추미애 경기지사, 도청 3개 노조와 대화... "그동안의 오해 상당 부분 풀어"

큰사진보기 ▲추 지사는 11일 자신의 페이스북에 글을 올려 전날 열린 노조 대표들과의 간담회를 소개하며 "어려운 시기일수록 서로에 대한 신뢰가 중요하다"고 강조했다. ⓒ 추미애 지사 페이스북 갈무리 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 도청 내 3개 공무원노동조합 대표들과 만나 재정위기 대응과 조직개편, 직원 처우 개선 방안을 논의한 뒤 "그동안의 오해도 상당 부분 풀 수 있었다"고 밝혔다.추 지사는 11일 자신의 페이스북에 글을 올려 전날 열린 노조 대표들과의 간담회를 소개하며 "어려운 시기일수록 서로에 대한 신뢰가 중요하다"고 강조했다.앞서 추 지사는 지난 11일 도지사 집무실에서 강순하 경기도청공무원노동조합 위원장, 민을수 전국공무원노동조합 경기도청지부장, 백승진 경기도통합공무원노동조합 위원장과 간담회를 가졌다.이 자리에서 추 지사는 경기도의 어려운 재정 상황과 2027년도 예산 편성 여건을 설명하고 지방세제 개편 등 구조적인 재정 문제 해결을 위한 협력 필요성을 강조했다.노조 대표들은 재정위기 극복에 공감하면서도 인사와 조직개편, 직원 후생복지 등에 관한 현장의 고충을 전달하고 직원 사기 진작을 위한 대책을 요청했다.특히 운전직 공무원들이 밀폐된 지하공간에서 대기해 화재 발생 시 안전사고가 우려된다며 지상에 별도 사무공간을 마련해 달라고 건의했다.이에 추 지사는 운전직의 업무 특성과 안전 문제를 고려해 지상 대기공간 마련을 긍정적으로 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.노조 대표들은 지방세제 개편 등 경기도 재정 문제 해결을 위해 중앙정부와 국회에 공동으로 목소리를 내겠다는 입장도 전했다.추 지사는 페이스북에서 "저 또한 지금까지 드리지 못했던 말씀을 진솔하게 말씀드렸다"며 "서로의 의견을 공유하며 그동안의 오해들도 상당 부분 풀 수 있었다"고 평가했다.이어 "경기도를 위해 애쓰는 직원들의 마음도, 경기도 구성원들을 지키고 싶은 저의 마음도 다르지 않을 것"이라며 "앞으로 더 자주 소통하고 경기도가 처한 어려움도 함께 힘을 모아 극복하겠다"고 밝혔다.