이태원참사 특조위 조사 결과, 그 신뢰의 조건

큰사진보기 ▲이태원참사 특별조사위원회 중간보고회10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 지난 10월 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 한 위원이 손을 모은 채 보고를 듣고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 송해진씨는 10.29 이태원참사 희생자 이재현의 엄마로, 참사의 진상규명과 안전한 사회를 위해 목소리를 내고 있습니다.

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(아래 특조위)의 활동기한이 내년 9월까지로 한 해 늘어났다. 조사를 시작한 지 1년 5개월이 다 되어 가고, 남은 시간은 열 달 남짓이다. 그 끝에는 참사의 진상과 재발방지 대책을 담은 종합보고서가 놓일 것이다. 이쯤에서 물어야 할 것이 있다. 그 보고서가 발표되었을 때 우리 사회는 무엇을 근거로 그 조사 결과를 신뢰하게 되는가.영국 법원은 100여 년 전 한 판결에서 '정의는 실현되어야 할 뿐 아니라, 실현되는 것이 분명히 보여야 한다'고 했다. 결론이 옳은 것 못지 않게, 그 결론에 이르는 과정 또한 납득할 수 있어야 한다는 의미가 담겨 있다. 사회적 참사의 진상규명 조사도 다르지 않다. 조사 결과가 신뢰를 얻는 것은 어떻게 묻고 무엇을 확인했는지가 분명히 보일 때이다.그 과정을 가장 먼저 확인할 사람은 피해자이다. 피해자는 조사 결과의 영향을 가장 먼저, 가장 크게 받는 당사자이다. 그런 이들이 납득하지 못한 조사를 우리 사회가 온전히 받아들이기는 어렵다. 따라서 피해자에게 조사 과정을 투명하게 공개하는 일은 피해자에 대한 배려이기 전에 조사 자체의 신뢰를 세우는 출발점이 된다.투명한 과정 공개는 조사의 독립성과 충돌하지 않는다. 독립성은 조사기구가 누구의 간섭도 받지 않고 사실을 따라간다는 원칙이다. 조사가 어떻게 진행되고 있는지를 알리는 일은 그와 다른 문제이다. 투명성은 조사가 어떤 과정을 거쳐 어디까지 이르렀는지를 외부에서 확인할 수 있게 하는 원칙이다. 독립성이 조사의 공정함을 뒷받침한다면, 투명성은 그 공정함을 확인할 수 있게 해 준다.독립된 기구일수록 주어진 권한을 어떻게 행사하고 있는지 설명할 책임도 커지기 마련이다. 헌법이 법관의 독립을 보장하면서도 재판은 공개하도록 한 것과 같은 이치이다. 두 원칙이 함께 지켜질 때 비로소 조사에 대한 사회적 신뢰도 자리 잡을 수 있다.2017년 런던 그렌펠 타워 화재를 조사한 영국의 공개조사위원회가 그 예이다. 전직 판사가 이끈 이 독립 조사에서 유가족과 생존자를 비롯한 500명 넘는 이들이 법이 정한 '핵심 참여자' 지위를 받았다. 이들은 조사가 진행되는 동안 위원회가 확보한 증거를 받아 보았고, 의견을 진술했으며, 증인에게 물을 질문을 제안할 수 있었다. 조사는 독립적으로 진행됐고, 피해자는 그 과정을 확인할 수 있었다.<10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법>(아래 특별법)은 피해자가 조사 과정에 관한 정보를 제공받는 것을 권리로 규정하고 있다. 이 법은 피해자의 권리를 여덟 가지로 적으면서 그 첫째에 '필요한 정보를 제공받고 진상조사 과정 등 정부 행정에 참여할 권리'를 두었다(제3조). 피해자가 참사 기록을 보고자 하면 공공기관이 지체 없이 볼 수 있게 하라는 조항도 따로 두었다(제77조). 세월호 참사를 조사한 기구들의 근거 법률에는 없던 조항들이다.하지만 현실은 이 조문과 거리가 있다. 특조위 홈페이지에는 위원회 회의 결과가 게시된다. 지난 10월의 한 회의를 보면, 경찰과 용산구의 참사 대응 등을 다룬 개별 조사결과보고서 다섯 건이 보고됐다. 그 회의에서 오간 논의는 일곱 문장으로 남아 있다. 조사결과보고서 본문은 공개돼 있지 않다. 무엇이 확인됐고 무엇이 아직 남았는지는 그 기록만으로는 알 길이 없다.피해자의 정보 접근이 어렵다는 문제는 이미 여러 차례 제기되어 왔다. 지난 10월 6일 국회 행정안전위원회 국정감사에서는 특별법이 피해자의 알 권리를 보장하고자 한 취지가 제대로 적용되지 않고 있다는 지적이 나왔다. 특조위 위원장은 10월 중 피해자의 기록 열람 체계를 마련하겠다는 입장을 밝혔다. 이어서 특조위는 10월 20일 열람 절차를 정한 규칙을 의결했다.그러나 새로 마련된 절차의 실제 내용은 그 취지에 미치지 못한다고 생각한다. 유가족인 나는 이 절차를 통해 위원회 공개 회의에 보고된 조사결과보고서들을 직접 확인하고자 했다. 설명에 따르면 이 절차에서는 열람 신청이 기관 심의와 승인을 거쳐야 하고, 승인되더라도 정해진 장소에서 열람만 할 수 있을 뿐 사본은 받을 수 없다고 한다.사본이 필요하면 정보공개청구를 하라는 안내에 따라 청구서를 작성해서 제출해야 했다. 정보공개청구는 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대해 모든 국민이 할 수 있는 절차이다(정보공개법 제5조). 특별법이 피해자의 권리로서 별도로 보장한 정보 접근 방식이 정작 일반 정보공개의 수준에도 미치지 못하는 셈이 아닌가 생각했다.내가 청구한 것은 조사 과제별로 작성된 개별 조사결과보고서이다. 조사가 끝난 뒤 발표될 최종 종합보고서는 이러한 개별 보고서를 토대로 작성될 것으로 보인다. 이 보고서들이 아직 확정되지 않은 '안'의 단계에 있다는 사정은 이해할 수 있다. 다만 그렇다면 지금까지 확인된 것과 남은 과제를 알리는 일은 더욱 중요해진다.이 상태로 조사가 끝나 종합보고서가 발표된다면, 피해자는 조사의 과정을 확인하지 못한 채 결과만을 접하게 된다. 그러한 방식으로는 피해자가 그 결과를 납득하기 어렵고, 조사 결과에 대한 사회적 신뢰도 형성되기 힘들다. 위원회에 보고된 조사 내용을 피해자에게 공유하고 진행 상황을 정기적으로 설명하는 일, 새로 마련한 자료 열람 절차가 법의 취지에 맞는지 다시 검토하는 일은 신뢰를 세우기 위해 필요한 최소한의 조치라 할 수 있다.유가족에게 특조위 조사는 가족이 왜 돌아오지 못했는지에 대해 국가가 공식적으로 답하는 과정이다. 특조위의 활동이 종료된 후에는 이러한 조사를 다시 기대하기 어려울 것이다. 그래서 유가족은 누구보다 이 조사가 충실히 이루어지기를, 그리고 그 결과가 훗날에도 의심받지 않기를 바란다. 조사의 과정을 알고자 하는 것은 조사에 관여하려는 뜻이 아니라, 그 결과를 온전히 신뢰하고 싶기 때문이다. 부디 앞으로 남은 열 달은 그 신뢰를 쌓아 가는 시간이 되기를 바란다.