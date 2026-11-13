가는 가을을 붙잡는 대학 교정의 단풍

큰사진보기 ▲파란하늘과 조화를 이루는 붉은 단풍 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲빨갛게 물든 붉은 단풍 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲노랗게 물들어가는 단풍 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲노랗게 물든단풍 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲조경수위에 내려앉은 낙옆 ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조경수위에 내려앉은 낙옆 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲가톨릭관동대학교 교정에서 만난 늦가을의 단풍. ⓒ 진재중 관련사진보기

늦가을, 가톨릭관동대학교 교정을 걷다가 문득 발걸음을 멈췄다.어느새 깊어진 가을이 교정 곳곳에 형형색색의 단풍을 펼쳐 놓았다. 늘 지나던 길인데도 오늘따라 풍경이 낯설 만큼 아름답다. 가을은 그렇게 아무런 예고도 없이 사람의 발길을 붙잡는다.빨갛게 물든 단풍은 유난히 눈부시다. 높고 푸른 가을 하늘을 배경으로 붉은 잎들이 햇살에 반짝인다. 마치 마지막 아름다움을 마음껏 뽐내려는 듯하다. 파란 하늘과 붉은 단풍이 만들어 내는 조화는 한 폭의 그림처럼 다가온다.그 곁에는 노랗게 물든 단풍이 있다. 붉은 단풍처럼 화려하지는 않지만, 은은하고 따뜻한 빛깔로 늦가을의 정취를 더한다. 잠시 붉은 단풍에 아름다움을 양보하는 듯하면서도 노란 단풍은 저마다의 빛깔로 가을을 지키고 있다.가만히 바라보면 단풍도 사람을 닮았다. 저마다 살아온 시간이 다르듯 물드는 빛깔도 다르다. 어떤 잎은 붉게 타오르고, 어떤 잎은 노랗게 익어가며, 또 어떤 잎은 아직 초록빛을 놓지 못하고 있다.잘 다듬어진 조경수 위에는 낙엽 몇 장이 살포시 내려앉았다. 나뭇가지에서 떨어져 나온 잎들이 마치 떠나기 아쉬운 듯 그곳에 잠시 머물러 있다. 바람이 불면 다시 어디론가 흩어지겠지만, 지금만큼은 가는 가을을 붙잡고 싶은 모양이다.그 모습을 바라보며 생각한다.봄에는 연둣빛 새잎으로 생명의 시작을 알리고, 여름에는 짙은 녹음으로 뜨거운 햇살을 견뎌 내던 나무들이 이제는 가장 아름다운 빛깔로 한 해를 마무리하고 있다.어쩌면 단풍은 떠나기 직전에 가장 아름다워지는 자연의 마지막 인사인지도 모른다.대학 교정에는 젊음이 흐른다. 학생들은 저마다의 꿈을 안고 바쁘게 오가지만, 나무들은 그 자리에 서서 계절의 변화를 묵묵히 받아들인다. 해마다 새로운 학생들이 들어오고 졸업생들이 떠나듯, 나뭇잎도 돋아나고 물들고 떨어진다.그렇게 교정에는 젊음의 시간과 자연의 시간이 함께 흐르고 있다.세월이 흐른다는 것은 무엇일까.한때는 가을이 오면 단풍의 아름다움만 보였다. 그러나 세월이 쌓일수록 그 아름다움 뒤에 숨어 있는 이별과 아쉬움이 먼저 느껴진다. 붉게 물든 잎 하나에도 지나온 시간이 있고, 바닥에 떨어진 낙엽 한 장에도 한 계절을 견뎌 낸 흔적이 있다.그래서일까. 오늘 만난 단풍은 유난히 마음을 오래 붙잡는다.조금만 더 지나면 저 붉은 잎도, 노란 잎도 모두 떨어질 것이다. 앙상한 가지 사이로 겨울바람이 불고, 화려했던 교정은 다시 고요한 겨울의 풍경으로 바뀔 것이다.하지만 그것이 끝은 아닐 것이다. 겨울을 견딘 나무에는 다시 새잎이 돋고, 교정에는 또 다른 봄이 찾아올 테니까.가톨릭관동대학교 교정에서 만난 늦가을의 단풍.그 아름다움 속에서 나는 가는 계절의 아쉬움과 함께 세월의 무상함을 느낀다.단풍은 떨어지는 순간까지 아름답고, 사람은 그 아름다움 속에서 지나온 자신의 시간을 돌아본다.오늘은 조금 천천히 걷고 싶다.가는 가을이 아쉬워서, 그리고 다시는 돌아오지 않을 오늘의 이 풍경을 마음속에 오래 남겨 두고 싶어서.