 입에선 박정희부터 튀어나왔다. 절반도 훌쩍 넘었다. 굳이 기성세대와 다른 게 있다면, 김대중이 노무현에 앞서 두 번째라는 것 정도다. 참고로, 요즘 아이들은 노무현을 대통령이라보다는 '셀럽'으로 여긴다.그들에게 박정희는 대통령과 차라리 '동의어'였다. 그의 굴곡진 생애 동안 새겨진 수많은 흔적이 대통령이라는 호칭 속에 죄다 지워지고 잊힌 상태였다. 그가 일제강점기 초등학교 교사와 일본군 장교를 지냈고, 해방 후 군부 내 남조선노동당의 조직책이었다는 사실을 알고 있는 아이는 거의 없었다.대통령 하면 파블로프의 개처럼 박정희를 읊어대는 아이들에게 그의 구체적인 업적을 말해보라고 했다. 굳이 '구체적인'이라는 수식어를 붙인 이유는 모두가 "경제를 발전시켰다"는 식으로 두루뭉수리 답할 게 뻔해 보여서다. 박정희에게 경제 발전은 또 하나의 '동의어'다.그나마 몇몇이 '중화학 공업 육성'과 '새마을 운동' 정도를 구체적인 업적으로 제시했을 뿐, 무슨 공식이라도 되는 양 경제 발전만 외쳤다. 적이 당황스러웠던 건, 유신과 한일 국교 정상화, 베트남 파병 등을 업적으로 꼽는 아이들이 적지 않았다는 점이다. 경제 발전의 '우상'이 된 박정희에겐 공과의 구분조차 흐릿하다.헌정 질서를 무너뜨린 5.16 군사 정변과 유신, 3선 개헌을 비롯해 인혁당 사건과 민청학련, 인혁당 재건위 사건 등 중앙정보부의 숱한 인권 유린 조작 사건도 경제 발전을 위한 '기회비용' 정도로 여기는 듯했다. 심지어 독재정권의 추진력 덕분에 경제 발전이 가능했다는 주장까지 편다. 아이들의 말이라서 더 충격적이었다.교문에 내건 현수막을 본 한 아이가 천진난만한 표정으로 물었다. 현수막 비용을 아끼기 위해 월초에 11월 중 세 가지 역사적 사건을 한데 적어 걸었다. 알다시피, 3일은 광주학생독립운동 기념일, 13일은 전태일의 날, 을사늑약이 체결된 17일은 순국선열의 날로 지정되어 있다.지금껏 아이들이 전태일이라는 이름을 모를 거라고는 단 한 번도 생각해 본 적 없다. 그의 생애를 기록한 평전이 이미 오래전에 출간됐고, 청소년을 위한 버전도 시중에 나와 있다. 영화 <아름다운 청년, 전태일>이 개봉되어 화제가 됐고, <태일이>라는 이름의 어린이용 애니메이션도 큰 인기를 끌었다.말문이 막혔던 건, 전태일이 누군지 물은 그가 박정희 정권의 강력한 추진력 덕분에 경제 발전이 가능했다고 주장했던 바로 그 아이여서다. 박정희만 알고 전태일은 이름조차 모른다는 게 당황스럽고도, 한편으론 속상했다.전태일은 대한민국 노동운동의 역사에서 효시적 인물이다. 서울 평화시장에서 재단사로 일하던 그는 그보다 어린 여공들이 쥐꼬리만 한 월급과 장시간 노동에 시달리는 걸 보며 노동운동에 투신했다. 그는 근로기준법을 독학하며 고작 스물한 살의 나이에 최초의 노동운동 조직인 '바보회'를 창립한다. 권리도 모른 채 죽으라고 일만 해온 자신에 대한 자책의 표현이었다.그는 참혹한 노동 실태를 고발하기 위해 노동청에 환경 개선을 요구하는 진정서를 제출하는가 하면, 당시 대통령이었던 박정희 앞으로 직접 요구 사항을 적어 편지를 보내기도 했다. 아무리 노력해도 노동 조건이 개선될 기미가 없자, 1970년 11월 13일에 동료 노동자들과 함께 '근로기준법 화형식'을 열기로 결의하고 시위를 벌였다.경찰이 시위를 가로막자, 그는 이 짧은 외마디 구호를 외치며 몸에 스스로 불을 댕겼다. 그의 나이 고작 스물두 살 때였다. 그가 어머니인 이소선 여사 앞에서 마지막으로 남긴 "자신이 못다 이룬 일을 이루어달라"는 유언은 우리나라 노동운동의 역사를 열어젖힌 밀알이 됐다.<동아일보>는 전태일이 분신한 이듬해인 1971년 신년호에서 그의 죽음이 1970년대 대한민국의 문제를 상징하는 가장 뜻깊은 사건이라며 대서특필했다. 이는 그의 죽음이 당시 우리 사회에 끼친 영향이 얼마나 컸는지를 보여준다. 이후 기득권에 취한 지식인들의 성찰이 잇따랐고, 대학생들은 위장 취업의 형태로 열악한 노동 현장에 투신해 사회의 변혁을 꿈꾸었다.하지만, 그가 세상을 떠난 지 56년이 흐른 2026년 지금, 미래의 노동자인 아이들의 기억 속에서 '아름다운 청년' 전태일이라는 이름은 낯설기만 하다. 그가 꿈꾸던 세상은 점점 더 멀어졌고, 노동이라는 단어조차 경원시하는 분위기가 역력하다. 아이들 사이에서도 '노동절'을 여전히 '근로자의 날'로 부르는 경우가 더 많다.사실상 그를 분신으로 내몬 박정희는 경제 발전의 '우상'으로 등극했지만, 경제 발전에 전태일의 이름을 떠올리는 경우는 거의 없다. 박정희는 '한강의 기적'을 일군 대통령으로 추앙되고, 그의 철권통치 시기 열악한 노동 실태를 죽음으로써 고발한 전태일의 숭고한 삶은 되레 흐릿해져만 가는 현실이 안타까울 따름이다.