학암이관술기념사업회, 제20회 임종국상 특별상 수상

▲울산 출신 독립운동가 이관술을 선양하는 단체 '학암이관술기념사업회'(대표 손문호)가 제20회 임종국상 특별상을 받았다. 11월 13일 오후 6시 30분, 서울 종로구 노무현시민센터에서 개최된 시상식 후 기념촬영을 했다. ⓒ 학암이관술기념사업회 관련사진보기