학암이관술기념사업회, 제20회 임종국상 특별상 수상

울산 출신 독립운동가 이관술을 선양하는 단체 '학암이관술기념사업회'(대표 손문호)가 제20회 임종국상 특별상을 받았다.
11월 13일 오후 6시 30분, 서울 종로구 노무현시민센터에서 개최된 시상식에서 이관술기념사업회는 학술 부문 강인철 전 한신대 교수와 사회 부문 한베평화재단에 이어 특별상 수상자로 나섰다.
임종국선생기념사업회가 제정한 '임종국상'은 '친일청산', '역사정의 실현', '민족사 정립'이라는 임종국 선생의 뜻과 삶을 올바르게 계승하고 있는 개인과 단체를 선정해 학술·문화와 사회·언론 두 부문에서 수여해 왔다.
2005년부터 매년 수상자를 배출했으나, 2008년과 2009년도는 사무국을 맡고 있는 민족문제연구소가 '친일인명사전' 편찬에 주력해야 했던 사정으로 시상이 잠시 중지됐으며, 올해가 20회째다.
특별상을 받은 학암이관술기념사업회는 2019년에 창립했다. 공식 출범 후 7년 만에 임종국상 특별상을 수상했는데, 독립운동가 기념단체 중에는 첫 수상이다. 특별상 수상 선정은 1946년 정판사위폐사건의 주범이란 누명을 쓰고 사회적 낙인이 찍혔던 것을 대한민국 법원의 재심 무죄를 받아낸 과정을 높게 평가한 결과다. (관련기사 : 누명 벗은 이관술 고향 울산에서 '독립유공자 서훈' 목소리
)
학암이관술기념사업회는 이관술의 명예 회복과 진실 규명을 위해 왔다. 2025년 12월 22일 서울중앙지법에서 열린 정판사위폐사건 재심 선고공판에서 이관술의 무죄가 확정되면서 대한민국 역사바로세우기의 큰 분기점을 만드는데 일익을 담당했다는 평이다. 임종국상 심사위원회도 "학암이관술기념사업회의 역사정의 실현을 향한 열정과 끈기에 경의를 표하면서 특별상 수상 단체로 선정했다"고 밝혔다.
특별상을 받은 이관술의 외손녀 손옥희는 "임종국상이 이관술 뿐 아니라 미서훈된 독립운동가의 명예를 완전히 되찾는 응원으로 생각한다"라며 감사를 전했다.
이관술기념사업회 배문석 운영위원은 "정판사사건 재심에서 이관술이 무죄를 선고받은 것은 새로운 시작이지 끝이 아니다"라며 "이관술을 비롯해 정의를 위해 헌신했던 독립운동가처럼 나아가겠다"라고 밝혔다.
학암이관술기념사업회는?
한편 학암이관술기념사업회 창립은 2019년 4월 24일, 이관술의 고향 읍사무소에서 했는데 준비기간이 6년이나 걸릴 정도로 어려움이 많았다. '이관술'은 오랫동안 고향에서도 금기어였기 때문이다.
1992년 김영삼 정부가 들어서고 울산매일신문에서 이관술의 생을 조명한 글이 시리즈로 연재됐고, 4년 후 후손들이 집안 사유지에 세운 '학암이관술유적비'가 일부 시민단체의 파괴 겁박에 시달리다 뽑힌 상처가 있었다.
2015년, 이관술이 국가에 의해 불법 처형당했다는 대법원판결과 임성욱 박사의 '미군정기 조선정판사 '위조지폐' 사건 연구' 논문 발표가 단비가 돼 그 뒤로 울산의 시민사회와 후손들이 다시 용기를 내 2019년에 창립에 이르렀다.
학암이관술기념사업회는 매년 이관술이 사망한 7월 3일에 맞춰 고향 울산 입암마을에서 추념식을 봉행하고, 다양한 방식으로 이관술과 독립운동의 찾아가는 역사기행을 진행한다. 학술 연구도 멈추지 않고 토론회와 강연회, 그리고 여러 단체·기관과 협력해 세미나를 개최해 왔다.
학암이관술기념사업회는 신문 기고와 방송을 통해 이관술을 알렸고 이관술 생애사도 새롭게 정리하고 그 결과를 모아 두 차례 아카이브 전시도 열었다. 교육자에서 독립운동에 나선 것을 기려 울산의 초등학교와 부임했던 서울 동덕여고에 장학금도 전달했다.
이관술기념사업회 배문석 운영위원은 "이관술은 그래도 기념사업회가 나서고 있지만, 잊힌 독립운동가가 얼마나 많은가"라며 "친일파와 부역자들이 단죄받지 않았기에 지금도 역사를 왜곡하는 후안무치한 발언과 행동이 나온다. 그러니 할 수 있는 모든 일을 찾고 최선을 다할 수밖에 없다"라고 앞으로의 활동을 예고했다.