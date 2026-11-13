'우주·드론·스마트팜'... 고흥의 미래가 달렸다

큰사진보기 ▲고흥군(군수 공영민)은 제52회 고흥군민의 날을 맞아 16개 읍·면 군민과 출향 향우, 초청 인사들이 함께하는 화합과 소통의 장을 펼쳤다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲군악대의 연주와 함께 공영민 고흥군수, 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장, 김민열 고흥군의회 의장, 박경석 부의장과 군의원, 김화진 국민의힘 전남광주통합특별시당 위원장, 지역 기관·사회단체장, 출향 향우 등이 입장하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문화예술·체육 분야의 신수일 씨와 사회복지·산업 분야의 한복자 씨가 군민의 상을 수상했다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲공영민 고흥군수, 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장, 김민열 고흥군의회 의장, 박경석 부의장과 군의원, 김화진 국민의힘 전남광주통합특별시당 위원장이 건배하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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고흥군(군수 공영민)은 제52회 고흥군민의 날을 맞아 16개 읍·면 군민과 출향 향우, 초청 인사들이 함께하는 화합과 소통의 장을 펼쳤다.이날 행사에는 공영민 고흥군수를 비롯해 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장, 김민열 고흥군의회 의장, 박경석 부의장과 군의원, 김화진 국민의힘 전남광주통합특별시당 위원장, 지역 기관·사회단체장, 출향 향우 등이 참석해 군민의 날을 축하했다.특히 육군 제31사단 군악대의 힘찬 행진과 웅장한 연주, 16개 읍·면의 개성 넘치는 입장 퍼레이드, 김송일 축제추진위원장의 개회선언, 고흥군민의 상 시상, 고향사랑기부금 전달식, 주요 내빈들의 축사와 군민 화합 퍼포먼스가 이어지며 축제의 열기를 더했다.공영민 고흥군수는 기념사에서 제52회 고흥군민의 날과 제6회 고흥유자축제를 처음으로 연계 개최한 의미를 강조하며, 고흥 발전을 위해 헌신해 온 군민과 출향 향우들에게 감사의 뜻을 전했다.특히 고흥군민의 상 수상자와 고향사랑기부에 동참한 기부자들의 애향심을 높이 평가하고, 군민 화합의 장을 빛낸 육군 제31사단 군악대에도 고마움을 표했다.공 군수는 "민선 8기 동안 함께 다져 온 고흥 변화·발전의 기틀을 이제는 군민 여러분과 함께 현실화시켜서 보여줘야 되겠다"며 그동안 구축한 성장 기반을 군민이 체감하는 실질적인 성과로 연결하겠다는 의지를 밝혔다.이어 우주·드론·스마트팜 등 3대 미래전략산업과 신재생에너지 육성, 우주발사체 국가산업단지 조성, 광주~고흥 간 교통망 확충을 통해 고흥의 미래 성장동력을 강화하고, 농수산물 해외 판로 개척과 교육·복지 지원 확대에도 힘쓰겠다는 구상을 제시했다.아울러 청년들이 고향에서 미래를 설계하고, 어르신들이 안정된 삶을 누리며, 농어업인들이 지역 발전의 성과를 함께 나누는 고흥을 지향하면서 1,500여 공직자와 함께 '더 큰 고흥, 행복한 군민'의 미래를 실현하겠다는 의지를 강조했다.이날 행사는 육군 제31사단 군악대가 시작했다. 붉은 제복을 입은 군악대원들의 절도 있는 움직임과 힘찬 선율이 행사장을 채우자 군민들의 박수와 환호가 이어졌고, 고흥의 새로운 출발을 응원하는 축제 분위기가 한층 고조됐다.이어 진행된 16개 읍·면 입장 퍼레이드에서는 각 지역의 특색과 자부심을 담은 다양한 퍼포먼스가 펼쳐졌다. '더 큰 고흥, 행복한 군민'이라는 공통된 주제 아래 고흥읍과 도양읍을 비롯한 14개 면 주민들이 각자의 개성과 열정을 선보이며 하나의 공동체로 어우러졌다.서로 다른 마을에서 살아가지만 고흥의 발전을 바라는 마음만큼은 같았다. 군민들은 저마다 준비한 행진과 응원으로 행사장에 활력을 불어넣었고, 그 모습은 군민의 날이 지닌 화합의 의미를 더욱 선명하게 했다.기념식에서는 풍양중학교 학생들의 군민헌장 낭독을 시작으로 고흥군민의 상 시상, 기념사와 축사, 축하 영상 상영, 군민 화합 퍼포먼스 등이 이어졌다.미래세대의 목소리로 울려 퍼진 군민헌장은 선대가 지켜 온 고향의 가치와 공동체 정신을 다음 세대로 이어 간다는 점에서 의미를 더했다.축사에 나선 송형곤 의장은 전남과 광주가 40년 만에 통합을 이룬 역사적 의미를 강조하며 고흥군민들에게 축하 인사를 전했다. 특히 고흥 출신으로서 통합특별시의회 의장직을 수행하고 있는 송 의장의 참석은 고향과 지역 발전을 향한 각별한 관심을 보여줬다.김민열 의장은 제52회 고흥군민의 날을 축하하며 행사 준비에 힘쓴 추진위원회와 16개 읍·면 관계자, 공직자들의 노고를 격려했다. 김 의장은 "오늘은 군민의 날인 만큼 군민 모두가 행복한 날이었으면 좋겠다"는 뜻을 전하고, 군민의 상 수상자인 신수일·한복자 씨에게 존경과 감사를 표했다. 특히 참석자들을 배려해 준비한 축사를 간결하게 마무리하는 재치로 행사장에 웃음을 더했다.김화진 위원장은 광주와 고흥을 연결하는 교통망 확충과 우주산업 클러스터 조성의 중요성을 강조하며, 우주센터 접근성 개선과 산업·교육·관광 기반시설의 연계가 고흥 발전의 핵심 과제라는 뜻을 밝혔다.특히 "고향 발전, 고흥 발전에는 여야가 따로 없다"는 취지로 정치적 입장을 초월한 협력을 강조하고, 야당의 특별시당위원장으로서도 고흥 발전을 위해 온 힘을 다하겠다는 의지를 전해 군민들의 박수 받았다.기념식에서는 지역사회 발전과 고흥의 명예를 높이는 데 기여한 군민에게 수여하는 '고흥군민의 상' 시상식도 진행됐다.올해 군민의 상은 문화예술·체육 분야의 신수일 씨와 사회복지·산업 분야의 한복자 씨가 각각 수상의 영예를 안았다.이날 군민의 상 시상식은 고흥을 빛낸 이들의 헌신을 되새기고, 지역사회가 함께 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 자리였다.군민의 날을 맞아 진행된 고향사랑기부금 전달식 역시 행사의 의미를 더욱 풍성하게 했다. 출향인과 기업인, 지역 관계자, 농·축협 관계자 등이 참여해 고향을 향한 애정과 상생의 뜻을 모았다.행사 진행자의 발표에 따르면 이날 전달된 고향사랑기부금은 총 2억 8400만 원에 달했다. 고향을 떠나서도 지역을 잊지 않은 출향인들의 정성과 지역의 미래를 위해 힘을 보탠 기업·단체의 참여는 고흥이 가진 공동체의 힘을 보여줬다.특히 지역 농·축협과 다른 지역 농·축협이 함께하는 상생 교차기부는 지역 간 협력과 연대의 의미를 더했다.고흥의 대표 특산물인 유자를 주제로 한 고흥유자축제도 막을 올렸다. 나흘 동안 이어지는 유자축제는 지역의 농특산물과 다양한 볼거리, 먹거리, 체험 프로그램을 통해 고흥의 매력을 알리는 행사로 소개됐다.유자향이 가득한 축제장은 고흥을 찾은 방문객들에게 지역의 자연과 농업, 문화를 함께 경험할 수 있는 기회를 제공한다.특히 행사에서는 광주와 고흥을 연결하는 도로가 완공되면 접근성이 크게 개선될 것이라는 기대도 언급됐다.교통 여건의 개선은 단순히 이동시간을 줄이는 데 그치지 않는다. 관광객 유입과 지역경제 활성화, 생활권 확대 등 고흥의 미래에도 새로운 가능성을 열어 줄 수 있다는 점에서 주목된다.군민의 날이 고흥 사람들의 결속을 다지는 자리였다면, 유자축제는 그 고흥의 매력을 외부에 알리는 또 하나의 무대였다.